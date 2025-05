Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Un match che si può definire scontro-salvezza, anche se gli emiliani sono messi in classifica un pochino meglio dell’Empoli in classifica, che si gioca sabato 10 maggio 2025, alle h.20,45, valevole per la 36esima giornata, diciassettesima di ritorno, in un “Carlo Castellani-Computer Gross Arena” che presenta un bel colpo d’occhio, pur col meteo incerto. Gli spettatori ufficiali sono 12.041, 5.026 i paganti. La Società azzurra, per incentivare i tifosi empolesi ad andare allo stadio a tifare, ha messo i biglietti a 2 Euro. L’Empoli gioca con il lutto al braccio per la scomparsa dello storico magazziniere Giancarlo Fontanelli, avvenuta il 9 maggio scorso a 86 anni. Il Parma si presenta a Empoli dopo aver raccolto sette punti nelle ultime sei partite, mentre l’Empoli si presenta a questo appuntamento cruciale dopo una striscia negativa di 20 partite senza vittoria e con soli cinque punti raccolti nel girone di ritorno. L’Empoli stasera parte subito col piglio giusto e all’11° Fazzini, dopo un calcio d’angolo corto, spara sotto la traversa facendo un gran gol. Il Parma ha un’occasione, poi rimane in dieci per il doppio giallo a Valenti, ma certo non demorde. Nel secondo tempo l’Empoli subisce la pressione, ma ci prova con Henderson, Marianucci e Fazzini, andando piuttosto vicino al gol e abbassando il ritmo. A un certo punto l’allenatore parmense Chivu si gioca la carta Djuric e viene premiato quando una punizione che sembra innocua viene deviata di testa dal gigante bosniaco e, complice una dormita di Vasquez, finisce beffardamente in rete al 73°. La partita ora sembra indirizzata verso il pareggio, ma Anjorin, con un gol bellissimo, stupendo, quasi allo scadere manda in visibilio lo stadio di fede empolese.

Prima della partita i parmensi, 1988 quelli presenti in Curva Sud in tutto, tanti anche quelli che hanno scelto di pernottare in vari posti a Empoli, hanno festeggiato con gli empolesi gli oltre 40 anni di fraterno gemellaggio. Le due tifoserie hanno fatto un mezzo giro di campo sventolando i bandieroni delle due squadre, poi si sono soffermati sotto la Maratona, ancora coi bandieroni al vento, cantando “Empoli e Parma alé alé, Empoli e Parma alé alé…” a squarciagola, con esposto lo striscione, scritto in azzurro, su sfondo bianco, giallo e blu “Dall’84 camminiamo insieme eternamente Empoli e Parma”. In Curva Sud c’erano alcune pezze e striscioni come “Da 40 anni Empoli e Parma alé”, che si richiamavano allo storico gemellaggio. Bellissime scene comunque. Davvero belli alcuni dei tanti bandieroni dei parmensi, che prendono buona parte della Curva Sud, riempiendo soprattutto il terzo e quarto spicchio partendo dalla Maratona, iniziando col tifo molto bene, accendendo anche qualche fumogeno, con cori come “Vinci per noi!” e “Noi vogliamo questa vittoria!”. La zona nevralgica, dove partono un po’ tutti i cori, è quella centrale. Bellissimo lo striscione esposto per esteso nella parte più lontana “Curva Nord Matteo Bagnaresi”, scritto con sullo sfondo i colori gialloblù. I parmensi tifano molto, facendosi sentire nelle pause, per dir la verità poche, della Maratona. Il pari viene festeggiato insieme all’undici di Chivu, che si riversa tutto sotto il settore ospiti, per un ideale abbraccio collettivo. Dopo il loro pareggio viene il momento che si sentono di più, con cori come “M’innamoro se vedo vincere il Parma…” e “Canterò per te forza grande Parma alé…”. Proprio mentre stanno pregustando il pareggio, che per loro vorrebbe dire salvezza quasi matematica, arriva l’eurogol di Anjorin. Il Parma rimane a 32 punti ed è quasi salvo, ma deve affrontare nelle ultime due giornate di campionato clienti scomodi come Napoli, in casa, e Atalanta, fuori. Il tifo parmense si è espresso oggi su livelli davvero buoni. Voto: 7,5.

La Maratona “Emiliano Del Rosso” si presenta piena, soprattutto nella zona dove si canta di più, e vogliosa di tifare, per cercare finalmente di riportare l’Empoli al successo, che sarebbe in casa solo il secondo. Il precedente risale addirittura al 4 novembre scorso contro il Como. Il tifo parte bene iniziando con cori come “Alé forza azzurro alé, alé forza azzurro alé…” ed “E forza azzurro Empoli ti ama tutta la settimana penso solo a te…”. L’Empoli passa presto in vantaggio e il tifo tocca vette davvero alte, raramente raggiunte quest’anno. I cori sono belli e incisivi, tipo “Empoli alé alé canto solo per te, sempre ti sosterrò e mai ti lascerò”. Viene acceso un fumogeno azzurro in piena Maratona e lanciato il coro “Tutto lo stadio!”, la cui risposta, “Empoli Empoli!”, è un po’ tiepidina. Verrà riproposto nel finale, sul 2-1, e la risposta sarà ovviamente molto più partecipe. La Maratona è carica e molto colorata, con diversi bandieroni sventolati. Con i cori si spazia da “Forza azzurro alé, forza l’azzurro alé…”, a “Empoli calcio…”, da “Siam sempre qui insieme a te per l’Empoli combatterem” a “Empoli alé siamo sempre insieme a te, siamo gli empolesi non vi lasceremo mai…”. Intanto il Parma trova il pari, dopo non sono moltissimi a continuare a cantare, la botta è tremenda. Vengono proposti comunque “Forza ragazzi!” ed “E’ la mia vita è per sempre insieme a te…”. Esposto lo striscione “Ciao Claris”, lo sfortunato tifoso atalantino vittima di una vigliacca coltellata da parte di un interista, in una rissa da bar, la notte tra il 3 e 4 maggio scorso. Esposto prima della partita, tenuto a mano fuori dallo stadio, lo striscione “Diffidati Montevarchi non mollate”. L’Empoli lotta con le unghie e coi denti e trova il 2-1. La Maratona è ribollente, lo stadio esplode di gioia, il popolo azzurro si sta per levare un peso, il tempo sembra non passare mai, poi l’arbitro, il signor Fabbri di Ravenna (buona la sua direzione), fischia tre volte e finisce un incubo. Vengono accesi numerosi fumogeni in Maratona per festeggiare questa fondamentale vittoria, la squadra si dirige verso il cuore pulsante del tifo azzurro, che li osanna e ovviamente parte il coro spontaneo “Orgogliosi di essere empolesi”. I tifosi azzurri per una volta possono finalmente davvero esultare e tornare a casa contenti. L’Empoli ha ora 28 punti, le prossime due partite, a Monza e l’ultima col Verona in casa, nascondono qualche insidia, ma intanto la vittoria oggi è arrivata e si può continuare a sperare. Il livello del tifo azzurro stasera è stato molto buono. Voto: 8.