In occasione della sfida di questa sera al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Sampdoria, gli azzurri di mister Alessio Dionisi scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Silvano Bini, storico dirigente azzurro scomparso nella giornata di ieri.
Mi sembra il minimo, grazie Silvano!!!!
Andrebbe intitolata una parte dello stadio a Silvano speriamo che il comune lo faccia.
👍
08.06.1986
Invasione festosa di campo dopo EFC-Cagliari (2-0) ultima casalinga dell’anno.
Tifosi Azzurri che si dirigono poi verso la porta dei vecchi spogliatoi (sotto l’attuale Curva Nord) e “inneggiano” a Silvano cantando “Bini, Bini dacci i quadrini…. Bini, Bini dacci i quadrin…” in vista dell’ultima decisiva trasferta contro il Cesena sul neutro di Modena.
Bini che esce dal portone, prima serio e poi sorridente, che sussurra “Vi porto tutti a Modena!”
Detto fatto. Grandissimo Silvano
Io c’ero a Modena in quella partita contro il Cesena , Silvano anche grazie a imprenditori Empolesi dell’epoca spesso organizzavano pulman o treni gratis o quasi per i tifosi azzurri, altri tempi che non dimenticherò mai , grazie di tutto Silvano.
Vecchio Rangers.
altro calcio,altre persone
Fa oggi mietto in protesta sciopero del tifo fino a che non ci daranno la curva non mi avrete mai ,, 💪
Ma a cosa ti serve la curva? tra poco stai largo pure in Maratona inferiore