Sarà il Sig. Piccinini di Forlì l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domani sera al “Castellani” contro la Samp.

L’arbitro romagnolo ha diretto una sola, fin qui, nell’attuale campionato di serie B, tra l’altro con in campo la Samp che in casaè stata sconfitta 2-0 dal Modena. Per lui, in questa stagione, cinque direzioni nel massimo campionato. Sono quattro i precedenti tra questo arbitro e gli azzurri, diretti l’ultima volta nell’Aprile del 2021 (con Dionisi in panchina) nel pareggio interno 2-2 con il Chievo. Il bilancio dell’Empoli è di una vittoria, una sconfitta e due pareggi. Il bilancio blucerchiato con Piccinini è di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La squadra più diretta da questo fischietto è il Lecce con venti precedenti. Al VAR ci sarà Nasca di Bari.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CESENA – CARRARESE H. 20:30

DI MARCO

GARZELLI – LAGHEZZA

IV:      D’EUSANIO

VAR:  RUTELLA

AVAR:   AURELIANO

EMPOLI – SAMPDORIA h. 20:30

PICCININI

BAHRI – BIFFI

IV:      IACOBELLIS

VAR:    NASCA

AVAR:      PAGANESSI

FROSINONE – VIRTUS ENTELLA h. 20:30

GALIPO’

PASCARELLA – PRESSATO

IV:       PEZZOPANE

VAR: GIUA     

AVAR: GUALTIERI

PALERMO – MONZA  h. 20:30

SACCHI J. L.

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV:     GEMELLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MONALDI

PESCARA – AVELLINO h. 20:30

CALZAVARA

MOKHTAR – PISTARELLI

IV:      DI FRANCESCO

VAR:     BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)

AVAR:     PRENNA (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)

REGGIANA – MODENA h. 20:30

RAPUANO

CECCON – CEOLIN

IV:     DE ANGELI

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

MANTOVA – CATANZARO h. 20:30

MARCHETTI

Mercoledì 29/10

SCATRAGLI – COLAIANNI

IV:     TERRIBILE

VAR:    SANTORO

AVAR:     FERRIERI CAPUTI

SPEZIA – PADOVA Mercoledì 29/10 h. 20:30

PEZZUTO

MONDIN – EL FILALI

IV:     CERBASI

VAR:     COSSO

AVAR:       GARIGLIO

VENEZIA – SUDTIROL Mercoledì 29/10 h. 20:30

FELICIANI

BARONE – ZANELLATI

IV:       LOVISON

VAR:     PRONTERA

AVAR:       DEL GIOVANE

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

