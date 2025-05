Un gesto di solidarietà trasforma uno spreco in un aiuto concreto per coloro che ne hanno bisogno. Grazie a un accordo siglato tra l’Empoli Football Club e la Misericordia di Empoli il cibo non consumato nell’area ristoro dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli viene ritirato, e distribuito, alla Mensa Popolare del Centro Emmaus in via XI Febbraio a Empoli. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e fornire sostegno alle fasce più vulnerabili, inoltre, costituisce un significativo esempio di economia circolare e responsabilità sociale.

Al termine delle partite casalinghe degli azzurri i volontari della Misericordia di Empoli ritirano il cibo non consumato nelle aree Hospitality dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, ma perfettamente commestibile, che sarebbe stato buttato e sprecato, lo sistemano in contenitori termici e con un mezzo adeguato al trasporto lo trasferiscono alla Mensa Popolare. Le derrate raccolte vengono così rimesse in circolo, permettendo anche a persone in difficoltà di ricevere un pasto.

Nel servizio sono impegnati una decina di volontari che a turno si dedicano alla raccolta e al trasferimento della merce. L’attività, che ha mosso i primi passi durante il campionato 2022-2023, ha avuto un incremento significativo dallo scorso anno, quando grazie alla raccolta fondi Freschissimo, la Misericordia ha potuto acquistare un furgoncino coibentato che permette il trasferimento di prodotti freschi. I prodotti, una volta raggiunto il centro Emmaus a Empoli, sono suddivisi e utilizzati per i pasti a seconda delle necessità. La Mensa Popolare offre pasti sia direttamente nei locali di via XI Febbraio sia a domicilio a chi non ha la possibilità di spostarsi. Nel 2023 i pasti preparati sono stati oltre 26mila, mentre nel solo mese di marzo 2025 sono stati 2.227: 326 a domicilio e 1.901 alla mensa.

Empoli Fc