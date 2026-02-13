Campionato Primavera 2

19a giornata

 

EMPOLI – Palermo

Sabato 14 febbraio   – ore 14.30

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Benevento Catanzaro Sabato 14 febbraio 11.30
Perugia Crotone Sabato 14 febbraio 14.30
Pescara Cosenza Sabato 14 febbraio 11.30
Pisa Avellino Sabato 14 febbraio 11.00
Salernitana Monopoli Sabato 14 febbraio 14.3
Spezia Ascoli Sabato 14 febbraio 11.30
Ternana Bari Sabato 14 febbraio 11.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 19a Giornata

EMPOLI – Lazio

Domenica 15 febbraio –  ore 15.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 18a Giornata

Roma – EMPOLI

Domenica 15 febbraio –  ore 13.00

A Trigoria (Roma) – Centro Sportivo “Fulvio Bernardini”

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 18a Giornata

Roma – EMPOLI

Domenica 15 febbraio –  ore 11.00

A Trigoria (Roma) – Centro Sportivo “Fulvio Bernardini”

Articolo precedenteElia si riprende, in solitaria, il titolo di assistman
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here