COPPA ITALIA PRIMAVERA
RISULTATI GARE Sedicesimi di Finale
3 dicembre 2025
Lecce – EMPOLI 6 – 2
Gol: 5′ Scott (L) – 12′ Baralla (E) – 28′ Laerke (L) – 30’ Kodor (L) – 34’ Milojevic (L) – 48’ Baralla (E) – 58’ e 70’ Kodor (L)
TORINO-PARMA 0 – 2
CESENA-NAPOLI 4 – 5
FROSINONE-COSENZA 5 – 0
LAZIO-BOLOGNA 2 – 1
MONZA-UDINESE 3 – 1
SAMPDORIA-SPEZIA 2 – 1
ATALANTA-V. ENTELLA 6 – 1
Le gare degli Ottavi di Finale si disputeranno (sempre in gara unica) il 7 gennaio 2026 secondo i seguenti accoppiamenti:
CAGLIARI – ATALANTA
VERONA – LAZIO
FIORENTINA – NAPOLI
SASSUOLO – LECCE
INTER – SAMPDORIA
JUVENTUS – FROSINONE
MILAN – PARMA
ROMA – MONZA