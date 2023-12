Si è giocata la 18a giornata di Serie A che si è aperta con la terza vittoria consecutiva per 1-0 della Fiorentina che porta la squadra viola in piena zona Champions. Questa volta decisiva una rete del difensore Ranieri. Altra deludente prestazione del Napoli che non va oltre il pareggio interno con il Monza e deve ringraziare il proprio portiere Meret che para un rigore a Pessina. Frenata anche per la capolista Inter fermata dal pari a Genova mentre a Roma la Lazio conquista la vittoria in rimonta sul Frosinone dopo essere andata sotto. Nelle gare del sabato torna alla vittoria l’Atalanta che batte di misura il Lecce mentre l’Udinese gioca la gara perfetta e rifila un netto 3-0 al Bologna apparso irriconoscibile rispetto a quello ammirato finora. Nei due scontri salvezza termina in parità la sfida in Sardegna tra il Cagliari e l’Empoli con il portiere azzurro Caprile che salva più volte l’Empoli parando nel finale anche un rigore ai sardi mentre la Salernitana compie l’impresa e sbanca Verona riaprendo le proprie speranze salvezza. Torna alla vittoria anche il Milan che batte il Sassuolo grazie a una rete di Pulisic mentre nel posticipo importantissima vittoria della Juventus sulla Roma siglata Rabiot. Ormai il risultato di 1-0 sta diventando una piacevole abitudine in casa bianconera. In classifica comanda l’Inter con due punti di vantaggio sulla Juve. Bagarre nella lotta salvezza con quattro squadre racchiuse in due punti.

Serie A che non conosce soste perchè già venerdì 5 gennaio si tornerà in campo con l’anticipo della 19a giornata, l’ultima del girone di andata.

Questi i risultati e la classifica:

FIORENTINA-TORINO 1-0

NAPOLI-MONZA 0-0

GENOA-INTER 1-1

LAZIO-FROSINONE 3-1

ATALANTA-LECCE 1-0

CAGLIARI-EMPOLI 0-0

UDINESE-BOLOGNA 3-0

VERONA-SALERNITANA 0-1

MILAN-SASSUOLO 1-0

JUVENTUS-ROMA 1-0