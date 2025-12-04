Empoli-Palermo, domenica alle 17:15 al Castellani, sarà una delle gare più importanti del prossimo turno di Serie B e vedrà tra i protagonisti molti ex delle due squadre. In primis l’allenatore azzurro Alessio Dionisi che ha guidato il Palermo nella passata stagione terminata con la qualificazione della squadra ai playoff ma nel mirino dei tifosi rosanero che lo hanno contestato a lungo ritenendolo il principale colpevole della stagione fallimentare. Da settimane, infatti, sono presenti molti commenti ironici dei tifosi del Palermo che attendono proprio la sfida con il loro ex allenatore.

Inoltre nella rosa azzurra ci sono tre ex rosanero: Salvatore Elia che ha militato nel Palermo nella stagione 2022/2023 in cui realizzò 11 presenze con 3 reti per poi fermarsi a causa di un grave infortunio, il portiere Andrea Fulignati, protagonista prima nella Primavera del Palermo nel 2012 e poi in prima squadra nella stagione 2016/2017 che si chiuse con la retrocessione in Serie B. Infine Nicolas Haas nella stagione 2018/2019 con 32 presenze e una rete.

Nel Palermo milita un fresco ex azzurro, Emmanuel Gyasi , arrivato la scorsa estate dopo 77 presenze con la maglia azzurra, ma ancora in dubbio perché alle prese con il recupero da un lungo infortunio. Inoltre troviamo Bartosz Bereszynski e Filippo Ranocchia che potrebbero entrambi partire da titolare nella gara di domenica. Per entrambi una sola stagione in azzurro, nel 2023/24 in Serie A in cui il primo realizzò 24 presenze mentre il centrocampista ne giocò 9. A disposizione di Inzaghi ci sarà anche Giacomo Corona che ha militato nella Primavera azzurra nel 2023/24 in cui realizzò 19 reti in 30 partite per poi passare in prestito al Pontedera in Serie C dove si è messo in evidenza con 11 reti e 5 assist in 36 presenze per poi fare ritorno in estate in rosanero. In quella stagione con gli azzurri debuttò anche in Serie A nei minuti finali di Verona-Empoli.