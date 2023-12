Fine d’anno di riposo per gli azzurri che sono rientrati in serata da Cagliari. La squadra dovrebbe riprendere il 2 gennaio i regolari allenamenti. Da valutare, in vista della sfida con il Milan che chiuderà il girone di andata, le situazioni di Fazzini, Destro e Bereszynski. Da capire anche quelle di Bastoni che ha dovuto lasciare il campo dopo pochi minuti dal suo ingresso, e da ricordare che Cacace sarà squalificato. Insomma, vista anche la persistente assenza di Pezzella, Andreazzoli dovrà inventarsi qualcosa per il ruolo di terzino sinistro. La gara di domenica prossima ci dirà a quanti punti verrà chiuso questo girone d’andata, nel quale ancora (ovviamente questi son discorsi virtuali) non saremo matematicamente retrocessi. Visto l’avversario, che non sta però nella sua migliore condizione di sempre, è difficile pensare che ci si possa spostare dai 13 conquistati fin qui. Pochi. Quella di ieri, per quanto logicamente non decisiva, era una gara dalla quale ci si attendeva una risposta importante, in primis per il risultato ma anche, specie se questo fosse arrivato, dal punto di vista del gioco. Alla fine della fiera la gara non ci ha detto molto di nuovo, con un risultato che soddisfa solo perché nel finale ce la siamo vista brutta, e con un gioco che si può definire appena sufficiente solo per il primo tempo. Le cose positive stanno nel fatto che il Cagliari, non vincendola, è rimasto a più uno e che alla fine si è guadagnato un punto sul Verona e su un Sassuolo ormai ufficialmente dentro la lotta salvezza. Come detto il giudizio rimase sospeso, con però più negatività che positività rispetto alla gara di ieri. Lo ha ammesso anche Aurelio Andrezzoli a fine gara, quel secondo tempo è stato completamente lontano da quel che si vuol vedere della propria squadra. Un tempo, il secondo, in cui l’Empoli è stato totalmente in balia degli avversari ed è rimasto vivo unicamente grazie a tre interventi del portiere (film questo che conosciamo bene), di cui un rigore parato. Forse il Cagliari sarebbe potuto rimanere in dieci, è davvero ambigua la situazione che si è verificata sul fallo di Zappa che non manda in porta Cambiaghi, cosi come lo stesso rigore – poi parato da Caprile – lo si trova enormemente generoso. Il fallo c’è, sia chiaro, però la leggerezza di Pavoletti in occasione del gol rossoblù è da mezzo busto, perché l’attaccante cagliaritano non fa oggettivamente fallo intenzionale e Caprile, quella palla, non l’avrebbe mai presa. Questo per dire che sì, ci possiamo anche attaccare giustamente a degli episodi, che sommati ad altri ci fanno ben capire che l’Empoli non è la squadra più tutelata del campionato, ma bisogna che la squadra faccia indubbiamente qualcosa in più se questa salvezza davvero la vuole. Quel qualcosa in più che ieri, in una gara fondamentale e spartiacque, non si è visto nell’atteggiamento collettivo. Nella somma degli episodi da VAR, poi qualcuno non la vedrà cosi, non ci è andata male perché quel gol non l’avremmo mai recuperato. Anche la gestione della panchina è sembrata meno lucida di altre volte, con cambi che si rileggono e comprendono male, e che hanno fatto percepire anche quella “paura” che difficilmente si è palesata nelle passate gestioni di questo stesso allenatore. E’ chiaro che, non dandola per persa quella con il Milan, le attenzioni adesso siano volte tutte ad un mercato che dovrà essere veramente di riparazione. Ci sono da trovare quelle soluzioni che possano rendere completo il 4-3-1-2 con il quale si andrà avanti, mettendo quindi una pezza alla gestione non brillante – con colpe condivise – della scorsa estate. Se questo poi basterà, o meno, lo scopriremo a fine stagione. Per adesso, ma sicuramente è presto, non si è vista quella crescita che si vuole dall’attacco, anche perché Cambiaghi gioca ancora troppo esterno e sulla trequarti mancano quei guizzi che il ruolo deve dare. A proposito, altro punto interrogativo resta il non utilizzo di Baldanzi; ora se il giocatore non sta bene lo si dica o lo si lasci a casa come fatto altre volte, ma se si parla di fiore all’occhiello e lo hai in panchina, sullo 0-0 a fine gara con il Cagliari più stanco, lo si mette dentro anche non al 100%. Metà stagione è praticamente andata, adesso (come detto) si potrà provare a fare qualche aggiustamento nel corso del prossimo mese, poi si andrà dritti fino alla fine. Servono i punti, i nostri, quelli che ci mettano nella condizione di non dover stare nemmeno a guardare più di tanto cosa fanno le altre. Il gioco? Si, ovvio, giocando bene e portando a casa prestazioni positive è sempre più facile che poi si coniughi anche il risultato ma, alzi la mano chi non vorrebbe tornare alle tante critiche dello scorso anno, per un’assenza – cosi si leggeva su vari social – di bellezza oculare rispetto ad una classifica che faceva dormire sonni tranquilli.

L’Empoli ripropone il vecchio caro 4-3-1-2 e sceglie Maldini nel ruolo di trequartista, anomalo. Torna Caputo in attacco e Kovalenko vince il ballottaggio con Marin per sostituire Fazzini sulla mezzala destra. Al netto di un primo tempo in cui gli azzurri gestiscono di più e meglio la palla, capitan Luperto e compagni giocano la ripresa costantemente nella propria metà campo. È bastata un po’ di intensità in più da parte dei rossoblù, rispetto ad una prima frazione giocata a ritmi blandi, per spaventare un Empoli che ha arretrato troppo il proprio baricentro, costringendosi a disputare una partita che, come ha ammesso lo stesso Andreazzoli, non è nelle sue corde. A dirla tutta il Cagliari non è che faccia chissà cosa, al di fuori di mettere più palloni possibili in area, ma nei secondi 45 minuti gli azzurri riescono a ripartire in maniera pericolosa soltanto due volte con Cambiaghi: prima Scuffet devia in corner la conclusione sul primo palo del numero 28 empolese e poi Azzi anticipa di un soffio Caputo sull’invitante traversone rasoterra dell’ex Atalanta.Lo stesso Azzi che era già stato provvidenziale in avvio di partita quando con la punta del piede aveva tolto la possibilità a Maldini, di nuovo preferito a Baldanzi sulla trequarti, di calciare in porta da due passi. A testimonianza che l’Empoli aveva anche approcciato bene la gara. Sempre Cambiaghi al 35’ batte a rete su cross dalla destra di Ebuehi, venendo però murato da un difensore. Ancora Cambiaghi poco prima dell’intervallo si invola verso l’area rossoblù e viene trattenuto e atterrato da Zappa. Maresca estrae solo il giallo e quando viene richiamato al Var la sensazione è che il colore del cartellino possa diventare rosso, invece alla fine viene punito un precedente fallo di Walukiewicz (uno dei tre ex insieme a Grassi e Marin rimasto in panchina) su Pavoletti, che cancella anche l’ammonizione. Al netto di tanti errori di misura, di poca lucidità e, rispetto ad altre volte, di scarso movimento e attacco degli spazi, nulla faceva però presagire ad una ripresa, di fatto, consegnata in mano al Cagliari. Che li avrebbe aspettati 45 minuti di sofferenza gli azzurri iniziano ad intuirlo al 55’ quando entra nella partita anche Caprile, confermato titolare dopo il rientro contro la Lazio, reattivo a sventare un colpo di testa di Pavoletti. Poco dopo si fa invece sorprendere dalla velenosa traiettoria della punizione di Viola, che finisce in rete. Stavolta, però, il Var sorride agli azzurri perché il portiere ex Bari è disturbato da Pavoletti. L’estremo difensore azzurro diventa poi l’mvp di giornata nei minuti finali quando prima neutralizza un rigore (molto generoso) a Viola e poi si supera con i piedi sul diagonale mancino ravvicinato di Petagna nel recupero.

Come appena scritto, anticipando questo paragrafo, è ovviamente al ritrovato Elia Caprile che va la virtuale palma di migliore dei nostri. Il portiere veronese, dopo il brutto esordio di quattro mesi fa sta pian piano facendoci vedere le sue qualità. Vero che ieri commette un mezzo errore che poteva costare caro, e la sua giornata sarebbe stata diametralmente opposta a quella raccontanta. Il VAR però, che spesso toglie, stavolta ha aggiunto e quindi le colpe per quel gol preso vengono annullate ed arrivano tre prodigiose parate che salvano il risultato. Bravissimo nello scegliere l’angolo dove Viola calcia il rigore. Secondo gradino del podio per il solito Luperto che svolge il suo lavoro in modo egregio e senza sbavature. I pericoli maggiori arrivano dalle palle alte e il capitano fa buona guardia, nonostante un po’ di sofferenza nel secondo tempo. Vogliamo posizionare sul terzo gradino Nicolò Cambiaghi, che adesso meriterebbe davvero di poter segnare il primo gol stagionale. Sta bene e si vede, vero che continua a non segnare, ma la davanti è il più dinamico e intraprendente. Dietro la lavagna va Maleh che da qualche giornata non sembra il giocatore visto inizialmente. Poco preciso e troppo falloso. Ormai in calo da qualche settimana rispetto a quanto fatto vedere in avvio di stagione, il centrocampista marocchino rischia anche il cartellino rosso già nel primo tempo, per la sua solita esuberanza, e Andreazzoli lo lascia negli spogliatoi, in questo momento la sensazione è che debba tirare un po’ il fiato. Andreazzoli sorprende inizialmente con la scelta di Maldini e non con quel Baldanzi che – evidentemente – ha ancora addosso dei problemi fisici che non gli permettono di essere al top. La formazione iniziale ci può stare e l’Empoli visto nel primo tempo, in una gara che non passa certo alla storia per bellezza, si fa preferire. Troppo remissiva però la squadra nella ripresa, che nemmeno lui riconosce, ed alla fine l’uomo del “tutti all’arrembaggio” fa quel cambio conservativo che ci fa capire come, davvero, un punto oggi sia prezioso per come si poteva mettere. Bisogna fare di più!