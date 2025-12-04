Il doppio ex di Empoli e Palermo, Luca Cecconi, ha parlato della sfida di domenica in un intervista rilasciata quest’oggi a “Repubblica”.

“Il mio cuore è decisamente… invecchiato. Guardo tutte le partite e prediligo la squadra che gioca meglio. Voglio comportamenti sani: in Serie A ci sono tecnici e giocatori con atteggiamenti insopportabili. Io tifo per il gioco leale.”

Sull’Empoli

“E’ una di quelle formazioni di cui si parla sempre poco. Stanno migliorando, viaggiano a fari spenti, ma hanno ambizioni. Inoltre sarà interessante vedere Dionisi contro la sua ex squadra.”

Sul Palermo

“Può andare in A. Manca tanto e può succedere di tutto. Gennaio sarà una finestra utile. ma non si può pretendere l’impossibile: i giocatori troppo forti restano in A e chi arriva deve avere le giuste motivazioni.”

Sulla corsa promozione

“Monza e Venezia le vedo un gradino sopra, ma il Palermo può colmare le distanze. E’ fondamentale arrivare terzi se non si rientra nelle prime due. E soprattutto arrivarci con lo spirito giusto, senza rimpianti.”