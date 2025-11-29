Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti nettamente vittoriosi dalla gara odierna di questo pomeriggio del Castellani contro il Bari
FULIGNATI: 6 Di fatto oggi è poco più che spettatore non pagante con il Bari che non effettua nemmeno un tiro in porta.
LOVATO: 7,5 Partita di straordinaria precisione e bravura. Giocatore di categoria superiore che oggi ha giganteggiato nella sua posizione non lasciando niente agli avversari.
GUARINO: 7,5 Difende con ordine e precisione ed in più ha la bravura di sbloccare la gara con il colpo di testa vincente nel recupero del primo tempo. Giocatore che adesso sta facendo vedere il suo valore
OBARETIN: 6,5 Partita decisamente positiva con una fase difensiva ben fatta e tenendo bene la posizione. Solo qualche piccola sbavatura nella primissima parte del match.
ELIA: 6,5 Primo tempo nel quale deve badare più alla quantità, ma quando si sgancia fa vedere le sue qualità. Va in crescendo ma per gestione viene richiamato in panchina.
CARBONI: 6 Porta a casa il compito che Dionisi gli da nella sua fetta di partita. Gestisce bene nelle due fasi
DEGLI INNOCENTI: 7,5 Si inizia a vedere quel giocatore che era tanto atteso alla vigilia. Difende bene, smista bene e lo fa per tutti e novanta i minuti senza sosta. E’ poi preziosissimo il suo assist a Guarino per “stappare” la gara.
YEPES: 7 Fatica un pò nella prima parte della gara, poi cresce e sfiora il gol nella parte finale del primo tempo. La sua partita cresce ed al 66′ trova anche un gran gol dal limite.
GHION: S.V.
MORUZZI: 7 Partita di grande intelligenza tattica, soprattutto in fase di non possesso. Ottimo il servizio per Shpendi in occasione del raddoppio azzurro. Giocatore trasformato!
SHPENDI: 7 Grande mobilità e grande imprevedibilità. In quel primo tempo bloccato è il primo a trovare il tiro in porta. Nella ripresa realizza un gol da vero falco dell’area di rigore.
CEESAY: 7 Entra bene in partita e gioca con precisione i suoi palloni. Nel finale si procura la soddisfazione del gol.
SAPORITI: 6,5 Un paio di strappi interessanti nel primo tempo cercando di accendere la partita. Ottimo atteggiamento complessivo, bravo nell’aiutare la squadra in fase difensiva.
ILIE: 6 Gestisce bene la sua zona di competenza con un paio di giocate interessanti.
NASTI: 6 Cerca sempre il dialogo con i compagni anche se non ha mai la palla buona per calciare nello specchio.
PELLEGRI: 7 Bravo nel dare il pallone a Yepes per la botta del terzo gol. Entra bene e si muove nella maniera giusta e poi sfonda la porta a due dalla fine!
MISTER DIONISI: 8 Tre vittorie consecutive sono la certificazione che il lavoro che sta facendo è produttivo e, soprattutto, redditizio. Da quando ha iniziato ad aver più tempo per lavorare con la squadra sono arrivate prestazioni e vittorie. Anche oggi la squadra ha fatto quello che doveva e lo ha fatto anche oltre quanto si poteva sperare. Attenta in quell’inizio di gara che, si sapeva, ha visto il Bari mettere più foga e poi, piano piano, uscita fuori facendo molto male agli avversari con una manita meritatissima. Dionisi ha decisamente sbloccato mentalmente la situazione, si vede come il gruppo sia molto più “leggero” e riesca in quello che deve. Gara preparata bene e gestita perfettamente. Il gruppo ha dei valori e mister Dionisi li sta tirando fuori. Testa bassa e piedi per terra ma… la strada è quella giusta! E, va detto, corretta ad oggi la decisione presa dalla società dopo Bolzano.
Prova del fuoco domenica alle 17,15 contro Pohjanpalo.
Partita di Serie A. Un mi par l’ora!
3 partite
zero gol subiti
il resto chiacchiere.
FORZA EMPOLI!!!!
Il migliore: Lovato 8,5
Il peggiore: S’ostina 2-
ulteriore step la prossima settimana… tenere a bada Euforia che vorrà entrare in campo, ma lasciamola sugli spalti che è meglio
Pisa e Fiorentina potrebbero retrocedere: nel quale caso avremmo una serie B con 5 toscane!
Empoli
Pisa
Fiorentina
Carrarese
Arezzo
Non li fare questi discorsi,è troppo presto.
Mario noi si va di sopra!!!
e la viola fallisce ridiventa florentia
Mario…..ma l’Empoli potrebbe salire…..
Adesso voglio vedere se disgraziatamente al primo stop ritornate( qualcuno) a scrivere malignità! Al mister e alla squadra va comunque dato tempo nel bene e nel male…
Bravissimi tutti, finalmente la classifica si lascia guardare. Ma soprattutto si può dire di aver girato pagina rispetto alla primissima parte del campionato e anche che il nostro campionato inizia ora…
Contento anche per Vivarini
Perché?
Per il 4-0 di Pescara, nini.
Ce ne andiamo in Serie A!
Ce ne andiamo in Serie A!
Un mattoncino per mantenerci in zona playoff.
Serie A anno prossimo.
Son contento di avere conferma di quanto ho sempre detto fin da Agosto e cioè che abbiamo una squadra da play off. Bastava un allenatore bravo che li sapesse mettere in campo e motivarli. A chi ci vedeva già in serie C gli consigliamo di essere meno rosiconi e di leggere il manuale del calcio dove è ben spiegato che a Empoli si fà calcio da 30 anni e che abbiamo una grande società. Non vi consiglio il maalox perchè sò già che è da 1 mese che lo prendete.
SEMPRE FORZA EMPOLI
Ah ah ah ah ah 😀
e Pagliuca chi ce l’ha portato? gli UFO? non facciamo passare in cavalleria la scelta sbagliata dell’ allenatore. e non è la prima volta che succede dopo una retrocessione! Era già successo con vivarini, bucchi/muzzi e aggiungo pure Silvio Baldini 2!
Il merito di averlo salutato alla svelta va’ oltre però L errore di averlo scelto …
Vaia vaia
7 a tutti , i cambi ci daranno la possibilità di giocare sempre con uno standard qualitativo alto , la Rosà e più che discreta .
squadra attenta e paziente a far giocare e sfogare la corsa del Bari finita al 35’del 1T .
poi non c è stata più gara
adesso c e anche la condizione atletica , giro e possesso palla
Dionisi è un allenatore di calcio non un improvvisato raccontastorie
Degli Innocenti oggi 8 tutta la vita! Un passo avanti, visione di gioco, rapidità nei pensieri e di movimento, assist, cosa altro chiedergli?? Solo di continuare così! 💪💪
Duccio ha giocato benuccio. Fa anche rima.
A memoria non ricordo un 5-0 in casa, secondo tempo fantastico. Mi aspettavo qualcosa più dal primo in cui si è lasciato l’inerzia della partita al Bari.
Contento per il bis di Pellegri e prova mostruosa di Degl’Innocenti …. continua a non piacermi Nasti che mi sembra la brutta copia di Colombo!!!
5 a 0 alla salernitana con Dionisi in panchina o ancora un 5 a 0 al Bari con doppietta di Bresciano!
Anche un 5-0 al Napoli ricordo
Anche con la Juve Stabia con Sarri in panchina
Nasti ha giocato una partita di buon livello. A differenza di Pellegri, si è reso utile alla squadra in diverse circostanze con utili appoggi ai compagni che puntavano verso l’area avversaria. Non ha tirato in porta, ma non certo per suoi demeriti. Pellegri sotto questo aspetto gli è inferiore, con la differenza che è più bravo a giocare negli spazi larghi e soprattutto nel tiro in porta quando riesce a tirarci. E se ci tira o son rasoiate o vere bombe!
Anche Pohjanpalo gran bel centravanti! Sfida integrante quella di domenica fra il finlandese e Pellegri.
La Rosa degli attaccanti è varia e ben composta , se al 65’ esce Nasti ed entra Pellegri la squadra migliora …
Se vogliamo andare oltre se a Gennaio cedessero Ebhuei , Ignacchiti e Belardinelli per prendere 1 centrale difensivo ed un centrocampista alla Mazzitelli si sarebbe completati a dovere e potremmo centrare per davvero l obbiettivo play off