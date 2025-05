E’ attesa per domani l’ufficialità di date e orari per quanto riguarda il prossimo turno di Serie A ma da più parti sembra prevalere la linea di far giocare tutte (o quasi) le gare domenica prossima molto probabilmente in orario serale. D’altronde tutti i verdetti sono ancora in bilico, sia per lo scudetto che per le qualificazioni alle Coppe ma anche per la lotta salvezza. Anche l’amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ne ha parlato stamani a margine della presentazione della seconda edizione del festival CC’E, Calcio Comunità Educante.

“Quello che sta volgendo al termine è un grande campionato. Nelle ultime stagioni sono quattro le squadre diverse ad aver vinto negli ultimi cinque anni. L’esito è incerto, però, non solo per lo scudetto, ma anche per la qualificazione alle coppe europee e nella lotta per non retrocedere. Si tratta di un campionato combattuto ad ogni livello. Siamo un campionato di vertice con club fortissimi in ogni competizione come dimostra anche il percorso dell’Inter che ha eliminato il Barcellona fresco campione de LaLiga”.

Avete deciso qualcosa in merito alla contemporaneità delle gare del prossimo turno di campionato?

“C’è stato un Consiglio, si va un verso una contemporaneità ampissima in modo tale da non dare vantaggi a nessuna formazione”.