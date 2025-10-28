Sono in vendita i tagliandi per la gara tra Entella e Empoli in programma sabato 1° novembre alle ore 17.15 allo Stadio Sannazzari di Chiavari.

MODALITÀ DI ACQUISTO
A partire da martedì 28 ottobre alle ore 10.00 è possibile acquistare i biglietti d’accesso alla gara online su etes.it, all’Entella Point, nelle ricevitorie Etes autorizzate. Per l’acquisto è necessario presentare un documento d’identità valido.

I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita sul sito www.etes.it e nelle ricevitorie autorizzate fino alle ore 19.00 di venerdì 31 ottobre.

Il prezzo per il settore ospiti è di euro 14,00

Articolo precedenteEmpoli-Sampdoria, azzurri in campo col lutto al braccio per ricordare Silvano Bini
Articolo successivoEMPOLI vs SAMPDORIA : LIVE MATCH
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

3 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here