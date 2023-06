Ultimo atto della stagione, domani sera al Castellani con la Lazio si giocherà l’ultima partita del campionato 2022/23. L’ultimo saluto a questa squadra che ha saputo regalare una grande stagione e che domani cercherà di togliersi l’ultima soddisfazione. Vediamo le ultime.

Si chiude con il 4-2-3-1 che è stata la svolta nel finale di campionato. Per quest’ultima giornata non ci saranno particolari stravolgimenti, anche se rispetto all’ultimo match si rivedranno Parisi (il terzino ha preso un colpo in allenamento e verrà comunque valutato domani) come terzino sinistro e Bandinelli sulla mediana. In difesa, complice l’infortunio di Ebuehi, tornerà dal primo minuto Stojanovic che si andrà a posizione a destra. Ballottaggio Ismajli-Walukievicz. Dalla cintola in su non dovrebbe cambiare niente con Piccoli ancora titolare vista l’assenza di Caputo per una botta al piede.

Gli indisponibili sono: Marin, De Winter, Baldanzi, Ebuehi, Caputo.

Mister Zanetti vuole finire al meglio la stagione e si dice quasi dispiaciuto che si sia arrivati al termine.

Pochi i dubbi di formazione per Sarri che domani non sarà in panchina per squalifica. Davanti a Provedel, Casale e Romagnoli, con Lazzari e Hysaj sulle fasce: Marusic è infortunato. A centrocampo Cataldi sta tornando ad allenarsi, ma è fuori da un mese e difficilmente verrà rischiato. Quindi spazio a uno tra Marcos Antonio e Vecino tra Milinkovic e Luis Alberto. In attacco Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Al momento in cui andiamo online non ha parlato il tecnico della Lazio, Sarri.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli.

4-3-3: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Vecino, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.