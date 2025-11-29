|E M P O L I
|B A R I
EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti.
A Disp: Perisan, Pellegri, Ilie, Ceesay, Ghion, Indragoli, Tosto, Haas, Popov, Carboni, Konate, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi
BARI (3-4-2-1) : Cerofolini, Pucino, Vicari (c), Nikolaou, Dickmann, Verreth, Braunoder, Dorval, Pagano, Castrovilli, Moncini.
A Disp: Pissardo, Burgio, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Kassama, Antonucci, Rao, Pereiro, Partipilo, Colangiuli, Cerri.
Allenatore: Vincenco Vivarini
ARBITRO: Sig. Maresca di Napoli. Assistenti: Capaldo/Grasso. VAR: Baroni/Ferrieri Caputi
LIVE MATCH
1° Tempo
0′ – In mezzo confermata la coppia Degli Innocenti-Yepes. Per il resto formazione come annunciata.