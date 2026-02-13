Campionato Primavera 2
19a giornata
EMPOLI – Palermo
Sabato 14 febbraio – ore 14.30
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Benevento
|–
|Catanzaro
|Sabato 14 febbraio
|11.30
|Perugia
|–
|Crotone
|Sabato 14 febbraio
|14.30
|Pescara
|–
|Cosenza
|Sabato 14 febbraio
|11.30
|Pisa
|–
|Avellino
|Sabato 14 febbraio
|11.00
|Salernitana
|–
|Monopoli
|Sabato 14 febbraio
|14.3
|Spezia
|–
|Ascoli
|Sabato 14 febbraio
|11.30
|Ternana
|–
|Bari
|Sabato 14 febbraio
|11.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 19a Giornata
EMPOLI – Lazio
Domenica 15 febbraio – ore 15.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 18a Giornata
Roma – EMPOLI
Domenica 15 febbraio – ore 13.00
A Trigoria (Roma) – Centro Sportivo “Fulvio Bernardini”
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 18a Giornata
Roma – EMPOLI
Domenica 15 febbraio – ore 11.00
A Trigoria (Roma) – Centro Sportivo “Fulvio Bernardini”
Ma Busiello che fine ha fatto?