Si torna in campo dopo pochi giorni e lo si fa ancora al Castellani. Avversario sarà la Reggiana, squadra che ci ha “regalato” il primo dispiacere di questa stagione. La squadra di Dionisi domani avrà indiscutibilmente l’obbligo di vincere! Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2 come modulo di partenza, anche se tra le opzioni ci potrebbe essere quella di un Saporiti trequartista ma appare remota. Elia verrà valutato oggi e se in condizione potrebbe tranquillamente scendere in campo; l’eventuale alternativa potrebbe essere Ceesay. In cabina di regia dovrebbe andare Yepes e le mezzali potrebbero essere Degli Innocenti ed Ignacchiti. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco ma attenzione all’ipotesi Curto. Davanti è rebus con tutti e quattro gli attaccanti in ballottaggio, la sensazione stavolta è che si vada con Shpendi e Popov.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Bianchi, Ghion

Mister Dionisi sa che domani conta vincere ancora prima di convincere e chiede massima attenzione in ogni aspetto.

Dovrebbe essere un 3-5-2 anche quello di Rubinacci. La formazione dovrebbe essere molto simile a quella che vinto contro il Mantova, l’unica defezione potrebbe essere Reinhart che non è al meglio; per lui potrebbe andare Mendicino. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Gondo e Novakovich, quest’ultimo in ballottaggio con Girma. L’ex Belardinalli in campo dal primo minuti sulla mezzala sinistra. Non saranno del match Sampirisi, Bertagnoli e Lusuardi. Da capire le condizioni di Portanova.

Il tecnico Rubinacci non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Degli Innocenti, Yepes, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Popov.

3-5-2: Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Libutti, Charlys, Mendicino, Belardinelli, Bozzolan; Gondo, Novakovich.