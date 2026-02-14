Si torna in campo dopo pochi giorni e lo si fa ancora al Castellani. Avversario sarà la Reggiana, squadra che ci ha “regalato” il primo dispiacere di questa stagione. La squadra di Dionisi domani avrà indiscutibilmente l’obbligo di vincere! Vediamo le ultime.
In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2 come modulo di partenza, anche se tra le opzioni ci potrebbe essere quella di un Saporiti trequartista ma appare remota. Elia verrà valutato oggi e se in condizione potrebbe tranquillamente scendere in campo; l’eventuale alternativa potrebbe essere Ceesay. In cabina di regia dovrebbe andare Yepes e le mezzali potrebbero essere Degli Innocenti ed Ignacchiti. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco ma attenzione all’ipotesi Curto. Davanti è rebus con tutti e quattro gli attaccanti in ballottaggio, la sensazione stavolta è che si vada con Shpendi e Popov.
Gli indisponibili sono: Pellegri, Bianchi, Ghion
Mister Dionisi sa che domani conta vincere ancora prima di convincere e chiede massima attenzione in ogni aspetto.
Dovrebbe essere un 3-5-2 anche quello di Rubinacci. La formazione dovrebbe essere molto simile a quella che vinto contro il Mantova, l’unica defezione potrebbe essere Reinhart che non è al meglio; per lui potrebbe andare Mendicino. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Gondo e Novakovich, quest’ultimo in ballottaggio con Girma. L’ex Belardinalli in campo dal primo minuti sulla mezzala sinistra. Non saranno del match Sampirisi, Bertagnoli e Lusuardi. Da capire le condizioni di Portanova.
Il tecnico Rubinacci non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Degli Innocenti, Yepes, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Popov.
3-5-2: Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Libutti, Charlys, Mendicino, Belardinelli, Bozzolan; Gondo, Novakovich.
Magnino deve essere titolare con Degli Innocenti e Hass, eventualmente Ignacchiti o Yepes, ma il giocatore ex Modena è imprescindibile adesso.
Davanti Popov Spendi al momento è la coppia più ovvia e semplice. Non sono Vialli Mancini ma sono i migliori che abbiamo.
Una cosa chei rincuora e che l’altra volta avevano fatto una buona formazione e non e stata per niente presa , quindi spero non sia questa!…
Ma stiamo scherzando? S’è inseguito un centrocampista fisico per mesi e li si lascia in panchina?!?! Dionisi ha perso i’capo
Questa formazione non mi piace e non credo sarà quella che metterà domani.
Se sta bene non può non mettere Magnino a centrocampo (ha giocato solo un tempo mercoledi) e visto che Degli Innocenti ha giocato solo uno spezzone deve giocare dall’inizio.
In difesa non può continuare a ignorare Curto, anche perchè non è che stiano andando bene come terzetto quelli che giocano ora sempre.
Sempre se sta bene Saporiti lo terrei in grande considerazione, ma capisco che occorre considerare anche alla tenuta sui 90 minuti e al fatto che si debba fare anche dei cambi per vincere la partita o per tenere il risultato, Quindi non può mettere più di 2 che sà già che non avranno i 90 minuti nelle gambe.
Consideriamo anche che la Reggiana giocò martedi e noi mercoledi. 4 o 5 giorni dall’ultima partita cambiano un pò.
Ho letto che ci sono quelli del Torino per vedere Guarino , ecco mettono le mani avanti per venire sanno già che gioca …
e se si perde bisogna scatenare il fini mondo , a loro di salvarsi neache si preoccupano hanno da creare valore con un bimbetto che poveraccio lo mettono in condizioni di essere bruciato , e anche giocasse bene pensano di ricavare quanto secondo voi?
presumo che se Magnino non gioca è perché dopo poche apparizioni nel Modena non sia in grado di giocare 3 gare in una settimana. Speriamo recuperi Elia. Certo pur essendo uno scacione era necessario dare via Carboni? Non abbiamo un piede sinistro da mettere da quella parte e abbiamo visto che a piede invertito sia Ebuehi sia Candela abbiano fatto pena.
Fanno giocare Elia a forza contro il
Dolore e si spaccherà per bene.. Tutto scritto.Stagioni che si ripetono da qualche hanno col solito canovaccio sotto la direzione di una società compiacente e di un pubblico di scimmiette ammaestrate.
Hanno = anno.Guarino si sa che deve giocare ma parliamoci chiaro, non è che in minima
Parte sua la
Colpa di questi risultati..
Sarà ancora non a posto … ma se è così perchè portarlo sempre in panchina se non deve esser preso in considerazione per nemmeno un minuto … prendi uno della primavera e fallo sedere al suo posto, ma se è a posto fisicamente perchè non farlo giocare, sennò il minutaggio quando lo trova? Parlo di Haas naturalmente. Quanto a Magnino, se lo hai preso per rinforzare il centrocampo, poi non lo fai giocare per continuare ad utilizzare Yepes nel mezzo quando hai Degli Innocenti da far giocare al suo posto … Portala a 4 questa difesa mister Dionisi, non ti fare troppi scrupoli per farlo … tanto il centro campo rimarrebbe sempre a 4 come ha giocato per quasi tutte le partite del campionato … Un modulo tosto è quello che ci vuole adesso e con due punte che corrono si muovono e ricevano più palloni giocabili (anche dalle fasce) e chi meglio di Popov e Shpendi? (Sennò c’è sempre un Monaco che in 14 presenze ha segnato 16 goal … e se non li lanci in B certi giocatori … dove li vuoi lanciare?) Basta per favore con questa difesa a 3 che fa acqua da tutte le parti e se in numerose partite non siamo finiti nel burrone è stato merito di Fulignati ………….
anche domani……si vince la prossima….applausi scroscianti mi raccomando
ma dove vogliamo andare siamo una delle squadre peggiori della B, con uno degli allenatori peggiori, ormai fuso e bollito: salvarsi sarebbe una impresa come quella del playout!
avete visto che giocatori hanno preso modena e sampdoria a gennaio? ormai possiamo permetterci solo i panchinari di venezia e modena, mentre gli altri prendono i brunori, de luca, pierini etc! ok non abbiamo soldi, ma non abbiamo nemmeno competenze e conoscenze: la virtus entella e’ andata a prendere dal cerignola una punta che ha fatto 3 gol in 4 partite!
e detto cio’, sembriamo pure una societa’ retta da un fondo americano, con la presi denza lontana, che non si sente e non si vede, e che scappa alla presentazione del ds. Xo’ a differenza dei fondi americani, non abbiamo i loro soldi!
*allenatore bollito che in 4 mesi non e’ riuscito a dare uno straccio di gioco alla sua squadra.
almeno con pagliuca dentro quel caos si vedeva un tentativodi gioco!
ma la conferenza stampa? Ha parlato 3 ore fa e ancora non c è da punte parti.