E M P O L I 1 F R O S I N O N E 1

16′ Raimondo, 23′ Nasti

Al Castellani finisce 1-1 la sfida interna contro il Frosinone, capolista. I gol sono tutti nel primo tempo, aprono i ciociari con Raimondo, la pareggia Nasti. Un punto sicuramente importante che arriva al termine di una prestazione davvero gagliarda dei nostri. Partita molto pimpante a livello generale, una delle più piacevoli di questa stagione. Empoli coraggioso che gioca una partita molto generosa in entrambe le fasi, dimostrando solidità dietro – qualcosa si sbaglia in occasione del loro gol – e cercando spesso quella ripartenza a far male. A voler trovare la pecca potremmo dire che è mancato qualcosa in termini di “cattiveria” negli ultimi sedici metri. La squadra di Dionisi è stata molto brava ad imbrigliare gli avversari sulle fasce, dove fin qui è stata costruita la loro ottima stagione, adattandosi all’avversario ma sapendo poi sfruttare velocità e verticalità. Un Empoli che si è adattato anche ad alcune assenze importanti ma chi ha giocato lo ha fatto al meglio non facendo rimpiangere chi non c’era. Da evidenziare l’ottima preparazione del match da parte del tecnico Dionisi che è bravo anche nella gestione in corso d’opera. Gara straordinaria da parte di Obaretin, il migliore dei nostri oggi. Buona la prima per Tosto, altro prodotto del nostro immenso vivaio. Evidenziando che le occasioni più nitide sono state di marca azzurra, va fatta la solita menzione per Fulignati che al 90’ compie un intervento miracoloso. Una buona conferma dopo il successo di Mantova. Forse l’Empoli non ha ancora la maturità per stare nei piani alti della classifica ma la squadra c’è, può cullare i propri sogni, e la gara di oggi lo ha dimostrato.

EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Tosto (78′ Curto), Guarino, Obaretin; Ceesay, Ghion (66′ Ignacchiti), Yepes (46′ Degli Innocenti), Moruzzi; Shpendi, Ilie (74′ Haas); Nasti (66′ Konate).

A Disp: Perisan, Gasparini, Belardinelli, Ebuehi, Popov, Carboni, Bianchi.

Allenatore: Alessio Dionisi

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Bracaglia, Monterisi, Cittadini, Marchizza (74′ Corrado); Calò, Gelli (74′ Grosso); Ghedjemis, Koutsoupias (89′ Masciangelo) Kvernadze (89′ Barcella).; Raimondo (83′ Zilli).

A Disp: Sherri, Pisseri, Biraschi, Cichella, Vergani, Kone.

Allenatore: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Sig. Pezzuto di Lecce. Assistenti: Trinchieri/Laghezza. VAR: Volpi/Fourneau.

Ammoniti: 14′ Yepes (E), 51′ Kvernadze (F), 54′ Cittadini (F), 76′ Calò (F).

LIVE MATCH

94′- Finisce 1-1 al Castellani, un buon Empoli impone il pareggio alla capolista Frosinone che si presentava al “Castellani” da cinque vittorie consecutive. Il risultato fotografa in maniera precisa l’andamento della gara, per la truppa di Dionisi si tratta di esame superato.

93′- Shpendi sulla linea di fondo, il suo cross viene intercettato finisce sui piedi dell’attaccante albanese dell’Empoli.

92′- Ghedjemis scarica per Calò, il suo passaggio di prima direttamente tra i piedi di Fulignati.

91′- Punizione di Degli Innocenti da destra direttamente tra le braccia di Palmisani.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

90′- Fulignati! prodigioso il portiere azzurro sul piatto sinistro a botta sicura di Barcella.

89′- Altra doppia sostituzione per i ciociari: Masciangelo e Barcella per Koutsoupias e Kvernadze.

88′- Shpendi servito in profondità da Haas, si presenta in area, il suo diagonale respinto da Palmisani.

86′- Quattro minuti più recupero a disposizione delle due squadre per cercare la vittoria. Monterisi costretto al fallo laterale per anticipare Obaretin.

84′- Shpendi servito da Degli Innocenti fermato da Cittadini. Sul proseguo dell’azione degli azzurri Ceesay si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

83′- Terza sostituzione per Massimiliano Alvini: Zilli per Raimondo.

82′- Fischiato un fallo in attacco al Frosinone.

80′- Ottima chiusura di Degli Innocenti su Ghedjemis.

78′- Fondamentale chiusura di Obaretin su Raimondo, obbligando sull’esterno l’attaccante del Frosinone.

78′- Finisce le sostituzioni Dionisi: Curto per Tosto.

76′- Calò spende un giallo per fallo su Degli Innocenti all’altezza della linea mediana del campo.

74′- Doppia sostituzione per Alvini: Corrado e Grosso per Marchizza e Gelli.

74′- Quarto cambio per gli azzurri: Haas per Ilie.

72′- Destro di Gelli finisce sull’esterno della rete. Azione iniziata da un netto fallo di mano di Raimondo in area azzurra.

71′- Moruzzi servito da Shpendi, il suo cross basso viene intercettato in fallo laterale da Marchizza.

69′- Shpendi conquista un calcio di punizione nella metà campo del Frosinone.

68′- Gioco interrotto, rimasto contuso Koustsoupias in seguito ad un contrasto con Guarino.

67′- Destro di Kvernadze alto sopra la traversa.

66′- Doppia sostituzione per Alessio Dionisi: Ignacchiti e Konate per Ghion e Nasti.

65′- Destro di Shpendi dai 25 metri alto sopra la traversa.

64′- Nasti si procura un calcio di punizione nella metà campo azzurra.

62′- Guarino prolunga verso Fulignati in netto anticipo su Raimondo.

60′- Superata l’ora di gioco sul risultato di parità, 1-1 il risultato fin qui maturato. Meno emozioni in questa prima parte della ripresa.

58′- Ceesay spinge sulla destra, il suo cross allontanato da Cittadini.

57′- Rimessa laterale nella propria metà campo per la truppa di Dionisi. Non cambia il canovaccio del confronto, possesso palla prolungato del Frosinone con gli azzurri a presidiare la propria metà campo.

55′- Ceesay ci prova dal vertice destro dell’area, esterno della rete.

54′- Finisce nella lista dei cattivi anche Cittadini per fallo su Shpendi.

53′- Cross basso di Ghedjemis intercettato da Fulignati

51′- Arriva il primo cartellino giallo nelle file del Frosinone ne fa le spese Kvernadze per fallo su Degli Innocenti.

50′- Raimondo va via sulla destra il suo filtrante in area per Ghedjemis, per fortuna degli azzurri il francese non controlla bene la sfera consentendo alla difesa dell’Empoli di posizionarsi.

49′- Pescato in posizione di fuorigioco Raimondo.

48′- Punizione per il Frosinone, punito il fallo di Ghion su Bracaglia.

47′- Strappo di Shpendi in campo aperto, su presenta in area, il suo cross respinto in angolo da Cittadini. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, si accenda una mischia in area gialloblù, ci prova Moruzzi con palla sopra la traversa.

46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dal Frosinone. Dionisi ha operato un cambio nell’intervallo: Degli Innocenti per Yepes.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo sul parziale di 1-1 tra Empoli e Frosinone, Nasti risponde a Raimondo. Partita vibrante e interessante giocata bene dagli azzurri di fronte alla capolista.

46′- Assegnato un minuto di recupero.

45′- Moruzzi servito da Ghion, il suo cross termina direttamente sopra la traversa.

43′- Break di Moruzzi, il suo destro viene bloccato da Palmisani.

42′- Ghedjemis, dal vertice destro dell’area non inquadra la porta di Fulignati.

41′- Ilie si destreggia al limite dell’area spostato sulla sinistra, il suo cross per Ceesay, blocca agevolmente Pormisani

40′- Punizione in favore dagli azzurri affidata al destro di Ghion, allontana la difesa del Frosinone.

38′- Shpendi! Servito in verticale da Ceesay si presenta in area da destra presentandosi davanti a Palmisani, il suo sinistro non inquadra la porta.

37′- Esce a vuoto Fulignati su cross di Calò, Marchizza colpisce a porta vuoto mandando la palla sopra la traversa.

35′- Moruzzi la mette con il sinistro in area per Iliea, anticipato da Cittadini.

33′- Si stanno abbassando i ritmi, la gara rimane sempre viva ed interessante.

31′- Ghedjemis va via a Moruzzi, servizio arretrato che viene gestito da Yepes.

29′- Guarino anticipa Raimondo procurando una rimessa laterale per gli ospiti.

27′- Gara aperta quella tra gli azzurri e i ciociari. Tiene l’iniziativa la squadra di Alvini, l’Empoli si difende cercando le giocate in verticale per superare la prima pressione portata dal Frosinone.

25′- Cross di Calò dalla destra bloccato in presa alta da Fulignati.

23′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Nasti raccogliendo il cross dalla bandierina indirizzando la palla all’angolino alla destra di Palmisani

23′- Ancora una bella percussione di Obaretin, il suo tiro deviato oltre la linea di fondo. Sarà ancora angoo.

22′- Giocata di Shpendi servito in verticale, si libera di Marchizza. Il suo cross da dentro l’area respinto oltre la linea di fondo. Primo angolo per gli azzurri.

20′- Bella giocata di Gelli a trovare l’inserimento di Koutsoupias: il suo sinistro finisce alto.

19′- Ilie ci prova dal limite con palla sopra la traversa

18′- Tutta la retroguardia azzurra rimasta colpevolmente ferma in occasione del gol del Frosinone.

16′- Si porta in vantaggio il Frosinone, stacco vincente di Raimondo su cross di Marchizza. l’attaccante dei ciociari colpisce colpevolmente solo in mezzo all’area azzurra

15′- Si procura una rimessa laterale in zona d’attacco il Frosinone.

14′- Yepes spende un giallo per fermare Ghedjemis, era diffidato quindi salterà la trasferta di Cesena del prossimo 10 gennaio

13′- Fischiato il fallo in attacco di Raimondo ai danni di Tosto. Punizione in favore della truppa di Alessio Dionisi.

11′- Ancora Ghedjemis sfonda a destra, il suo cross viene intercettato da Fulignati poi Moruzzi allontana.

10′- Ceesay punta e salta l’ex Marchizza, il suo cross a pescare in area Nasti. La sua conclusione da ottima posizione viene svirgolata, facilitando la comoda uscita di Palmisani.

8′- Obaretin! Imbucata del difensore azzurro, entra in area, il suo sinistro viene respinto da Palmisani.

6′- Sull’altra sponda ci prova Ilie ma il suo sinistro viene ribattuto. Sull’altra sponda velenoso sinistro di Ghedjemis a lato alla destra di Fulignati.

5′- Destro di Calò, il suo destro di contro balzo finisce a lato alla destra del portiere azzurro.

4′- Bella chiusura di Moruzzi sul temibile Ghedjemis.

2′- Moruzzi chiude su Ghedjemis, primo angolo in favore del Frosinoine. Dalla bandierina Calò nel cuore dell’area a trovare Cittadini, il suo colpo di testa bloccato agevolmente da Fulignati.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone del confronto con palla indietro per Fulignati.

0′ – Non c’è Elia per un fastidio muscolare adduttore sinistro e va dentro Ceesay. Manca anche Indragoli che ha risentito di un fastidio muscolare alla coscia destra. Curto parte dalla panchina e va dentro Tosto, Ghion vince il ballottaggio con Degli Innocenti.

1° Tempo