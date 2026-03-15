Si è giocata la 30a giornata di Serie B che ha visto la capolista Venezia frenata sul pari dalla Samp guidata dal nuovo allenatore Lombardo. I lagunari comandano ancora da soli la classifica con un punto di vantaggio sul Monza che hanno nettamente dominato il Palermo sconfiggendolo 3-0. Pareggia il Frosinone a Cesena con i romagnoli che esonerano il proprio allenatore Mignani. Al Castellani finisce in parità 2-2 tra Empoli e Mantova. La squadra di Modesto si porta in vantaggio 2-0 a fine primo tempo poi nella ripresa la rimonta degli azzurri di Caserta. Nella lotta salvezza successi fondamentali del Bari sulla Reggiana e dell’Avellino che espugna Chiavari. In parità la sfida tra il Sudtirol e il Pescara. Martedì di nuovo in campo con gli anticipi della 31a giornata.
Questi i risultati e la classifica:
MODENA-SPEZIA 3-0
PADOVA-CATANZARO 1-3
JUVE STABIA-CARRARESE 1-1
EMPOLI-MANTOVA 2-2
CESENA-FROSINONE 2-2
BARI-REGGIANA 4-1
MONZA-PALERMO 3-0
SAMPDORIA-VENEZIA 0-0
V.ENTELLA-AVELLINO 1-2
SUDTIROL-PESCARA 0-0
1 punto sui playout e 3 sulla terzultima…venerdì saremmo stati delusissimi, sabato alle 16 lo avremmo firmato…testa a Spezia ed a fare 1 punto.