Vediamo, dopo le venti giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA49.70%47.15%
GOL2726
ASSIST1517
CLEAN SHEET75
TIRI TOTALI258216
GOL SUBITI3025
PRECISONE PASSAGGI81%79%
CALCI D’ANGOLO10682
FUORIGIOCO1417

SINGOLI

GOLAbiuso 7Shpendi 6
ASSISTFinotto, Abiuso 4Elia, Ilie 4
DRIBBLING RIUSCITICicconi 24Elia 18
TIRI TOTALIAbiuso 38Shpendi 31
OCCASIONI CREATECicconi 37Elia 18
FALLI COMMESSIIllanes 25Shpendi 40
FALLI SUBITIHasa 32Ghion 38
CROSS RISUCIUTICicconi 28Elia 21
PALLONI INTERCETTATISchiavi 22Lovato 20
DUELLI VINTIAbiuso 104Guarino 106
DUELLI PERSIAbiuso 120Shpendi 114
FUORIGIOCOFinotto 5Nasti 5
