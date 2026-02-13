Ormai da diverse giornate in testa a questa singolare classifica c’erano due giocatori. Però, con la palla vincente regalata a Lovato mercoledi scorso, Salvatore Elia si riprende la testa in solitaria. L’ex calciatore dello Spezia è in questo momento il miglior assistman della squadra azzurra con cinque assist vincenti. Dietro lui, ma appaiato per diverse settimane, c’è Rares Ilie con quattro.

Elia è tornato in testa a questa classifica dopo che Ilie lo aveva raggiunto in virtù dell’assist vincente contro il Frosinone al Castellani. Il primo assist del classe 1996 è arrivato alla prima giornata contro il Padova. Gli altri invece si sono verificati con Spezia, Avellino, Mantova e Juve Stabia.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

  1. Avevo letto solo “ si riprende”, e mi son detto “meno male, c’è un limite alla sfiga… “ed invece no…Speriamo si arruolabile domenica.

    • zero+uno=3 riporto uno e in itinere diventa 4
      4+0,5=-2, ma in itinere e’ 6
      risultato: encomio con applausi, siamo sempre nella mota

    • scusa ma a cosa servirebbe codesta classifica?🤔…per fare un paragone “serio” bisognerebbe valutarli sulle stesse partite, con le stesse squadre e nello stesso periodo…non si può fare il confronto solo sul numero di partite giocate…giocare con il Padova non è uguale a giocare contro il Frosinone (tanto per fare un esempio) come giocare a agosto non è uguale a giocare a dicembre…quindi codesta pseudo classifica è solo “fuffa”!

      • Se ho fatto bene i conti:
        – Pagliuca > 2 vitt. 3 pareggi e 2 sconfitte: 1,29 punti a partita
        – Dionisi > 5 v ; 4 pareggi; 8 sconfitte: 1,12 punti a partita.
        Di male in peggio !

