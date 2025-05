Arriva il Parma al Castellani per la terzultima gara di questo campionato. Il derby dell’amicizia diventa una sfida importantissima per la salvezza, azzurri chiamati all’obbligo di vincere per poter tenere ben viva la speranza. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si va avanti con il 3-4-2-1 come modulo di partenza. Ovviamente da capire bene le condizioni di alcuni elementi, situazione questa che potrebbe poi rideterminare la formazione che vedremo domani. Tutti convocati i vari Anjorin, Kovalenko ed Ebuehi. La sensazione è che non cambi niente in difesa mentre in mezzo si rivedranno Grassi ed Henderson che hanno scontato il loro turno di squalifica. A fungere da esterni saranno i soliti Gyasi e Pezzella. In avanti si registra la squalifica di Colombo, questo potrebbe portare a vedere Esposito terminale offensivo con Fazzini e Solbakken a supporto.

Gli indisponibili sono: Maleh, Kouamé, Sazonov, Zurkowski, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa chiede fiducia da parte di tutto l’ambiente ed evidenzia che domani il Parma dovrà giocare contro un’intera città.

Dovrebbe essere un 3-5-2 il modulo tattico dei crociati. Sono da capire le condizioni di Mihaila, Vogliacco e Bernabè con nessuno dei tre che dovrebbe essere titolare. Anche l’ex Cancellieri è in forse.In avanti si potrebbero muovere Pellegrino e Bonny. Sugli esterni a centrocampo Heinaut e Valeri con Keita in cabina di regia. Sicuri assenti del match sono Charpentier, Kowalski ed Osorio.

Il tecnico Chiuvo non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Esposito.

3-5-2: Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Heinaut, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny