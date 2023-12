Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Scontro tra due squadre in piena lotta per la salvezza quello che si gioca oggi, sabato 30 dicembre 2023, alle h.15, che è valido per la 18esima giornata, penultima del girone di andata, del campionato italiano di calcio di Serie A 2023/2024, davanti a una “Unipol Domus” pressoché esaurita, con 16.125 spettatori ufficiali. Il meteo è tranquillo, cielo nuvoloso ma non fa freddo. La formazione sarda viene da tre punti nelle ultime quattro partite, mentre l’Empoli nelle ultime quattro ne ha fatti solo due. Gara che termina a reti inviolate: dopo un primo tempo combattuto ma con poche palle-gol, nel secondo ci sono più emozioni, coi sardi che prendono in mano la gara e vanno vicinissimi al vantaggio almeno 3 volte. Al 67° il Var annulla a Nicolas Viola la rete dell’1-0 per un fallo in attacco di Pavoletti su Caprile, all’82° lo stesso Viola si fa parare un calcio di rigore. Nel finale è ancora decisivo il portiere azzurro su Petagna che gira a botta sicura.

Sono decisamente tanti i tifosi empolesi, quasi tutti ultras, presenti oggi a Cagliari, esattamente 119. Davvero un buon numero considerando tutto, le difficoltà logistiche (la trasferta in terra sarda è di gran lunga la più disagevole), il fatto che si giochi di sabato e per di più il 30 dicembre, proprio a ridosso del veglione di San Silvestro. Il settore ospiti è davvero molto colorato e piuttosto pieno, presenta un bel colpo d’occhio con il continuo sventolio di diverse bandierine e due bandieroni. Sono altresì presenti tante pezze e striscioni, in particolare “Desperados Empoli”, “Ultras Empoli”, “Cannoli Azzurri Empoli”, “Disagio Sociale”, “EFC 1920”, bandiera degli “Strà Kaos”, “Curva Sud Montevarchi”, a rappresentare 5 fratelli gemellati appunto di Montevarchi, e “Schickeria Munchen”, in rappresentanza di una quindicina di gemellati ultras del Bayern Monaco. I gemellati danno una mano agli ultras venuti da Empoli con vari mezzi, circa la metà in traghetto. Diversi i battimani. Non manca di certo l’incoraggiamento e la spinta per i colori azzurri ed i cori alzati al cielo sono davvero tanti, con poche pause. Più che altro sono stati cori secchi, tipo “Empoli! Empoli!”, “Eh eh forza azzurro, forza azzurro eh”, cori a favore dei diffidati, che non mancano mai, e per i gemellati. I ragazzi ci tengono a fare bella figura in terra cagliaritana, già ci riescono per il numero ma la fanno anche vocalmente. Il settore ospiti esplode al momento del rigore parato da Caprile. L’Empoli va sotto il settore dopo il triplice fischio, coi giocatori che lanciano le loro maglie verso i temerari tifosi azzurri, che se ne tornano a casa consapevoli di avere dato tutto per la loro squadra. Nel complesso si può definire più che buono il livello del tifo degli ultras empolesi anche quest’oggi.

La Curva Nord di casa si presenta piena, con alcune bandierine e stendardi, ma manca, a differenza delle ultime uscite casalinghe, quel tocco di colore in più che era garantito dai bandieroni, da striscioni e pezze, a parte quella solita degli “Sconvolts Cagliari ‘87”, quella centrale con la scritta “Tonno”, e “Willy vive”, a ricordare due ultras prematuramente scomparsi. All’inizio peraltro non mancano dei fumogeni. La Nord non pecca come tifo corale, ma attivamente partecipe a questo non secondario aspetto è quasi sempre solo la parte centrale. Lo zoccolo duro alza al cielo numerosi cori. Ad inizio partita sono belli alcuni di essi, come “Aprite le porte che passano i rossoblù, i rossoblù…”, “Ho preso la diffida, l’ho presa per te…”, poi altri ancora. Nel secondo tempo segnaliamo “Sosterremo sempre più i colori rossoblù!”, a ripetere, e il curioso “Noi non siamo cagliaritani”. Dopo qualche pausa un po’ di troppo, è piuttosto forte la spinta nei minuti finali a favore di un Cagliari che però, pur mettendocela tutta, non riuscirà a violare la porta azzurra. La Nord si cimenta anche in una sciarpata, che a dire il vero non le riuscirà granché bene, anzi tutt’altro. Seppure ci siano stati in passato incidenti tra le opposte tifoserie, risalenti ormai alla stagione di Serie B 2000/01, anche piuttosto gravi, non si sono registrati oggi cori offensivi. Nonostante una certa discontinuità e la mancanza di colore, che si sospetta dovuta a qualche multa comminata alla Società Cagliari Calcio, unite ad un pubblico stranamente piuttosto passivo e silenzioso, si può affermare che il livello del tifo rossoblù sia stato più che buono, e comunque certamente non migliore di quello empolese. Purtroppo per la Curva Nord cagliaritana, nonostante il maxi-recupero di 8 minuti accordato dal signor Maresca di Napoli, non è riuscito il miracolo che si era avverato con Frosinone e Sassuolo.