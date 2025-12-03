Poco fa la società azzurra ha comunicato un report medico a seguito dell’infortunio al difensore Marco Curto che salterà la prossima gara con il Palermo ed è in forte dubbio anche per la successiva trasferta a Castellammare con la Juve Stabia.
Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Marco Curto hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado a carico del capo lungo del bicipite femorale destro.
Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.
Mi sembrava strano nn si fosse infortunato nessuno.
Con lesioni muscolari, anche se di basso grado, non si scherza…forte rischio di ricadute…per me se ne riparla a Cesena il 10 gennaio…o forse mai visto che giocatore e procuratore si sono detti insoddisfatti del minutaggio e hanno prospettato una richiesta di andare via a gennaio…noi vogliamo gente motivata… peccato perché il giocatore non è male ma se siete in 4 per 3 posti non puoi pretendere il posto da titolare… certo che con infortunio di Ebehui in difesa a dicembre siamo in emergenza continua…d’altra parte già ad agosto avevamo detto in tanti che ci voleva un altro difensore di esperienza…per la qualità ma anche soltanto come numero…
