LA DIFESA “FRAGILE” AZZURRA – L’Empoli incassa gol da 19 partite ufficiali consecutive, fra vecchia e nuova stagione, totale di 33 al passivo. Ultimo clean sheet lo scorso 6 aprile in A, Empoli-Cagliari 0-0.

IL 50% DEI GOL BLUCERCHIATI SUBITI NEL GIRO DI 15’ – La Sampdoria ha subito 7 dei suoi 14 gol nella B 2025/26 nei 15’ prima della pausa, inclusi recuperi, di fatto il 50% esatto del dato globale.

LA SAMP NON VINCE FUORI IN B DA OLTRE UN ANNO – Dieci pareggi ed 8 sconfitte il bilancio esterno della Sampdoria nelle sue ultime 18 gare in serie B, considerata la sola regular season. L’ultima vittoria esterna blucerchiata risale al 5-3 a Cesena, 20 ottobre di un anno fa.

SONO CINQUE GLI EX DELLA SFIDA – Curto, Perisan e Yepes da una parte, Henderson e Romagnoli dall’altra: questi gli ex della sfida tra Empoli e Sampdoria. Marco Curto ha vestito la maglia blucerchiata da gennaio a giugno scorso, giocando 15 presenze; una presenza per Samuele Perisan, a Genova nella seconda parte della scorsa stagione. Gerard Yepes ha invece giocato 76 gare, con 1 gol, con la Sampdoria, restando in blucerchiato dal 2021 al 2025. Venendo agli ex azzurri, Liam Henderson, nelle due esperienze azzurre, somma 125 presenze con 3 reti; per Simone Romagnoli 107 presenze e reti in 3 stagioni e mezzo in azzurro.

SFIDA INEDITA TRA I DUE TECNICI – Primo incrocio ufficiale, da tecnici, per Alessio Dionisi ed Angelo Adamo Gregucci.

DIRIGE PICCININI – La gara di Empoli sarà diretta da Marco Piccinini di Forlì, 79 presenze finora in serie B con 29 vittorie interne, 29 pareggi e 21 successi esterni, 1 sola direzione nel torneo cadetto 2025/26, Sampdoria-Modena 0-2, prima giornata di andata. Con gli azzurri 4 incroci e score di 1 vittoria, 2 pareggi ed 1 sconfitta, ultima direzione ad aprile 2021, 2-2 in casa contro il Chievo Verona (serie A). La Sampdoria vanta 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 8 match ufficiali.

