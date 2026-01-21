Vediamo, dopo le venti giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|49.70%
|47.15%
|GOL
|27
|26
|ASSIST
|15
|17
|CLEAN SHEET
|7
|5
|TIRI TOTALI
|258
|216
|GOL SUBITI
|30
|25
|PRECISONE PASSAGGI
|81%
|79%
|CALCI D’ANGOLO
|106
|82
|FUORIGIOCO
|14
|17
SINGOLI
|GOL
|Abiuso 7
|Shpendi 6
|ASSIST
|Finotto, Abiuso 4
|Elia, Ilie 4
|DRIBBLING RIUSCITI
|Cicconi 24
|Elia 18
|TIRI TOTALI
|Abiuso 38
|Shpendi 31
|OCCASIONI CREATE
|Cicconi 37
|Elia 18
|FALLI COMMESSI
|Illanes 25
|Shpendi 40
|FALLI SUBITI
|Hasa 32
|Ghion 38
|CROSS RISUCIUTI
|Cicconi 28
|Elia 21
|PALLONI INTERCETTATI
|Schiavi 22
|Lovato 20
|DUELLI VINTI
|Abiuso 104
|Guarino 106
|DUELLI PERSI
|Abiuso 120
|Shpendi 114
|FUORIGIOCO
|Finotto 5
|Nasti 5
vedo la Carrarese favorita
Un altra squadra che tira più di noi…