Oltre 14500 spettatori previsti, esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Maratona Superiore Centrale, per Empoli-Milan, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domani, sabato 8 febbraio, alle ore 18.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

I tagliandi dei settori disponibili (Maratona Superiore Laterale, Curva Nord, Curva Nord Ovest, Tribuna Laterale Nord) potranno essere acquistati all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te) oppure online su https://empolifc.vivaticket.it

L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 16. Inoltre, a causa di vari eventi concomitanti nell’arco della giornata di sabato, invitiamo i tifosi empolesi a raggiungere lo stadio preferibilmente a piedi o in bici. Qualora dovessero raggiungere lo stadio in auto o moto, si ricorda che rimane a loro disposizione il parcheggio del parco di Serravalle.

Si ricorda ai tifosi ospiti che la vendita dei tagliandi per i settori di Curva Sud e Tribuna Laterale Sud è terminata alle ore 19.00 di questa sera. Si ricorda inoltre che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per i settori indicata e che non sarà consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Infine, si indica che il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini e si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani – Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.