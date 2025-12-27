|E M P O L I
|1
|F R O S I N O N E
|1
16′ Raimondo, 23′ Nasti
Al Castellani finisce 1-1 la sfida interna contro il Frosinone, capolista. I gol sono tutti nel primo tempo, aprono i ciociari con Raimondo, la pareggia Nasti. Un punto sicuramente importante che arriva al termine di una prestazione davvero gagliarda dei nostri. Partita molto pimpante a livello generale, una delle più piacevoli di questa stagione. Empoli coraggioso che gioca una partita molto generosa in entrambe le fasi, dimostrando solidità dietro – qualcosa si sbaglia in occasione del loro gol – e cercando spesso quella ripartenza a far male. A voler trovare la pecca potremmo dire che è mancato qualcosa in termini di “cattiveria” negli ultimi sedici metri. La squadra di Dionisi è stata molto brava ad imbrigliare gli avversari sulle fasce, dove fin qui è stata costruita la loro ottima stagione, adattandosi all’avversario ma sapendo poi sfruttare velocità e verticalità. Un Empoli che si è adattato anche ad alcune assenze importanti ma chi ha giocato lo ha fatto al meglio non facendo rimpiangere chi non c’era. Da evidenziare l’ottima preparazione del match da parte del tecnico Dionisi che è bravo anche nella gestione in corso d’opera. Gara straordinaria da parte di Obaretin, il migliore dei nostri oggi. Buona la prima per Tosto, altro prodotto del nostro immenso vivaio. Evidenziando che le occasioni più nitide sono state di marca azzurra, va fatta la solita menzione per Fulignati che al 90’ compie un intervento miracoloso. Una buona conferma dopo il successo di Mantova. Forse l’Empoli non ha ancora la maturità per stare nei piani alti della classifica ma la squadra c’è, può cullare i propri sogni, e la gara di oggi lo ha dimostrato.
EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Tosto (78′ Curto), Guarino, Obaretin; Ceesay, Ghion (66′ Ignacchiti), Yepes (46′ Degli Innocenti), Moruzzi; Shpendi, Ilie (74′ Haas); Nasti (66′ Konate).
A Disp: Perisan, Gasparini, Belardinelli, Ebuehi, Popov, Carboni, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Bracaglia, Monterisi, Cittadini, Marchizza (74′ Corrado); Calò, Gelli (74′ Grosso); Ghedjemis, Koutsoupias (89′ Masciangelo) Kvernadze (89′ Barcella).; Raimondo (83′ Zilli).
A Disp: Sherri, Pisseri, Biraschi, Cichella, Vergani, Kone.
Allenatore: Massimiliano Alvini
ARBITRO: Sig. Pezzuto di Lecce. Assistenti: Trinchieri/Laghezza. VAR: Volpi/Fourneau.
Ammoniti: 14′ Yepes (E), 51′ Kvernadze (F), 54′ Cittadini (F), 76′ Calò (F).
LIVE MATCH
94′- Finisce 1-1 al Castellani, un buon Empoli impone il pareggio alla capolista Frosinone che si presentava al “Castellani” da cinque vittorie consecutive. Il risultato fotografa in maniera precisa l’andamento della gara, per la truppa di Dionisi si tratta di esame superato.
93′- Shpendi sulla linea di fondo, il suo cross viene intercettato finisce sui piedi dell’attaccante albanese dell’Empoli.
92′- Ghedjemis scarica per Calò, il suo passaggio di prima direttamente tra i piedi di Fulignati.
91′- Punizione di Degli Innocenti da destra direttamente tra le braccia di Palmisani.
90′- Assegnati quattro minuti di recupero.
90′- Fulignati! prodigioso il portiere azzurro sul piatto sinistro a botta sicura di Barcella.
89′- Altra doppia sostituzione per i ciociari: Masciangelo e Barcella per Koutsoupias e Kvernadze.
88′- Shpendi servito in profondità da Haas, si presenta in area, il suo diagonale respinto da Palmisani.
86′- Quattro minuti più recupero a disposizione delle due squadre per cercare la vittoria. Monterisi costretto al fallo laterale per anticipare Obaretin.
84′- Shpendi servito da Degli Innocenti fermato da Cittadini. Sul proseguo dell’azione degli azzurri Ceesay si trascina il pallone oltre la linea di fondo.
83′- Terza sostituzione per Massimiliano Alvini: Zilli per Raimondo.
82′- Fischiato un fallo in attacco al Frosinone.
80′- Ottima chiusura di Degli Innocenti su Ghedjemis.
78′- Fondamentale chiusura di Obaretin su Raimondo, obbligando sull’esterno l’attaccante del Frosinone.
78′- Finisce le sostituzioni Dionisi: Curto per Tosto.
76′- Calò spende un giallo per fallo su Degli Innocenti all’altezza della linea mediana del campo.
74′- Doppia sostituzione per Alvini: Corrado e Grosso per Marchizza e Gelli.
74′- Quarto cambio per gli azzurri: Haas per Ilie.
72′- Destro di Gelli finisce sull’esterno della rete. Azione iniziata da un netto fallo di mano di Raimondo in area azzurra.
71′- Moruzzi servito da Shpendi, il suo cross basso viene intercettato in fallo laterale da Marchizza.
69′- Shpendi conquista un calcio di punizione nella metà campo del Frosinone.
68′- Gioco interrotto, rimasto contuso Koustsoupias in seguito ad un contrasto con Guarino.
67′- Destro di Kvernadze alto sopra la traversa.
66′- Doppia sostituzione per Alessio Dionisi: Ignacchiti e Konate per Ghion e Nasti.
65′- Destro di Shpendi dai 25 metri alto sopra la traversa.
64′- Nasti si procura un calcio di punizione nella metà campo azzurra.
62′- Guarino prolunga verso Fulignati in netto anticipo su Raimondo.
60′- Superata l’ora di gioco sul risultato di parità, 1-1 il risultato fin qui maturato. Meno emozioni in questa prima parte della ripresa.
58′- Ceesay spinge sulla destra, il suo cross allontanato da Cittadini.
57′- Rimessa laterale nella propria metà campo per la truppa di Dionisi. Non cambia il canovaccio del confronto, possesso palla prolungato del Frosinone con gli azzurri a presidiare la propria metà campo.
55′- Ceesay ci prova dal vertice destro dell’area, esterno della rete.
54′- Finisce nella lista dei cattivi anche Cittadini per fallo su Shpendi.
53′- Cross basso di Ghedjemis intercettato da Fulignati
51′- Arriva il primo cartellino giallo nelle file del Frosinone ne fa le spese Kvernadze per fallo su Degli Innocenti.
50′- Raimondo va via sulla destra il suo filtrante in area per Ghedjemis, per fortuna degli azzurri il francese non controlla bene la sfera consentendo alla difesa dell’Empoli di posizionarsi.
49′- Pescato in posizione di fuorigioco Raimondo.
48′- Punizione per il Frosinone, punito il fallo di Ghion su Bracaglia.
47′- Strappo di Shpendi in campo aperto, su presenta in area, il suo cross respinto in angolo da Cittadini. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, si accenda una mischia in area gialloblù, ci prova Moruzzi con palla sopra la traversa.
46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dal Frosinone. Dionisi ha operato un cambio nell’intervallo: Degli Innocenti per Yepes.
2° Tempo
46′- Si va all’intervallo sul parziale di 1-1 tra Empoli e Frosinone, Nasti risponde a Raimondo. Partita vibrante e interessante giocata bene dagli azzurri di fronte alla capolista.
46′- Assegnato un minuto di recupero.
45′- Moruzzi servito da Ghion, il suo cross termina direttamente sopra la traversa.
43′- Break di Moruzzi, il suo destro viene bloccato da Palmisani.
42′- Ghedjemis, dal vertice destro dell’area non inquadra la porta di Fulignati.
41′- Ilie si destreggia al limite dell’area spostato sulla sinistra, il suo cross per Ceesay, blocca agevolmente Pormisani
40′- Punizione in favore dagli azzurri affidata al destro di Ghion, allontana la difesa del Frosinone.
38′- Shpendi! Servito in verticale da Ceesay si presenta in area da destra presentandosi davanti a Palmisani, il suo sinistro non inquadra la porta.
37′- Esce a vuoto Fulignati su cross di Calò, Marchizza colpisce a porta vuoto mandando la palla sopra la traversa.
35′- Moruzzi la mette con il sinistro in area per Iliea, anticipato da Cittadini.
33′- Si stanno abbassando i ritmi, la gara rimane sempre viva ed interessante.
31′- Ghedjemis va via a Moruzzi, servizio arretrato che viene gestito da Yepes.
29′- Guarino anticipa Raimondo procurando una rimessa laterale per gli ospiti.
27′- Gara aperta quella tra gli azzurri e i ciociari. Tiene l’iniziativa la squadra di Alvini, l’Empoli si difende cercando le giocate in verticale per superare la prima pressione portata dal Frosinone.
25′- Cross di Calò dalla destra bloccato in presa alta da Fulignati.
23′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Nasti raccogliendo il cross dalla bandierina indirizzando la palla all’angolino alla destra di Palmisani
23′- Ancora una bella percussione di Obaretin, il suo tiro deviato oltre la linea di fondo. Sarà ancora angoo.
22′- Giocata di Shpendi servito in verticale, si libera di Marchizza. Il suo cross da dentro l’area respinto oltre la linea di fondo. Primo angolo per gli azzurri.
20′- Bella giocata di Gelli a trovare l’inserimento di Koutsoupias: il suo sinistro finisce alto.
19′- Ilie ci prova dal limite con palla sopra la traversa
18′- Tutta la retroguardia azzurra rimasta colpevolmente ferma in occasione del gol del Frosinone.
16′- Si porta in vantaggio il Frosinone, stacco vincente di Raimondo su cross di Marchizza. l’attaccante dei ciociari colpisce colpevolmente solo in mezzo all’area azzurra
15′- Si procura una rimessa laterale in zona d’attacco il Frosinone.
14′- Yepes spende un giallo per fermare Ghedjemis, era diffidato quindi salterà la trasferta di Cesena del prossimo 10 gennaio
13′- Fischiato il fallo in attacco di Raimondo ai danni di Tosto. Punizione in favore della truppa di Alessio Dionisi.
11′- Ancora Ghedjemis sfonda a destra, il suo cross viene intercettato da Fulignati poi Moruzzi allontana.
10′- Ceesay punta e salta l’ex Marchizza, il suo cross a pescare in area Nasti. La sua conclusione da ottima posizione viene svirgolata, facilitando la comoda uscita di Palmisani.
8′- Obaretin! Imbucata del difensore azzurro, entra in area, il suo sinistro viene respinto da Palmisani.
6′- Sull’altra sponda ci prova Ilie ma il suo sinistro viene ribattuto. Sull’altra sponda velenoso sinistro di Ghedjemis a lato alla destra di Fulignati.
5′- Destro di Calò, il suo destro di contro balzo finisce a lato alla destra del portiere azzurro.
4′- Bella chiusura di Moruzzi sul temibile Ghedjemis.
2′- Moruzzi chiude su Ghedjemis, primo angolo in favore del Frosinoine. Dalla bandierina Calò nel cuore dell’area a trovare Cittadini, il suo colpo di testa bloccato agevolmente da Fulignati.
1′- Gli azzurri giocano il primo pallone del confronto con palla indietro per Fulignati.
0′ – Non c’è Elia per un fastidio muscolare adduttore sinistro e va dentro Ceesay. Manca anche Indragoli che ha risentito di un fastidio muscolare alla coscia destra. Curto parte dalla panchina e va dentro Tosto, Ghion vince il ballottaggio con Degli Innocenti.
1° Tempo
Oggi no chances con questa formazione. Speriamo di strappare un punto
se non si perde oggi c è da andare a Montenero
Sono davanti allo stadio ma non so se entrare: i 3 meglio pezzi dell’Empoli (Lovato Elia Pellegri) non giocano. Partita segnata ancor prima di scendere in campo.
puoi stare fuori, anzi non venite proprio più
Non entrare gente come te meglio perderli che trovarli .
Pazzesco idea di tifo idiotx
Infatti. Non entrare…..
era segnata infatti statevi a casa fate bene
Tutte le squadre hanno infortuni, ma da quando seguo l’Empoli (2001), non ricordo così tanti infortuni in meno due anni.
Elia perdita troppo importante… Curto vuole andare via ed è bene così
… oggi è durissima
Ma tutti questi infortuni ogni anno ma che cavolo .
Hanno cambiato questo cavolo di Staff Sanitario?!?!
Ci portano via di peso
e vu siete tutti grulli, e sto mà a í circolo!!
Ghion fa cazzate assurde
Perchè Spendi così arretrato ?
Vendere ghion e comprare un vero centrocampista
2 squadre in salute che si stanno ammazzando la vita .
Il loro 7 è un giocatore da serie A fortissimo ma Obaretin sta facendo un ottima prestazione.
Mi spaventa il giallo a yepes .
Sphendi Nasti e obaretin i migliori
Bel primo tempo, noi meglio del previsto. Speriamo di reggere fino alla fine…
bene tosto anche se sta giocando sul suo lato peggiore, bene anche nasti e obaretin
Tifosi Azzurri praticamente inesistenti. Solito coro sui diffidati e poi muti.
Una bella cornice di pubblico e un tifo molto buono .
Vai alla Fiesole avete rotto le scatole con queste continue critiche senza senso
Ha ragione
Solo bandiere e cori per diffidati
Poi tanti silenzi tra un giro e l’altro
cori x i diffidati cianno rotto le pelotas.
quest altra volta vieni te a coordinare i lavori
Una bella partita. Noi sul pezzo e ce la giocheremo fino alla fine. Pessimo l’arbitro.
no invece mi piace che faccia giocare di più
senza Lovato temevamo il Crollo ,
senza Elia temevamo la disfatta ed invece si rivelano sul pezzo i ragazzi , giochi chi giochi anche con difetti congeniti stanno dando tanto oggi
Nasti si dimostra Bomber a dispetto degli scettici
loro fisicamente molto forti , come tutte le Ns avversarie che ci mangiano a centrocampo
allo stadio dopo vent anni da emigrante . che emozione!
Buon tifo da parte dei nostri ultras.
Loro hanno esultato poco anche sul gol.
dove vivi se posso chiedere? comincia ad essere grossa la diaspora empolese
Dublino
sono stato un paio di volte a trovare il mio amico pelagotti a galway, anche egli di certaldo.
Purtroppo ad Empoli abbiamo perso i capo e la dimensione siamo abituati troppo bene.
Quello che scrive non entra allo stadio perché mancano Elia , lovato e pellegri quell’altro che scrive il tifo non va bene .
Andate a tifare le grandi squadre andate lì troverete campioni e tifo
vero
prima di rientrare in casa dalla passeggiata con le mie figlie, ho.pestato una hahaha assurda: speriamo sia di buon auspicio!
oggi uno su tutti. Obaretin !
BRAVISSIMI TUTTI. Obaretin non me l’aspettavo così. Ha fatto un primo tempo molto buono. Fulignati ci ha salvato il risultato negli ultimi minuti. A tutti voti alti. Sono molto soddisfatto.
ottima partita oggi bene tutti, giusto avrei levato moruzzi a 15 dalla fine invece di tosto e avrei fatto entrare carboni invece di curto. non capisco però perché popov non giochi più, non che abbia qualcosa contro konate, ma popov ha fatto già 6 gol in 9 partite mi pare
Nonostante la formazione rimaneggiata, i nostri mi sono piaciuti oggi. La partita è stata apertissima e poteva finire con qualsiasi risultato.
Buon anno e vediamo come sarà il 2026 azzurro.
Forza Empoli 💙
Bravi ragazzi
Quelli che criticano oggi hanno palesemente sbagliato sport, oggi s’e’ fatto una delle migliori partite un casa, contro una signora squadra.
Alla fine ho fatto bene a entrare: forse la più bella partita del campionato!
Questo è un grande punto, ragazzi; eravamo in piena emergenza e quasi quasi si vince….
L’Obaretin che non ti aspetti, è sembrato un altro giocatore! molto bene anche Shpendi nel suo lavoro di spola. Continuiamo a segnare in casa da 14 partite consecutive.
Frosinone più forte del Palermo, per me. Moruzzi continua a crescere e Nasti a segnare. Fossimo stati al completo non so come andava a finire
Io per la prima volta applaudo Dionisi
partita preparata e interpretata molto bene 👍
buon punto. con un po’ di fortuna potevamo pure vincere. se a gennaio si prendono 2/3 giocatori forti si può puntare ai play off. per adesso importante tenere la zona play out a distanza.
Ma quel polissena che diceva che s’era gia’ retrocessi che l’hano gia’ internato?
Operazione Obaretin a buon punto, se si recupera anche Ilie possibile i play off.
Shpendi, da lì si tiraa!!
a metà del 2t eravamo con 5 diretti del vivaio
tosto
Guarino
degli Innocenti
ignacchiti
konate
e con 2 cresciuti nel ns vivaio
fulignati
moruzzi
credo che sia un record
Bel topone sono qui e sono molto contento, ma continuo a pensare che possiamo aspirare solo alla salvezza: sarò felice di sbagliarmi.
Con tutto il rispetto caro, se noi ti sembriamo una squadra che deve lottare per la retrocessione, come l’entella, il pescara,il mantova,ecc, beh fatti dare un bel cane guida e un bastone bianco per andare a giro
Se devo trovare una nota negativa direi proprio la prestazione di Ilie, mi sembra sempre un po abulico e compassato. Peccato perche si vede che tecnicamente e’ bravo
concordo, per quello gli hanno dato il 10
Empoli Venezia 2-2
Empoli Parma 2-1
Empoli Verona 1-2
Empoli Reggiana 5-2
Empoli Padova 3-1
Empoli Spezia 1-1
Empoli Carrarese 2-2
Empoli Monza 1-1
Empoli Venezia 1-1
Empoli Sampdoria 1-1
Empoli Catanzaro 1-0
Empoli Palermo 1-3
Empoli Frosinone 1-1
Sono 13 partite a fila che segniamo in casa!
Topone bello guarda la classifica, allora. La classifica non mente mai. Siamo fuori, dai playoff. E dunque va tenuta lontana la zona playout.
La chiave della NS partita sono state le 2 catene esterne: Ceesay/Tosto e Moruzzi/Obaretin. Sono state praticamente perfette!
Un 2006 mancino naturale schierato per (mancanza di giocatori) e gioca con una personalità disarmante vuol dire che Tosto è proprio forte!
Dalla maratona siamo rimasto lì impressionati…ta capiamo perché D’Aversa lo faceva giocare titolare in coppa Italia e siamo arrivati in semifinale!
Altri dindini per le casse di monteboro!
tosto ed indragoli sono due spanne sopra Guarino, xké hanno una cosa che Guarino almeno per ora non ha: giocano senza strafare!
bono. La prima gara si fa sempre bene, è quando ne fai 4 5 di fila confermarsi. Vediamo Tosto e Indragoli quando rigiocheranno se si confermano
Indragoli è la seconda che fa.
Indragoli oggi non ha giocato. Era rotto. Che dici
Aspetterei a mandarlo a giocare, Tosto. Ha impressionato anche me oggi.
Bari e Avellino sono sull’1-1, nel tardo pomeriggio il solito Pohjanpalo regala la vittoria al Palermo sul Padova. In serie A le Nane tornano a cuccia, battute dai nostri fratelli di Parma, mentre i pisesi stanno resistendo bene ai gobbi: 0-0