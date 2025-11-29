Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti nettamente vittoriosi dalla gara odierna di questo pomeriggio del Castellani contro il Bari

FULIGNATI: 6 Di fatto oggi è poco più che spettatore non pagante con il Bari che non effettua nemmeno un tiro in porta.

LOVATO: 7,5 Partita di straordinaria precisione e bravura. Giocatore di categoria superiore che oggi ha giganteggiato nella sua posizione non lasciando niente agli avversari.

GUARINO: 7,5 Difende con ordine e precisione ed in più ha la bravura di sbloccare la gara con il colpo di testa vincente nel recupero del primo tempo. Giocatore che adesso sta facendo vedere il suo valore

OBARETIN: 6,5 Partita decisamente positiva con una fase difensiva ben fatta e tenendo bene la posizione. Solo qualche piccola sbavatura nella primissima parte del match.

ELIA: 6,5 Primo tempo nel quale deve badare più alla quantità, ma quando si sgancia fa vedere le sue qualità. Va in crescendo ma per gestione viene richiamato in panchina.

CARBONI: 6 Porta a casa il compito che Dionisi gli da nella sua fetta di partita. Gestisce bene nelle due fasi

DEGLI INNOCENTI: 7,5 Si inizia a vedere quel giocatore che era tanto atteso alla vigilia. Difende bene, smista bene e lo fa per tutti e novanta i minuti senza sosta. E’ poi preziosissimo il suo assist a Guarino per “stappare” la gara.

YEPES: 7 Fatica un pò nella prima parte della gara, poi cresce e sfiora il gol nella parte finale del primo tempo. La sua partita cresce ed al 66′ trova anche un gran gol dal limite.

GHION: S.V.

MORUZZI: 7 Partita di grande intelligenza tattica, soprattutto in fase di non possesso. Ottimo il servizio per Shpendi in occasione del raddoppio azzurro. Giocatore trasformato!

SHPENDI: 7 Grande mobilità e grande imprevedibilità. In quel primo tempo bloccato è il primo a trovare il tiro in porta. Nella ripresa realizza un gol da vero falco dell’area di rigore.

CEESAY: 7 Entra bene in partita e gioca con precisione i suoi palloni. Nel finale si procura la soddisfazione del gol.

SAPORITI: 6,5 Un paio di strappi interessanti nel primo tempo cercando di accendere la partita. Ottimo atteggiamento complessivo, bravo nell’aiutare la squadra in fase difensiva.

ILIE: 6 Gestisce bene la sua zona di competenza con un paio di giocate interessanti.

NASTI: 6 Cerca sempre il dialogo con i compagni anche se non ha mai la palla buona per calciare nello specchio.

PELLEGRI: 7 Bravo nel dare il pallone a Yepes per la botta del terzo gol. Entra bene e si muove nella maniera giusta e poi sfonda la porta a due dalla fine!

MISTER DIONISI: 8 Tre vittorie consecutive sono la certificazione che il lavoro che sta facendo è produttivo e, soprattutto, redditizio. Da quando ha iniziato ad aver più tempo per lavorare con la squadra sono arrivate prestazioni e vittorie. Anche oggi la squadra ha fatto quello che doveva e lo ha fatto anche oltre quanto si poteva sperare. Attenta in quell’inizio di gara che, si sapeva, ha visto il Bari mettere più foga e poi, piano piano, uscita fuori facendo molto male agli avversari con una manita meritatissima. Dionisi ha decisamente sbloccato mentalmente la situazione, si vede come il gruppo sia molto più “leggero” e riesca in quello che deve. Gara preparata bene e gestita perfettamente. Il gruppo ha dei valori e mister Dionisi li sta tirando fuori. Testa bassa e piedi per terra ma… la strada è quella giusta! E, va detto, corretta ad oggi la decisione presa dalla società dopo Bolzano.