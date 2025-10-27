Sarà il Sig. Piccinini di Forlì l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domani sera al “Castellani” contro la Samp.
L’arbitro romagnolo ha diretto una sola, fin qui, nell’attuale campionato di serie B, tra l’altro con in campo la Samp che in casaè stata sconfitta 2-0 dal Modena. Per lui, in questa stagione, cinque direzioni nel massimo campionato. Sono quattro i precedenti tra questo arbitro e gli azzurri, diretti l’ultima volta nell’Aprile del 2021 (con Dionisi in panchina) nel pareggio interno 2-2 con il Chievo. Il bilancio dell’Empoli è di una vittoria, una sconfitta e due pareggi. Il bilancio blucerchiato con Piccinini è di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La squadra più diretta da questo fischietto è il Lecce con venti precedenti. Al VAR ci sarà Nasca di Bari.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
CESENA – CARRARESE H. 20:30
DI MARCO
GARZELLI – LAGHEZZA
IV: D’EUSANIO
VAR: RUTELLA
AVAR: AURELIANO
EMPOLI – SAMPDORIA h. 20:30
PICCININI
BAHRI – BIFFI
IV: IACOBELLIS
VAR: NASCA
AVAR: PAGANESSI
FROSINONE – VIRTUS ENTELLA h. 20:30
GALIPO’
PASCARELLA – PRESSATO
IV: PEZZOPANE
VAR: GIUA
AVAR: GUALTIERI
PALERMO – MONZA h. 20:30
SACCHI J. L.
MASTRODONATO – YOSHIKAWA
IV: GEMELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
PESCARA – AVELLINO h. 20:30
CALZAVARA
MOKHTAR – PISTARELLI
IV: DI FRANCESCO
VAR: BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)
AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)
REGGIANA – MODENA h. 20:30
RAPUANO
CECCON – CEOLIN
IV: DE ANGELI
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA – CATANZARO h. 20:30
MARCHETTI
Mercoledì 29/10
SCATRAGLI – COLAIANNI
IV: TERRIBILE
VAR: SANTORO
AVAR: FERRIERI CAPUTI
SPEZIA – PADOVA Mercoledì 29/10 h. 20:30
PEZZUTO
MONDIN – EL FILALI
IV: CERBASI
VAR: COSSO
AVAR: GARIGLIO
VENEZIA – SUDTIROL Mercoledì 29/10 h. 20:30
FELICIANI
BARONE – ZANELLATI
IV: LOVISON
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
Il problema non è l’arbitro bensì Nasca al var…questo andava radiato!
Nasca????? Io un vengo domani.
Nasca. Come anda’ di notte (mi sostituisco a Gandalf che ha tagliato la corda senza neanche avvertirci; e ora ci manca. Spero che la sua assenza non dioenda da qualche brutta cosa).