Domenica 15 febbraio 2026, alle 17.15 si terrà la venticinquesima giornata di campionato con il match del Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Reggiana.

La chiusura alla viabilità è prevista dalle 13.00 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. L’apertura dei cancelli è prevista per le 15.15. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dalle 19.

Il parcheggio del Parco di Serravalle è a disposizione dei tifosi locali per poter parcheggiare. Per la tifoseria ospite sarà riservato il parcheggio antistante al Palaramini.

﻿

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio sono gli stessi per entrambe le partite: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertin e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al Carlo Castellani Computer Gross Arena sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica: empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Empoli Fc