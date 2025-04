Queste le parole di Liberato Cacace nella conferenza post gara con il Bologna. Il sala stampa per PE, Alessio Cocchi. Domani alle 12 verrà rilasciato il video.

Una delle peggiori prestazioni della stagione

“Nel primo tempo non abbiamo aggredito bene la partita come invece avevamo fatto a Como. Nella ripresa la squadra ha dato tutto, come sempre. Ora pensiamo al Cagliari”.

Quant’è difficile giocare oggi contro il Bologna?

“Bologna e Roma sono le squadre più in forma del campionato. Abbiamo visto quanto ha giocato bene oggi il Bologna, specie nel primo tempo. Ma noi non abbiamo fatto troppa pressione in generale. Ora dobbiamo pensare alla salvezza, a rimanere in Serie A”

Questa sconfitta può essere uno stimolo per il campionato?

“Ora dobbiamo cancellare questa partita, ma siamo un gruppo speciale e penseremo subito a domenica. Dovremo fare risultato”.