Si è giocata la 36a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con il successo del Milan in rimonta sul Bologna. Vantaggio della squadra di Italiano con Orsolini poi la doppietta di Gimenez ribalta tutto. Prosegue il grandissimo girone di ritorno del Como che batte anche il Cagliari conquistando la sesta vittoria consecutiva. Finisce in parità lo spareggio per un posto Champions tra Lazio e Juve; vantaggio dei bianconeri con Kolo Muani e pareggio all’ultimissimo minuto della Lazio con Vecino. Successo vitale dell’Empoli nella lotta salvezza che batte il Parma tornando alla vittoria dopo oltre cinque mesi. Nelle gare della domenica clamoroso successo del Monza a Udine mentre termina in parità la sfida salvezza tra Verona e Lecce con la squadra di Zanetti che rimanda la festa salvezza. Si riapre la lotta scudetto con la frenata a sorpresa del Napoli che viene fermato sul pareggio dal Genoa mentre l’Inter vince a Torino e si porta a -1 dalla squadra di Conte. Nelle gare di ieri successo fondamentale del Venezia sulla Fiorentina che permette ai lagunari di scavalcare Empoli e Lecce mentre l’Atalanta batte la Roma e si qualifica matematicamente alla prossima Champions. Bagarre tra quattro squadre per l’ultimo posto Champions.

Questi i risultati e la classifica:

MILAN-BOLOGNA 2-1

COMO-CAGLIARI 3-1

LAZIO-JUVENTUS 1-1

EMPOLI-PARMA 2-1

UDINESE-MONZA 1-2

VERONA-LECCE 1-1

TORINO-INTER 0-2

NAPOLI-GENOA 2-2

VENEZIA-FIORENTINA 2-1

ATALANTA-ROMA 2-1