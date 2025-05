Avversari in campo, ma amici fuori. La gara tra Empoli e Parma di questa sera al Carlo Castellani Computer Gross Arena sarà anche l’ennesima occasione per un nuovo ritrovo tra le due tifoserie e rinsaldare uno storico rapporto di amicizia, tra i più lunghi nell’intero panorama calcistico. Oltre 40 anni di un gemellaggio nato nel novembre 1984 e proseguito fino ad adesso con grande soddisfazione da entrambe le parti.

Un rapporto nato, come ben noto, il 25 novembre 1984: l’Empoli espugnò il Tardini 1-0 con un di Cinello, ma la fitta nebbia di quella domenica impedì ai tifosi azzurri di vedere il gol. Al triplice fischio finale dell’arbitro, i sostenitori empolesi erano convinti che l’esito della gara fosse un pareggio a reti inviolate. Furono i colleghi parmigiani, che li raggiunsero sotto al loro settore per complimentarsi per la bella prestazione dell’Empoli, a informarli del risultato. Un gesto apprezzato, un gesto spontaneo che dette il là ad un rapporto di amicizia che tutt’oggi prosegue e si è consolidato nel tempo, passando di generazione in generazione

Tifosi azzurri e gialloblu che saranno protagonisti questa sera al Carlo Castellani Computer Gross Arena: prima del fischio di inizio della gara tra le squadre di mister D’Aversa e Chivu, si terrà l’ormai consueto giro di campo con le bandiere delle due squadre, accompagnato dai cori che da oltre quarant’anni animano e sigillano uno dei più storici gemellaggi del tifo popolare calcistico italiano.

Empoli Fc