Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
parole, parole, parole…. soltanto parole ….. il resto tutto fumo!!!!
io non c’ho capito nulla di quello che ha detto…..
ma c’e’ ancora qualcuno che ascolta gli allenatori che parlano in conferenza stampa?
sono come dei dischi rotti
gli unici che mi garbavano erano il trap e mourinho
fantastici
Aggiungerei Allegri…
Però dipende sempre dalle domande che fai…
Se è vero che sono concordate, come ha scritto qualcuno su questo sito (evidentemente ben informato), é inutile aspettarsi chissà cosa.
ahia, mi sono dimenticato di boskov
ma che domande vuoi fargli?
se anche gli chiedi del tempo ti rispondono sempre uguale
non sono concordate, ma potrebbero venire bloccate dall’addetto stampa che rappresenta l’Empoli..oltre a questo sia l’allenatore che i giocatori potrebbero non rispondere….quindi non c’è niente di concordato ma controllato
allenatore praticamente bollito:
fallimento a sassuolo, fallimento a palermo e fallimento da noi!
in 4 mesi non e’ riuscito a dare uno straccio di gioco alla squadra!
vedo entella, padova, carrerese, fatte con giocatori normali, ma che i loro allenatori hanno saputo dare un gioco!
Se non si vince dentro immediatamente Possanzini. Allenatore con cui già si può intavolare la prossima stagione e che già ora potrebbe capire chi vale la pena mantenere e chi no. È valido per salvarsi, perché capirebbe il bisogno della squadra in questo momento, e poi per il futuro perfetto per rimettere al centro del progetto il calcio propositivo e la valorizzazione dei ragazzi.
4231
Fulignati,Candela, Guarino, Lovato, Obaretin, Magnino, Degli Innocenti, Elia(Ceesay), Saporiti, Shpendi, Popov
Possanzini ok, ma in estate, non a campionato in corso.
Il suo calcio richiede tempo per essere assimilato.
Ricordatevi di Sarri…
Per assurdo meglio il nonno, adesso…
Psicologicamente inciderebbe di più…
E su Popov nessuna domanda…
Moratoria di 24 ore: tutti intorno alla squadra per vedere di vincere e salvare la categoria. Poi, se va male anche domani, contestazione.
È giusto, ma deve smettere di fare scelte a caxxo, come i cambi dell’ultima e non solo…. capisca di non essere un fenomeno!!!!
Io ci sto: se iniziamo a dividerci fra tifosi, se lo spogliatoio è disunito, se la società comincia a dubitare anche di questo allenatore…. è retrocessione al 100%! Domani, per 90 minuti, bisogna compattarsi e portare a casa i 3 punti.
Possanzini? o cosa avrebbe fatto di tanto eclatante per meritare di venire ad Empoli? … Una carriera vissuta come allenatore in seconda (o di alcune primavere) fino al 7 febbraio 2023 quando fa il suo esordio come allenatore a Brescia (serie B) e già il 20 febbraio dopo 2 sconfitte finisce per essere esonerato. Sempre a giugno 2023 passa al Mantova ripescato in C dopo la retrocessione sul campo … vince il campionato e l’anno dopo … sempre con il Mantova si salva con un 14esimo posto finale … Quest’anno dopo 3 sconfitte consecutive viene esonerato … Questo è il suo curriculum come allenatore. 3 ANNI PROPRIO OGGI (come allenatore) e già in grado di essere l’allenatore giusto? ……………
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
cambi da paura e sconfitta per colpa sua ecco la verità!!!
il valore aggiunto è l’ambiente ha detto…per me ora come ora sta diventando il problema questa tranquillità altroché!!! Pareggia o, peggio ancora, perdi anche domani e poi sai che tranquillità (applausi degli ultrà a parte e a prescindere ovviamente!!)
Mister … ” Da lui mi aspetto tanto? ” ma se non lo fai giocare mai Saporiti … come puoi aspettarti tanto da lui? Haas idem con patatine … se lo porti in panca e non gli fai fare minutaggio … che ce lo porti a fare!!!!! … E poi inutile parlare di quel primo tempo … perchè tutto è stato sciupato con due sostituzioni assurde! ………….
GNAMOOOOOOO
Quest uomo mi lascia sempre più perplesso …..speriamo bene ma
Lo trovo confuso , incerto e poco convinto ….come la squadra
Temo sia deleterio per la squadra fatta di persone con poco carattere e modesti giocatori .
FORZA EMPOLI SEMPRE….
Non saro’ allo stadio e credo che non vedro’ nemmeno la partita….
Gia’ detto che secondo me domani si vince….
Non riesco a tifare per dei giocatori che mi stanno sui Co gli oni….
Posso retrocedere ma con le Lacrime di Caputo…
Posso giocare male ma con 7 ammoniti e correre su tutti i palloni….
Non riesco a vedere Cesay che sbraccia perche’ non gli danno la palla giusta….Yepes che cerca sempre il fallo…
Ilie che camminana in campo…e via e via….