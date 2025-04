E M P O L I 0 B O L O G N A 3

22′ Orsolini; 29′ Dallinga; 51′ Dallinga

Al Castellani finisce malissimo l’andata della storica semifinale di Coppa Italia, vince 3-0 il Bologna grazie al gol di Orsolini e la doppietta di Dallinga. Una serata non bella, una partita giocata tra due squadre con una vistosa differenza qualitativa e con un Empoli (rispettabile la scelta) che non manda in campo la migliore squadra ma da spazio a qualche “seconda linea”. Certo questo non vuol essere una giustificazione a quella che complessivamente è stata una figuretta dei nostri con soprattutto un primo tempo in cui si è andati totalmente a senso unico. Dispiace dire che alcuni singoli sono al momento non presentabili a questi livelli, con Solbakken e Kovalenko – su tutti – a riportare una partita difficile da commentare, ma anche Gyasi stasera discretamente male avendo l’unica palla più comoda da mettere dentro. Non si distingue onestamente nessuno, qualcosina in più la mettono i subentrati della panchina ma aiuta anche un risultato già comodo per gli avversari. Due buone parate di Seghetti nella ripresa. Netta e giusta la vittoria dei felsinei, che prendono anche un palo nel finale, con adesso una gara di ritorno che rischia di essere solo un giro fuoriporta; serve qualcosa che andrebbe oltre lo storico, oltre l’epico. Sapevamo che sarebbe stata molto difficile ma, onestamente, l’avevamo immaginata un po’ diversamente anche perché i tifosi avevano risposto davvero bene (non per presenze sia chiaro) con anche una bella coreografia che avrebbe dovuto far mettere due marcie in più. Adesso testa al campionato perché domenica conta tantissimo e, viste le scelte di stasera, con una responsabilità doppia.

EMPOLI (3-4-2-1) : Seghetti; De Sciglio, Marianucci (61′ Goglichidze), Tosto (46′ Pezzella); Gyasi, Bacci (46′ Sambia), Kovalenko, Cacace; Fazzini (75′ Grassi), Solbakken (61′ Esposito); Colombo.

A Disp: Vasquez, Bracolini, Kouamè, Viti, Ebuehi, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski; Calabria (65′ Holm), Beukema, Lucumi, Miranda; Fergusson, Freuler (82′ Aebischer); Orsolini (74′ Cambiaghi), Odgaard (74′ Fabbian), Ndoye (82′ Dominguez); Dallinga.

A Disp: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Casale, Al Azzouzi, Pobega, Lykogiannis, De Silvestri, Pedrola.

Allenatore: Vincenzo Italiano

ARBITRO: Sig. Zufferli di Udine. Assistenti: Scatragli/Moro. VAR: Chiffi/Di Paolo

LIVE MATCH

94′- Colombo in ritardo su Fabbian nella metà campo rossoblù. Finisce qui il primo atto della semifinale giocata questa sera al Castellani, il Bologna si impone per 3-0 mostrando tutta la propria superiorità tecnica sugli azzurri. La squadra di D’Aversa ci ha provato ma stasera la differenza con gli emiliani era troppo ampia.

93′- Si attende ormai il triplice fischio del direttore di gara.

92′- Lungo possesso del Bologna, Esposito ruba palla a Lucumì obbligando al fallo Holm.

91′- Troppo lungo il servizio di Esposito per Colombo facile la chiusura di Lucumì verso Skorupski.

90′- Palo di Fabbian! da posizione defilata punta Goglichidze, il suo destro respinto dal legno che salva Seghetti. Saranno quattro i minuti di recupero.

89′- La scodella in mezzo Pezzella preda della difesa rossoblù

89′- Sull’altra sponda fallo in attacco fischiato a Dallinga. Si attende la segnalazione del recupero con la squadra di D’Aversa a provare qualche credibile soluzione offensiva.

88′- Destro pretenzioso di Esposito da distanza siderale respinto dalla difesa ospite.

87′- Grassi conquista un calcio di punizione nella metà campo rossoblù.

85′- Percussione di Holm il quale si presenta al limite, il suo sinistro si perde a lato.

84′- Gioca sul velluto la squadra di Italiano, chiamato in causa da fuori Ferguson: il suo piatto sinistro esce non di molto alla destra di Seghetti.

83′- Seghetti! il portiere azzurro blocca la palla all’altezza della linea su colpo di testa di Dallinga.

82′- Ultimi cambi per il Bologna: Aebischer e Dominguez per Freuler e Ndoye.

81′- Seghetti! ci mette una pezza il portiere azzurro sul sinistro di Miranda.

80′- Bell’anticipo di Cacace su Cambiaghi, servizio per Pezzella il cui cross respinto tanto per cambiare dalla difesa emiliana.

79′- Il lungo lancio di De Sciglio a trovare la spizzata di Colombo controllata agevolmente dalla retroguardia ospite.

77′- Ci provano in qualche modo gli azzurri in questa parte finale ma questo Bologna è davvero solido e ben organizzato.

75′- Ultimo cambio per D’Aversa: Grassi per Fazzini

74′- Doppia sostituzione per Vincenzo Italiano: l’ex Cambiaghi e Fabbian per Orsolini e Odgaard.

73′- Orsolini dalla sua mattonella preferita cerca di portarsi sul sinistro, la toglie Goglichidze. Sull’altra sponda il sinistro di Sambia sopra la traversa.

72′- Esposito cambia gioco per Colombo il quale si fa sradicare il pallone da Lucumì. Sull’altra sponda finisce a terra Ndoye dopo il contatto con De Sciglio in campo aperto.

71′- Pezzella lascia partire un cross da sinistra sul secondo palo, colpo di testa di Sambia ma arriva il fischio di Zufferli che sanziona il fuorigioco di Colombo.

69′- Azione insistita degli azzurri, prima ci prova Pezzella poi il sinistro di Fazzini viene murato dalla retroguardia rossoblù.

68′- Orsolini riceve palla si porta sul sinistro Seghetti respinge.

67′- Fischiato un fallo all’altezza della linea mediana del campo a Colombo. I felsinei beneficeranno di un calcio di punizione.

65′- Prima sostituzione per il Bologna; si accascia a terra Calabria sostituito da Holm.

63′ – Prova ad attaccare adesso l’Empoli con Esposito che ci prova, deviazione di Calabria a favorire l’intervento del portiere.

61′ – Altri due cambi per noi: Esposito per Solbakken e Goglichidze per Marianucci.

60′ – Azzurri vicini al gol con Gyasi che sbaglia qualcosa da denuncia. Pallone perfetto di Colombo e Gyasi da ottima posizione la mette fuori.

56′ – Marianucci calcia da centrocampo, cercando ovviamente un anticipo, con palla che va diretta da Skoruspksi.

51′ – Il Bologna cala il tris con Dallinga che segna la doppietta. Odgaard apre per Ndoye che rasoterra la mette in mezzo, Dallinga brucia i difensori e segna da posizione ravvicinata.

50′ – Sambia gestisce malissimo un pallone sulla destra consegnando palla al portiere.

49′ – Cross di Calabria da destra, di testa la toglie Fazzini.

46′ – Cambi negli spogliatoi per l’Empoli: Pezzella per Tosto e Sambia per Bacci

2° Tempo

47′ – Finisce sul 2-0 per il Bologna un primo tempo che possiamo definire a senso unico per i felsinei.

46′ – Ndoye scappa a destra, la mette in mezza, Dallinga la stoppa e fa una mezza girata con la palla che va oltre la traversa.

43′ – Fazzini cerca in profondità Solbakken, esce però Skorupski ed abbranca la sfera.

38′ – Grande occasione per gli azzurri con Solbakken che si trova il pallone da ottima posizione, seppur defilato, il suo diagonale è deviato a terra da Skorupski. Clamoroso che la terna arbitrale non conceda l’angolo con netta deviazione del portiere. Assurdo!!!

33′ – Orsolini guadagna un corner per i suoi. Libera la nostra difesa dal tiro d’angolo

31′ – Cross rasoterra di Freuler da destra, ribatte Cacace.

29′ – Raddoppio del Bologna con Dallinga. Troppo facile bucare la difesa azzurra questa sera. Dallinga riceve da Ndoye, non lo contrasta nessuno, può fare un passo e battere Seghetti.

24′ – Pasticcio della difesa azzurra che non si intende per un disimpegno ed è angolo per il Bologna, il primo del match. Niente dalla bandierina.

22′ – Vantaggio del Bologna con Orsolini. Azione che si sviluppa a destra, cross di Odgaard, Cacace perde l’uomo ed Orsolini sotto misura non sbaglia

20′ – Ndoye ci prova dal limite, lo mura Marianucci.

19′ – Colombo scatta ancora a destra, entra in area e prova un diagonale che esce di moltissimo. C’era però posizione di fuorigioco del numero 29.

16′ – Cross da sinistra di Ndoye, testa di Dallinga con palla fuori senza ansie.

15′ – Scende l’Empoli sulla destra con Colombo, cross rasoterra a cercare Gyasi, Skorulski anticipa tutti.

10′ – Gara che adesso ristagna a centrocampo con errori da ambo le parti.

5′ – Tiro cross di Orsolini da destra, prova ad intervenire Odgaard ma la palla esce.

2′ – Bologna vicino al gol con Orsolini che si fa mezzo campo andando via a tutti, poi il diagonale per si spegne sul fondo.

1′ – Dallinga si ritrova il pallone sui piedi a pochi metri da Seghetti, il tiro è debole e bloccato.

0′ – Rispetto alle formazioni annunciate ieri gioca Kovalenko e non Grassi.

1° Tempo