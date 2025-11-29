E M P O L I0
B A R I 0

EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti.

A Disp: Perisan, Pellegri, Ilie, Ceesay, Ghion, Indragoli, Tosto, Haas, Popov, Carboni, Konate, Bianchi.

Allenatore: Alessio Dionisi

BARI (3-4-2-1) : Cerofolini, Pucino, Vicari (c), Nikolaou, Dickmann, Verreth, Braunoder, Dorval, Pagano, Castrovilli, Moncini.

A Disp: Pissardo, Burgio, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Kassama, Antonucci, Rao, Pereiro, Partipilo, Colangiuli, Cerri.

Allenatore: Vincenco Vivarini

ARBITRO: Sig. Maresca di Napoli. Assistenti: Capaldo/Grasso. VAR: Baroni/Ferrieri Caputi

LIVE MATCH

1° Tempo

0′ – In mezzo confermata la coppia Degli Innocenti-Yepes. Per il resto formazione come annunciata.

Stefano Scarpetti

