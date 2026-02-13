Ormai da diverse giornate in testa a questa singolare classifica c’erano due giocatori. Però, con la palla vincente regalata a Lovato mercoledi scorso, Salvatore Elia si riprende la testa in solitaria. L’ex calciatore dello Spezia è in questo momento il miglior assistman della squadra azzurra con cinque assist vincenti. Dietro lui, ma appaiato per diverse settimane, c’è Rares Ilie con quattro.
Elia è tornato in testa a questa classifica dopo che Ilie lo aveva raggiunto in virtù dell’assist vincente contro il Frosinone al Castellani. Il primo assist del classe 1996 è arrivato alla prima giornata contro il Padova. Gli altri invece si sono verificati con Spezia, Avellino, Mantova e Juve Stabia.
Avevo letto solo “ si riprende”, e mi son detto “meno male, c’è un limite alla sfiga… “ed invece no…Speriamo si arruolabile domenica.
Approposito di classifiche e media punti quella tra Dionisi e Pagliuca come siamo messi?
zero+uno=3 riporto uno e in itinere diventa 4
4+0,5=-2, ma in itinere e’ 6
risultato: encomio con applausi, siamo sempre nella mota
scusa ma a cosa servirebbe codesta classifica?🤔…per fare un paragone “serio” bisognerebbe valutarli sulle stesse partite, con le stesse squadre e nello stesso periodo…non si può fare il confronto solo sul numero di partite giocate…giocare con il Padova non è uguale a giocare contro il Frosinone (tanto per fare un esempio) come giocare a agosto non è uguale a giocare a dicembre…quindi codesta pseudo classifica è solo “fuffa”!
Se ho fatto bene i conti:
– Pagliuca > 2 vitt. 3 pareggi e 2 sconfitte: 1,29 punti a partita
– Dionisi > 5 v ; 4 pareggi; 8 sconfitte: 1,12 punti a partita.
Di male in peggio !
ma come li fai i conti?
scherziamo?
1, 38x 13 fa 0,6666 periodico
quanto avevi in matematica? 2 fisso suppongo
Elia unico vero giocatore di Serie A della rosa.
infatti dovrebbe giocare più alto con un modulo diverso
e regge solo 1 tempo stop!
Per vedere il 433 bisogna cambiare allenatore….