Ho percepito una grandissima voglia di vincere, domani: alè mister! Forza ragazzi!
Io ho capito che per ora si và avanti con la difesa a tre, ma appena aggiustata la classifica, si può passare a quattro. Voi?
Ovvia mister…dopo la pausa nazionali di metà novembre si passa ad un bel 4231…
Fulignati;
Curto, Lovato, Guarino/Obaretin, Carboni;
Ghion/Ignacchiti, Degli Innocenti;
Elia, Shpendi/Saporiti/Bianchi, Ceseey;
Pellegri/Nasti/Popov.
Credo anche io che 4231, per i giocatori che abbiamo, sia il modulo migliore.
Se poi a gennaio prendessimo due bravi terzini per le fasce in modo da panchinare/sostituire quelli attualmente scarsi che abbiamo….
433
Ce ne andiamo in Serie A!
Ce ne andiamo in Serie A!
Sarebbe meglio la difesa a quattro dati i nostri tre centrali lentoni ma occorrono due terzini o anche tre e noi non ne abbiamo salvo Tosto e,in parte,Curto.Alla Società’ e all’allenatore risolvere il problema.Forse si potrebbero prendere a Gennaio dando via qualcuno attualmente in rosa.Non si puo’ impostare una campagna acquisti basandosi su un solo modulo di gioco.Ci vogliono giocatori intercambiabili e adatti ad ogni tipo di modulo.Ci sono allenatori che cambiano anche nel corso di una partita in base alle circostanze.Carlo B