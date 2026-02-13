Ormai da diverse giornate in testa a questa singolare classifica c’erano due giocatori. Però, con la palla vincente regalata a Lovato mercoledi scorso, Salvatore Elia si riprende la testa in solitaria. L’ex calciatore dello Spezia è in questo momento il miglior assistman della squadra azzurra con cinque assist vincenti. Dietro lui, ma appaiato per diverse settimane, c’è Rares Ilie con quattro.

Elia è tornato in testa a questa classifica dopo che Ilie lo aveva raggiunto in virtù dell’assist vincente contro il Frosinone al Castellani. Il primo assist del classe 1996 è arrivato alla prima giornata contro il Padova. Gli altri invece si sono verificati con Spezia, Avellino, Mantova e Juve Stabia.