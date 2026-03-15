Che la stagione di Salvatore Elia sia di grande spessore crediamo sia dato oggettivo e non contestabile. Spesso è risultato essere il migliore dei nostri e da quando gioca sulla sinistra sempre aver messo un ulteriore marcia in più. Giocatore che meriterebbe di mettersi in evidenza anche nella categoria superiore. Ed anche i numeri dell’ex Spezia ci raccontano di una stagione che, a livello personale, è sicuramente da incorniciare.

Con i due assist portati a casa ieri, Elia si porta a nove assist vincenti nel corso di questo torneo, e raggiunge al terzo posto della specifica graduatoria di rendimento il catanzarese Iemmello. Al secondo posto, con un solo assist in più, troviamo Palumbo del Palermo, mentre in tesa c’è Giacomo Calò del Frosinono con dodici (anche lui ieri ne ha sfornati due). I nove assit del “Joker” sono arrivati in ordine cronologico con: Padova, Spezia, Avellino, Mantova, Juve Stabia, Reggiana, Frosinone, Mantova (2).

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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