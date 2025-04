Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri sconfitti dalla partita di andata della semifinale di Coppa con il Bologna

SEGHETTI: 6 Incolpevole sui gol presi è bravo in almeno due occasioni (su Dallinga e Miranda) ed evita il poker.

DE SCIGLIO: 5 Quasi sempre in ritardo su Ndoye. Fatica tanto e vale poco anche la sua esperienza.

MARIANUCCI: 5 Dallinga è in grande serata ed il giovane ex Primavera non nella sua migliore. Soffre tutta la gara con solo alcune chiusure da registrare.

GOGLICHIDZE: 6 Prestazione dignitosa ma da dire che entra con un Bologna già con la pancia piena.

TOSTO: 4,5 Serata molto complicata per lui. Non sempre nella migliore posizione, spesso sembra che non si intenda con i compagni di reparto. Troppo spesso in ritardo.

PEZZELLA: 5,5 Dal suo ingresso ci si attendeva sicuramente qualcosa in più. Trova spesso il fondo ma sbaglia spesso.

GYASI: 5 Un primo tempo giocato in maniera molto sufficiente. Cresce nella ripresa ma si divora clamorosamente l’unica vera palla gol per noi.

BACCI: 5 Una rondine non fa primavera. La gara di stasera dimostra che ancora non è pronto per questi palcoscenici e stasera le difficoltà si fanno vedere subito. Non manca l’impegno ma fatica con questi ritmi.

SAMBIA: 5,5 Entra con voglia ed un pizzico di irruenza. Pesa però l’errore che da il via al terzo gol del Bologna.

KOVALENKO: 4,5 Gara ectoplasmica quella dell’ucraino. A parzialissima giustificazione il fatto che è rientrato da poco. Una cosa buona la fa in un salvataggio difensivo.

CACACE: 5,5 Fa quel che può provando a contenere un Orsolini in stato di grazia. Fatica in fase difensiva ma è tra quelli che sbagliano di meno con il pallone ai piedi.

FAZZINI: 5,5 Qualche giocata interessante c’è ma siamo ancora lontani da quello che da lui si può pretendere. Serata difficile anche in quella zona di campo.

GRASSI: S.V.

SOLBAKKEN: 4,5 Un diagonale calciato verso Skorupski non benissimo. Per il resto il niente.

ESPOSITO: 5 Tocca subito un pallone interessante all’ingresso poi la sua spinta fatica a farsi sentire.

COLOMBO: 5 Dialogo inesistente o quasi con Solbakken, si arrangia come può con le spalle girate alla porta. Beukema e Lucumi lo annullano.

MISTER D’AVERSA: 5 Partita a senso unico e persa nettamente contro una squadra più forte. Le scelte iniziali sono state ben spiegate all’inizio ma, dovendo giudicare quanto visto stasera, non sono certo felici. Nel primo tempo non si vede praticamente niente, la squadra qualcosa in più fa nella ripresa ma – forse per la prima volta – si può parlare di giusta sconfitta anche nella proporzione. Il campionato è la priorità ma stasera si è proprio dato un calcio a questa pagina di storia con adesso le responsabilità in campionato che diventano doppie.