COPPA ITALIA PRIMAVERA

RISULTATI GARE Sedicesimi di Finale

3 dicembre 2025

 

 

Lecce – EMPOLI        6 – 2

Gol:  5′ Scott (L) – 12′ Baralla (E) – 28′ Laerke (L) – 30’ Kodor (L) – 34’ Milojevic (L) – 48’ Baralla (E) – 58’ e 70’ Kodor (L)

 

TORINO-PARMA                   0 – 2 

CESENA-NAPOLI                  4 – 5 

FROSINONE-COSENZA         5 – 0

LAZIO-BOLOGNA                 2 – 1

MONZA-UDINESE                 3 – 1

SAMPDORIA-SPEZIA            2 – 1

ATALANTA-V. ENTELLA         6 – 1

 

Le gare degli Ottavi di Finale si disputeranno (sempre in gara unica) il 7 gennaio 2026 secondo i seguenti accoppiamenti:

CAGLIARI – ATALANTA

VERONA – LAZIO

FIORENTINA – NAPOLI

SASSUOLO – LECCE

INTER – SAMPDORIA

JUVENTUS – FROSINONE

MILAN – PARMA

ROMA – MONZA

Fabrizio Fioravanti

