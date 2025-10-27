Ha parlato quest’oggi, alla vigilia della gara che si giocherà domani con la Samp, il tecnico azzurro Alessio Dionisi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

  2. Io ho capito che per ora si và avanti con la difesa a tre, ma appena aggiustata la classifica, si può passare a quattro. Voi?

  3. Ovvia mister…dopo la pausa nazionali di metà novembre si passa ad un bel 4231…
    Fulignati;
    Curto, Lovato, Guarino/Obaretin, Carboni;
    Ghion/Ignacchiti, Degli Innocenti;
    Elia, Shpendi/Saporiti/Bianchi, Ceseey;
    Pellegri/Nasti/Popov.

  4. Credo anche io che 4231, per i giocatori che abbiamo, sia il modulo migliore.
    Se poi a gennaio prendessimo due bravi terzini per le fasce in modo da panchinare/sostituire quelli attualmente scarsi che abbiamo….

  7. Sarebbe meglio la difesa a quattro dati i nostri tre centrali lentoni ma occorrono due terzini o anche tre e noi non ne abbiamo salvo Tosto e,in parte,Curto.Alla Società’ e all’allenatore risolvere il problema.Forse si potrebbero prendere a Gennaio dando via qualcuno attualmente in rosa.Non si puo’ impostare una campagna acquisti basandosi su un solo modulo di gioco.Ci vogliono giocatori intercambiabili e adatti ad ogni tipo di modulo.Ci sono allenatori che cambiano anche nel corso di una partita in base alle circostanze.Carlo B

