|EMPOLI
|0
|PALERMO
|0
MARCATORI:
EMPOLI: 1 Versari, 2 Antonini, 3 Egan, 4 Huqi, 5 Pasalic, 6 Rugani, 7 Fiorini, 8 Mazzi, 9 Raballo, 10 Perin, 11 Monaco
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Mureddu, 14 Tavanti, 15 Blini, 16 Gori, 17 Samb, 18 Babalola, 19 Orlandi, 20 Blazic, 21 Campaniello, 22 Bernice
ALL. Andrea Filippeschi
PALERMO: 1 Balaguss, 2 Nicolosi, 3 Avena, 4 Di Gregorio, 5 Brancato, 6 Occhione, 7 Dell’Orzo, 8 Hulidov, 9 Anghileri, 10 Brutto, 11 Rinella
A disposizione: 12 Pizzuto, 13 Ribaudo, 14 La Mantia, 15 Terranova, 16 Grippa, 17 Gambino, 18 Squillacioti, 19 Caruso, 20 De Oliveira
ALL. Cristiano Del Grosso
Arbitro: Giovanni Curcio
Assistenti: Eliso, Scala
Ammoniti: 33′ Anghileri
Espulsi:
LIVE
PRIMO TEMPO
1′: Inizia la partita !
1′: Subito occasione Empoli con Huqi che sfonda sulla sinistra e prova a servire il compagno al centro ma il pallone viene intercettato da un dfiensore rosanero.
5′: Vicinissimo al gol l’EmpolI! Rapida ripartenza con Perin che serve Monaco tutto solo davanti al portiere ma il numero 11 azzurro non inquadra la porta.
9′: Inizio partita decisamente convincente da parte dell’Empoli
16′: Doppio tentativo da fuori per l’Empoli. Prima Mazzi che non trova il contatto col pallone, complice anche un campo in pessime condizioni, e poi egan che col piede non suo spara alto.
23′: Ancora vicino al gol l’Empoli! Azione molto manovrata che termina con un tentativo di conclusione da pochi passi per egan che viene però murato dal difensore avversario.
24′: Ancora Egan alla conclusione ma stavolta è il portiere a dirgli di no da pochi passi.
31′: Finora grande pressione offensiva da parte dell’Empoli ma pochi tiri nello specchio
38′: Ci prova di testa stavolta Egan su cross di Perin ma colpisce troppo debolmente l’esterno azzurro
43′: Ritmo gara che ora si è un po’ abbassato rispetto ad inizio partita. Le due squadre faticano a trovare la giocato giusta e ad arrivare al tiro.
45′: Concessi due minuti di recupero
47′: Finisce il primo tempo!
Croncara live è bellissimo ahahah 😂
Busiello desaparecido