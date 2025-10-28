In occasione della sfida di questa sera al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Sampdoria, gli azzurri di mister Alessio Dionisi scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Silvano Bini, storico dirigente azzurro scomparso nella giornata di ieri.

Empoli Fc

Redazione PianetaEmpoli

9 Commenti

  3. 08.06.1986

    Invasione festosa di campo dopo EFC-Cagliari (2-0) ultima casalinga dell’anno.
    Tifosi Azzurri che si dirigono poi verso la porta dei vecchi spogliatoi (sotto l’attuale Curva Nord) e “inneggiano” a Silvano cantando “Bini, Bini dacci i quadrini…. Bini, Bini dacci i quadrin…” in vista dell’ultima decisiva trasferta contro il Cesena sul neutro di Modena.

    Bini che esce dal portone, prima serio e poi sorridente, che sussurra “Vi porto tutti a Modena!”
    Detto fatto. Grandissimo Silvano

    • Io c’ero a Modena in quella partita contro il Cesena , Silvano anche grazie a imprenditori Empolesi dell’epoca spesso organizzavano pulman o treni gratis o quasi per i tifosi azzurri, altri tempi che non dimenticherò mai , grazie di tutto Silvano.
      Vecchio Rangers.

