E M P O L I 2 P A R M A 1

11′ Fazzini, 73′ Djuric, 85′ Anjorin

Al Castellani, finalmente, gli azzurri tornano al successo e battono il Parma 2-1. Azzurri avanti con Fazzini nel primo tempo, poi arriva nella ripresa il pari di Djuric (il Parma aveva l’uomo in meno) e poi un gioiello di Anjorin la chiude. Una vittoria importantissima, una vittoria che potrebbe seriamente voler dire salvezza. Ovviamente serviranno dei buoni risultati dagli altri campi domani e, soprattutto, che non vengano sbagliate le ultime due gare che ci metteranno di fronte ad avversari che non avranno più niente da chiedere. Un Empoli che ha giocato oltre un ora con la superiorità numerica per via del doppio giallo rimediato da Valenti, ma non è certo per questo che è maturato il successo. Anzi, come già detto il pari del Parma è arrivato proprio con l’uomo in più per noi. Gli azzurri sono entrati in campo con un piglio davvero importante ed hanno imposto fin da subito il loro ritmo alla partita, con un Parma che si è visto subito essere in difficoltà. Dopo undici minuti Fazzini trova un siluro dal limite che va sotto la traversa. L’Empoli si trova con l’uomo in più ed arrivano diverse occasioni per poter arrivare al raddoppio ma, clamorosamente, arriva il pareggio del Parma con un gol di Djuric che beffa Vasquz per via di un rimbalzo particolare. Gli azzurri non si arrendono all’ingiusto risultato, D’Aversa opera dei cambi ed Anjorin tira fuori dal cilindro un gol pazzesco. E’ arrivata quella prestazione che volevamo, quel cuore gettato oltre l’ostacolo, andando ad impattare su questo match come si fa con una finale. Un girone di ritorno disastroso va praticamente nel dimenticatoio grazie a questo risultato che ci mette nelle migliori condizioni per andare a trovare quell’obiettivo che nelle ultime settimane si era complicato non poco. Un plauso davvero a tutti, per come questa gara è stata prima preparata, e poi interpretata. La dimostrazione di come alcune assenze siano state davvero inficianti nel corso della stagione la si è avuta anche stasera, in particolar modo per quel Fazzini che ha palesato (oltre al bel gol) quella qualità che avrebbe fatto comodo, e per Anjorin che ha davvero qualcosa in più. Adesso ci siamo, il destino è realmente nelle nostre mani, un ultimo sforzo per arrivare al nostro scudetto!!!!

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (71′ Anjorin), Henderson (84′ Solbakken), Pezzella; Fazzini, Cacace (76′ Sambia); Esposito (84′ Konate)

A Disp: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

PARMA (3-4-2-1) : Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Keita, Sohm (65′ Hernani), Valeri; Bonny (76′ Balogh), Ondrejka (58′ Kamara); Pellegrino (65′ Djuric).

A Disp: Marcone, Corvi, Benedyczak, Almqvistm Lovik, Circati, Haj, Plicco, Man.

Christian Chivu

ARBITRO: Sig. Fabbri di Ravenna. Assistenti: Carbone/Rossi. VAR: Paterna/Doveri.

Ammoniti: 22′ Valenti (P), 72′ Cacace (E), 88′ Viti (E).

Espulso: al 32′ Valenti per somma di ammonizioni.

LIVE MATCH

95′- Il triplice fischio di Fabbri accolto da una autentica ovazione del Castellani, dopo cinque mesi l’Empoli torna a vincere superando il Parma per 2-1. Nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora gli azzurri si erano fatti raggiungere ad un quarto d’ora dalla fine con il gol di Bonny. Poi ci ha pensato Anjorin a togliere le castagne dal fuoco con un tiro da fuori regalando tre punti di platino agli uomini di D’Aversa.

94′- Konate si invola in contropiede entra in area, il suo sinistro respinto da Suzuki.

93′- Suzuki costretto ad uscire dall’area per anticipare Konate, il suo rinvio finisce direttamente in fallo laterale.

93′- Djuric è una costante spina del fianco nella difesa azzurra. Viti allontana in fallo laterale.

91′- Viti preoccupato dalla presenza di Djuric allontana in fallo laterale. La rimessa lunga di Valeri a cercare la sponda di Djuric che non trova compagni perdendosi sul fondo.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

89′- Fazzini si procura una preziosa punizione. Prestazione sontuosa del numero 10 azzurro.

88′- Ammonito Viti per fallo su Djuric.

87′- Fischiato il fallo in attacco di Konate. Punizione in favore del Parma.

85′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Tino Anjorin riporta gli azzurri in vantaggio. Il destro dell’inglese va a togliere la ragnatela dal sette alla sinistra di Suzuki

84′- Ultima i cambi D’Aversa: Solbakken e Konate per Henderson ed Esposito.

83′- Ci prova Marianucci da fiori, il suo sinistro non inquadra la porta.

82′- Sambia fa sfilare il pallone ma Leoni non si fa sorprendere mettendo in fallo laterale.

80′- Viti costretto al fallo per arginare Djuric. Calcio di punizione per gli azzurri.

79′- Indecisione tra Marianucci e Gyasi, ne approfitta Valenti conquistando un calcio di punizione. Il sinistro del numero 14 respinto con i pugni da Vasquez.

77′- Adesso I ducali sulle ali dell’entusiasmo continuano a premere.

76′- Nel Parma Balogh prende il posto di Bonny.

76′- Terzo cambio per gli azzurri: Sambia per Cacace.

75′- Gli azzurri subiscono il pareggio in superiorità numerica. Adesso per gli uomini di D’Aversa obbligatorio cercare in tutti i modi di ritrovare la rete del vantaggio.

73′- Arriva il pareggio del Parma, punizione di Valenti a cercare la sponda di Djuric che indirizza la palla all’angolino alla sinistra di Vasquez apparso incerto nella circostanza.

72′- Cacace è il primo ammonito nelle file degli azzurri.

72′- Vasquez la fa sua in comoda uscita alta.

71′- Primo cambio per D’Aversa: Anjorin per Grassi.

69′- Proteste del Parma per il contatto tra Gyasi ed Hernani all’altezza dell’out sinistro.

68′- Ottima chiusura di Grassi su Hernani.

67′- Nulla di fatto per gli azzurri sugli sviluppi del quarto tiro dalla bandierina.

66′- Pezzella per Fazzini fermato in angolo da Leoni.

65′- Doppia sostituzione per Chivu: Hernani e Djuric per Sohm e Pellegrino.

64′- Sohm da destra il suo cross viene addomesticato da Vasquez.

62′- Fazzini allarga a destra per Esposito che mette in mezzo all’area per Cacace, il neo zelandese pasticcia trascinandosi il pallone sul fondo.

60′- Hainault va via a Viti entra in area ma al momento di effettuare il cross pasticcia graziando gli azzurri.

58′- Arriva il primo cambio della gara, lo effettua il Parma: Camara per Ondrejka.

57′- Fazzini! il sinistro del numero 10 finisce sopra la traversa.

56′- Henderson! il sinistro dello scozzese esce di un soffio alla destra di Suzuki, c’è una deviazione: sarà corner.

55′- Fazzini viene strattonato da Hainault conquistando una punizione preziosa per gli azzurri.

53′- Fischiato l’intervento di Pezzella su Bonny, punizione in favore degli ospiti. La punizione di Valeri viene allontanata da Ismajli.

52′- Cacace prova a servire Esposito, che si ferma ritenendo di essere in fuorigioco. La palla si perde direttamente in fallo laterale.

50′- Rimessa laterale conquistata dagli uomini di D’Aversa nella metà campo parmense.

49′- Leoni usa le “cattive” per fermare Esposito, punizione per gli azzurri.

47′- Dalla bandierina va Henderson con palla scodellata in area, punito il blocco di Esposito su Pellegrino. Punizione in favore dei ducali nella propria area.

46′- Il Parma muove il primo pallone del secondo tempo. Esposito conquista il primo angolo della ripresa per l’Empoli.

2° Tempo

48′- Si va all’intervallo con gli azzurri meritatamente in vantaggio sul Parma per 1-0. Decide al momento la rete di Fazzini al 12′ sugli sviluppi dell’unico corner finora calciato dagli uomini di D’Aversa. Ducali in dieci per l’espulsione di Valenti avvenuta alla mezz’ora per somma di ammonizioni.

47′- Marianucci interviene di testa servendo Gyasi a destra. L’azione degli azzurri si perde però in fallo laterale.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

43′- Henderson serve in campo aperto Fazzini il quale perde un tempo di gioco, allarga a destra per Pezzella. Il suo cross viene intercettato dalla difesa del Parma.

41′- Recupera una bella palla Grassi per Gyasi che si incunea in area sulla linea di fondo. Poi viene limitato da Leoni che favorisce l’uscita di Suzuki.

39′- Gli uomini di Chivu guadagnano un fallo laterale; rimessa lunga di Valeri direttamente tra le braccia di Vasquez.

38′- Grassi commette fallo su Pellegrino che genera un calcio di punizione per i gialloblù.

37′- Gioco fermo per un problema per Delprato, staff sanitario del Parma in campo.

35′- Fazzini va via a Leoni poi si lascia cadere in area. Fabbri lascia proseguire assegnando rimessa dal fondo.

33′- Sulla punizione susseguente Cacace manda a lato alla sinistra di Suzuki.

32′- Attenzione!! Parma in dieci, espulso per somma di ammonizioni Valenti. Nella seconda circostanza il difensore argentino dei ducali è stato protagonista di un fallo ai danni di Esposito.

30′- Punito il fallo di Pellegrino ai danni di Vasquez.

29′- Premiata la sovrapposizione di Valeri sulla sinistra il suo cross viene allontanato da Ismajli.

27′- Conquista una rimessa laterale l’Empoli in zona d’attacco.

25′- Viene punita una sbracciata di Cacace su Bonny.

24′- Il sinistro di Cacace sulla punizione susseguente viene ribattuto dalla barriera.

22′- Arriva il primo ammonito della della gara ne fa le spese Valenti per fallo di reazione su Henderson.

20′- Brivido per l’Empoli! Sohm pesca sul corridoio destro Heinault, il suo cross a pescare in area Pellegrino. Il colpo di testa dello spagnolo finisce a lato alla destra di Vasquez.

18′- Pellegrino non trova Bonny con palla che si perde in fallo laterale.

17′- Adesso il Parma staziona con maggiore continuità nella metà campo dell’Empoli.

15′- Bonny commette fallo su Ismajli punizione in favore degli azzurri.

13′- Continua a spingere l’Empoli sulle ali dell’entusiasmo. Arriva un fallo laterale in zona d’attacco per l’undici di D’Aversa.

11′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Jacopo Fazzini con un destro di prima intenzione sul servizio di Grassi

10′- Arriva il primo angolo per gli azzurri, Valenti anticipa Esposito

10′- Non riesce la combinazione tra Heinault e Bonny.

9′- Buona la risposta del “Castellani” per questa fondamentale partita anche se ci sono alcuni spazi vuoti sia in maratona che in curva nord.

7′- Fazzini manda Henderson sulla destra il suo cross a cercare Cacace. Il colpo di testa del neo zelandese finisce a lato alla destra di Suzuki.

6′- Pezzella fa rimbalzare il pallone all’altezza dei sedici metri anticipando Heinault.

4′- Altro scontro stavolta all’altezza dell’out destro fra Valeri e Grassi. Punizione in favore degli azzurri.

3′- Buona la copertura di Ismajli in anticipo su Pellegrino, poi Esposito cerca il fallo laterale ma l’ultimo tocco è il suo.

1′- Fischiato il fallo in attacco ad Esposito ai danni di Leoni.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara. Subito all’attacco la squadra di D’Aversa.

0′ – Rispetto a quanto annunciato alla vigilia D’Aversa sceglie Cacace in avanti e non Solbakken ed, in difesa, Marianucci per Goglichidze.

1° Tempo