C’è un ruolo, unico e determinante, per il quale l’Empoli sarà chiamato a fare mercato: quello del portiere. La partenza di Guglielmo Vicario non è nemmeno quotata questa estate, con il solo dubbio nel capire dove andrà e per quale reale cifra. L’Empoli è quindi chiamato alla sostituzione di quello che crediamo sia stato il miglior portiere di sempre nella nostra storia, situazione sicuramente non semplice. Ci sono già dei profili sotto osservazione, e già nei mesi passati abbiamo fatto dei nomi.

Spunta adesso anche quello di Alessio Cragno. Il portiere classe 1994 è alla ricerca di un riscatto personale dopo una stagione davvero a vuoto a Monza, dove avrebbe dovuto essere il numero uno ma di fatto ha giocato una sola partita. Nonostante il riscatto che il Monza dovrà al Cagliari, vista la permanenza in serie A, difficilmente per lui ci sarà una prosecuzione in Brianza. Il Monza dovrà sborsare 3,6 milioni nelle casse cagliaritane. Il portiere piace e potrebbe rappresentare quel profilo che spesso ad Empoli si cerca, vista la rabbia che immaginiamo possa avere. Ricordiamo che Cragno era il titolare di Vicario nei rossoblù.

Per adesso siamo sempre nel campo delle voci, con i profili di Caprile e Montipò ad essere ben appuntati sui taccuini. Quella del portiere, come detto, sarà una delle esigenze del club, e ci immaginiamo che si cercherà di arrivare al ritiro dei primi di luglio già con il profilo definitivo. Cragno dovrebbe avere una valutazione non alta al momento, il Monza potrebbe accontentarsi anche di pareggiare i costi sostenuti o poco più.