Si è giocata la 30a giornata di Serie B che ha visto la capolista Venezia frenata sul pari dalla Samp guidata dal nuovo allenatore Lombardo. I lagunari comandano ancora da soli la classifica con un punto di vantaggio sul Monza che hanno nettamente dominato il Palermo sconfiggendolo 3-0. Pareggia il Frosinone a Cesena con i romagnoli che esonerano il proprio allenatore Mignani. Al Castellani finisce in parità 2-2 tra Empoli e Mantova. La squadra di Modesto si porta in vantaggio 2-0 a fine primo tempo poi nella ripresa la rimonta degli azzurri di Caserta. Nella lotta salvezza successi fondamentali del Bari sulla Reggiana e dell’Avellino che espugna Chiavari. In parità la sfida tra il Sudtirol e il Pescara. Martedì di nuovo in campo con gli anticipi della 31a giornata.

Questi i risultati e la classifica:

MODENA-SPEZIA 3-0

PADOVA-CATANZARO 1-3

JUVE STABIA-CARRARESE 1-1

EMPOLI-MANTOVA 2-2

CESENA-FROSINONE 2-2

BARI-REGGIANA 4-1

MONZA-PALERMO 3-0

SAMPDORIA-VENEZIA 0-0

V.ENTELLA-AVELLINO 1-2

SUDTIROL-PESCARA 0-0