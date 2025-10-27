Si torna in campo a pochi giorni dalla sfida persa a Modena. Al Castellani arriva la Samp, squadra che ha da poco cambiato – come noi – la guida tecnica. Partita che sulla carta potrebbe essere definita come “alla portata”, ma sfida che potrebbe portare diverse insidie. Vediamo le ultime.

Non ci attendiamo per il momento grandi variazioni per quel che concerne il piano tattico. Si dovrebbe andare avanti, almeno per adesso, con quel 3-5-2 visto nelle due uscite precedenti di Dionisi. Da un punto di vista degli uomini potrebbe esserci il ritorno di Ignacchiti dal primo minuto, cosi come buone possibilità ci sono per Belardinelli in cabina di regia. In difesa Curto potrebbe essere preferito ad Obaretin. In avanti dovrebbe partire Popov al posto di Ceesay

Gli indisponibili sono: Nasti

Mister Dionisi vuol ripartire dalle cose buone fatte a Modena ma evitando certi errori. Sarà una gara non facile quella di domani.

Ci sono molte incognite per quello che è piò essere l’undici inziale. Nella gara con il Frosinone, la prima della coppia Gregucci-Foti, ci sono stati degli esperimenti che potrebbero essere ripetuti. Il modulo dovrebbe quindi essere un 3-4-2-1 con Coda a fungere da terminale offensivo. In forte dubbio Depaoli, al suo posto potrebbe andare Ioannou. In mezzo al campo l’ex Henderson con Abildgaard e Giordano a completare il reparto. In difesa dubbio tra Vulikic e Venuti. Non saranno certamente del match Pafundi, Altare e Coucke. Rientra tra i convocati Pedrola che potrebbe partire dalla panchina.

Il tecnico Gregucci non parlerà prima della gara.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Curto; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Ilie, Carboni; Popov, Shpendi.

3-4-2-1: Ghidotti; Riccio, Ferrari; Vulikic; Ioannou, Abildgaard, Henderson, Giordano; Barak, Cherubini; Coda.