EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Ghion, Degli Innocenti (46′ Belardinelli), Carboni; Shpendi, Pellegri.
A Disp: Perisan, Ilie, Yepes, Ebuehi, Moruzzi, Indragoli, Tosto, Saporiti, Popov, Konate, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi.
SAMPDORIA (3-5-2) : Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard (55′ Riccio), Ferrari; Cherubini, Benedetti, Henderson, Ricci, Ioannou; Cuni, Coda.
A Disp: Ravaglia, Coubis, Ferri, Pedrola, Bellemo, Venuti, Giordano, Vulkic, Conti, Narro, Barak.
Allenatore: Salvatore Foti
ARBITRO: Sig. Piccinini di Forlì. Assistenti: Bahri/Biffi. VAR: Nasca/Paganessi
LIVE MATCH
56′- Si procura il secondo tiro dalla bandierina la Sampdoria. Sugli sviluppi del corner viene fischiato un fallo in attacco ai liguri.
55′- Il danese è costretto ad alzare bandiera bianca al suo posto Riccio.
54′- Il difensore blucerchiato fa il suo ritorno in campo.
53′- Si riprende con la Sampdoria momentaneamente in dieci.
51′- Finisce a terra Abildgaard, sanitari della Sampdoria in campo.
50′- Sinistro al volo insidioso di Coda ma l’attaccante della Sampdoria era in fuorigioco.
48′- Carboni conquista un calcio di punizione nei pressi del vertice sinistro dell’area. Sugli sviluppi del piazzato ci prova Guarino, il suo colpo di testa finisce a lato.
47′- Incursione di Ghion al limite dell’area poi l’ex Sampdoria perde palla.
46′- La Sampdoria gioca il primo pallone della ripresa. Dionisi ha lasciato negli spogliatoi il deludente Degli Innocenti al suo posto Belardinelli.
2° Tempo
47′- Si va all’intervallo sullo 0-0 tra Empoli e Sampdoria, in un primo tempo privo di tiri in porta da una parte e dall’altra.
46′- Cross di Degli Innocenti docilmente tra le braccia di Ghidotti.
45′- Assegnati due minuti di recupero.
44′- Ultimi frangenti di un primo tempo che ha lasciato a desiderare.
42′- Cross di Elia intercettato da Ioannou arriva comodamente tra le braccia di Ghidotti.
40′- Elia finisce a terra lascia proseguire Piccinini.
38′- L’ex Henderson travolge Ignacchiti, punizione per l’Empoli.
36′- Bella azione degli azzurri con Elia che sfonda a destra, il suo cross a cercare la sponda di Ignacchiti a trovare l’inserimento di Ghion. Il suo destro con il corpo indietro finisce alto.
34′- Coda scatta in sospetta posizione di fuorigioco, cambia fronte a cercare Ioannou: il suo sinistro finisce alto
32′- Fischiato un fallo in attacco a Cuni. Punizione per gli azzurri all’interno della propria area.
30′- Poche emozioni fin qui tra Empoli e Sampdoria, le due squadre sembrano rispettarsi molto.
28′- Pericolo per gli azzurri sugli sviluppi della punizione calciata da Iaannou, il suo sinistro viene intercettato da Guarino, si accende una mischia in area azzurra: il destro di Cuni finisce sopra la traversa.
27′- Fischiato l’intervento a Degli Innocenti.
25′- Si riparte con una punizione in favore dei liguri.
23′- Viene fischiato un fallo in attacco a Pellegri.
21′- Punizione per la Sampdoria calciata da Ricci con palla direttamente sul fondo.
19′- Cuni si proietta in area finendo a terra, Piccinini lascia proseguire.
17′- Pescato in posizione di fuorigioco Ricci. Si riparte con una punizione per gli azzurri.
15′- Elia punta Ioannou, il numero 44 della Samp devia la palla oltre ala linea di fondo. Gli azzurri pareggiano il conto dei corner.
13′- Fulignati! costretto ad uscire con i piedi fuori dall’area per anticipare Coda, liberato da un grave errore di Obaretin.
11′- Viene tolto il penalty riteniamo in maniera legittima.
11′- Piccinini va al Var per rivedere l’episodio.
9′- Calcio di rigore per l’Empoli! punito l’intervento di Benedetti su Pellegri.
8′- Appaiono in questo momento striscioni dalla maratona in onore di Silvano Bini.
7′- Sugli sviluppi del piazzato colpo di testa di Obaretin sopra la traversa.
6′- Pellegri si guadagna due punizioni a distanza di pochi secondi.
5′- Degli Innocenti per Shpendi anticipato da Abildgaard.
3′- Conquista il primo tiro dalla bandierina la Sampdoria, la deviazione è stata di Elia.
1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara. Parte dal basso la squadra di Dionisi con Fulignati.
0′- Gli azzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio per la morte dello storico presidente Silvano Bini, venuto a mancare nei giorni scorsi.
0′ – Pellegri dal primo minuto a sorpresa. Lovato fermo per un leggero fastidio agli adduttori, risposa anche Ceesay uscito non al meglio venerdi. Prima da titolare per Degli Innocenti e ritorno di Ignacchiti.
1° Tempo
Ce ne andiamo in Serie A!
Ce ne andiamo in Serie A!
ce ne andiamo affanculo!!!! altro che A, oppure accasa!!!!
via finalmente vedo Sphendi con Pellegri dall’inizio…
Formazione fatta tirando a sorte bendato…se va bene si strappa un pareggio
spiegaci te il tuo undici ideale.
Sicuramente sempre in campo Belardinelli e Popov, mai Degli Innocenti e Pellegri.
Io farei un 4-3-3 ma visto che non c’è Ceesay e manca un esterno, ok il 3-5-2 ma non con questa formazione
per 2 giocatori formazione tirata a sorte? Popov è un ragazzino, ci sta che parta dalla panchina e Belardinelli gioca se nin gioca Ignacchiti e anche quando era in campo non mi sembra abbia fatto meraviglie
Lovat9 cosa a fatto non è neppure in panca.
problema all adduttore
L’assenza di Lovato non ci voleva.
Tutte le volte che la palla arriva dalle parti di Oberetin mi si arresta per qualche secondo il battito cardiaco.
Nasca ha colpito ancora. 8
mai avrei pensato di vedere giocare ancora peggio l’Empoli! sempre peggio, e la mano di Dionisi nel gioco non si vede forse perché questi sono giocatori tecnicamente scarsi
giustissimo, e la colpa di chi è?
Nemmeno contro la Sampdoria si riesce a dominare il gioco….incredibile!
non passiamo la metà campo ! e soprattutto non riusciamo a tenere la palla x più di 3 secondi!!!
ORA SPENGO ANCHE LA TELEVISIONE
Il problema è il centrocampo veramente il reparto più scarso li si gioca tutto
Verissimo
solito non gioco
degl innocenti e ignachitti roba da eccellenza
Degli innocenti non può giocare a certi livelli …
Anche la Samp ci domina in casa, 36 minuti senza un tiro in porta….
squadra scarsa, centrocampo da serie D. impossibile avere un gioco anche se l allenatore fosse Guardiola. a Gennaio se si vuole salvare la categoria, servono 4 giocatori forti
a questo punto, penso che la colpa non fosse nemmeno del.povero Pagliuca
anzi direi di più..prima perlomeno c’era grinta ora neppure quella
4???? diciamo pure 6 !
un tempo c’era almeno Elia…. ora boh…. dov’è finito… e soprattutto è questo?
Ah non era colpa di Pagliuca ora?
Squadra sopravvaluta con un centrocampo fatto malissimo (forse in questo momento nei 3 peggiori del campionato). E questo è colpa della società. Pellegri ancora un mese almeno, adesso sembra un ex giocatore. Elia involutissimo e ripeto Zampano fa il suo ruolo. Visto che dire deve giocare terzino.
Visto che date la colpa agli allenatori che lo fanno giocare “terzino”.
Destinati a una sicura retrocessione….poi se faremo la serie C o l’Eccellenza non lo so.
concordo ! MAI MAI vista una rosa così scarsa !
Non abbiamo un centrocampista degno di giocare almeno in C
Questa rosa è scarsa pure per la C.
E mi dispiace anche dire che mi devo ricredere..con una rosa così scarsa meglio il gioco alla Pagliuca fatto di tanti falli e cattiveria…tanto giocare non sappiamo e non possiamo
siamo raccapriccianti, peggio di quello che potessimo pensare .
👏👏👏
Squadra costruita malissimo. Con questa squadra già salvarsi è un’impresa. Gemmi incompetente.
Ma per vedere sempre titolare Oberatin, ci hanno pagato?
deunasega male così neanche con Pagliuca.
Gemmi è da sostituire con Accardi. Subito. Per fare mercato di riparazione.
promo tempo osceno, allenatore sconsolato
Diciamo che il 3 partite abbiamo “salvato” Pagliuca dal punto di vista tecnico, no dal punto di vista comportamentale…. ovvio che ora viene a nudo le scarse qualità di una rosa costruita male e assemblata peggio…. questo Empoli è un’offesa a questa maglia …. Silvano si sta rivoltando nella tomba, pensando in che mani è la sua creatura….
Primo tempo orrendo !
Sperare per un secondo tempo migliore non costa niente (meno male).
Comunque una musica meno rozza, latrata ed angosciante sarebbe gradita da tutti !!
Io proverei a mettere ” We are the Champions ” dei Queen; hai visto mai che gli da un po’ di carica 😉.
Purtroppo,e mi auguro di sbagliarema i nostri al pallone non gli danno del tu ma lei o voi.Cosi’ e’ difficile vincere.Chi ha scelto questi giocatori deve fare un’autocritica seria.Carlo B
non abbiamo fatto neanche un tiro in porta. uno schifo. Obaretin eunuchi genio nell’impostazione del gioco. ..ma anche altri sono come lui. da vergognarsi. popov va messo.
Quanto durerà Dionisi?