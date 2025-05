Vittoria davvero preziosa quella ottenuta dagli azzurri sabato sera contro il Parma, soprattutto alla luce di quanto emerso dagli altri campo. Se il Lecce aveva mosso di una sola casella, essendo adesso al pari dei nostri punti, il Venezia ha ottenuto una vittoria tutt’altro che scontata contro la Fiorentina. I lagurani, con questi tre punti, tornano sopra di noi di una lunghezza. A due giornate dalla fine, con gli ultimi 180′ minuti da giocare, l’Empoli resta virtualmente tra le tre squadre retrocesse.

A questo punto la vittoria contro il Monza diventa ancor più obbligata per la squadra di D’Aversa. Sarebbe importante anche il successo del Verona sul Como (potrebbe bastare anche un punto), in questo modo gli scaligeri arriverebbero al Castellani già salvi non dovendosi giocare la vita. Da dire che in questo momento anche le posizioni di Parma e Cagliari sono tutt’altro che sicure, con i ducali ad avere di fronte due gare difficilissime ed il Cagliari che ospiterà proprio il Venezia settimana prossima. Lotta salvezza davvero intricata ma, se l’Empoli porta a casa i suoi sei punti non dovrebbe aver problemi!