Al Castellani arriva il Milan, gara difficile, gara che resta tabù per i nostri colori. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va avanti con il 3-4-2-1 ma, soprattutto, si va avanti con l’emergenza per gli infortunati. Partiamo con il dire che tornano Grassi e Pezzella, che hanno scontato la squalifica, ma per questa non ci sarà Maleh. Venendo al fronte infortuni si parte con il dire che non ci sarà Ismajli, al suo posto potrebbe anche andare Marianucci o, visto che rientra Viti, l’accentramento dell’ex Primavera con De Sciglio. In mezzo manca Anjorin ed allora si dovrebbe vedere Henderson nei quattro. Anche Fazzini è out, al fianco di Esposito (dietro a Colombo) potrebbe partire Cacace ma attenzione a Koaumè dal primo minuto. Da capire se in porta si va avanti con Vasquez.

Gli indisponibili sono: Maleh, Fazzini, Ismajli, Anjorin, Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Sazonov, Haas, Pellegri.

IL TECNICO D’AVERSA NON TERRA’ QUEST’OGGI LA CONSUETA CONFERENZA PRE GARA DANDO SPAZIO AL DS CHE CHIUDERA’ IL MERCATO.

Sarà un 4-3-3 quello che manderà in campo Conceicao. I rossoneri dovranno fare delle valutazioni avendo giocato pochi giorni fa in Coppa Italia. La sensazione è che il tridente offensivo possa essere composto da Pulisic, Abraham (attenzione a Gimenez) e Leao, anche se per il portoghese si potrebbe vedere Joao Felix. C’è un potenziale ballottaggio in difensa tra Tomori e Gabbia. Non saranno sicuramente del match Florenzi, Loftus-Cheek, Emerson Royal e Bondo.

Il tecnico Conceicao non parlerà quest’oggi.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henederson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

4-3-3: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao.