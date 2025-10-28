Sono in vendita i tagliandi per la gara tra Entella e Empoli in programma sabato 1° novembre alle ore 17.15 allo Stadio Sannazzari di Chiavari.
MODALITÀ DI ACQUISTO
A partire da martedì 28 ottobre alle ore 10.00 è possibile acquistare i biglietti d’accesso alla gara online su etes.it, all’Entella Point, nelle ricevitorie Etes autorizzate. Per l’acquisto è necessario presentare un documento d’identità valido.
I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita sul sito www.etes.it e nelle ricevitorie autorizzate fino alle ore 19.00 di venerdì 31 ottobre.
Il prezzo per il settore ospiti è di euro 14,00
Biglietto al botteghino!! Come ai vecchi tempi 🥳🥳🥳.
non c è più scritto il botteghino
Anche stasera si vince domani…che formazione è?!?