I PRECEDENTI: UN SOLO SUCCESSO OSPITE A EMPOLI – In Toscana i confronti ufficiali fra le due squadre sono 9: 5 le vittorie azzurre (ultima 3.1 nella serie B 2020/21), 3 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie A 2023/24) ed 1 solo successo ciociaro (2-1 nella serie A 2015/16).

LA PANCHINA GOL AZZURRA – Empoli squadra cadetta 2025/26 che segna il maggior numero di reti con subentranti, ben 10 su un totale di 24.

MAI DIRE “ROSSI” IN FAVORE DEL FROSINONE – Frosinone, assieme a Palermo, Entella e Sudtirol, una delle 4 compagini cadette ancora senza espulsi in favore dopo 17 turni.

L’ATTACCO RECORD GIALLAZZURRO (E I GOL LAMPO DEI CICOCIARI) – Frosinone attacco record della serie B 2025/26 con 33 reti segnate in 17 turni; ciociari scatenati nei primi 15’ di gioco con 6 marcature all’attivo.

LA STRISCIA POSITIVA GIALLAZZURRA – Frosinone imbattuto da 9 giornate, in cui ha raccolto 7 vittorie (5 nelle ultime 5 giornate) e 2 pareggi; ultimo k.o. ciociaro il 18 ottobre scorso, Monza vittorioso 1-0 allo “Stirpe”.

LE SFIDE TECNICHE: DIONISI IMBATTUTO CONTRO ALVINI – Tra Alessio Dionisi e Massimiliano Alvini 7 sfide tecniche con mister azzurro imbattuto grazie a 2 successi e 5 pareggi a proprio favore.

HAAS E MARCHIZZA GLI EX DELLA SFIDA – Sono due, uno per parte, gli ex della gara tra Empoli e Frosinone. Nicolas Haas ha vestito la maglia dei frusinati nella Serie B 2019/20, totalizzano 40 presenze; Riccardo Marchizza ha invece giocato 22 gare con l’Empoli nella prima parte della stagione 2021/22, in Serie A

ARBITRA PEZZUTO – Ivano Pezzuto dirigerà la gara di Empoli. Per lui 163 presenze in categoria con score di 81 vittorie interne, 52 pareggi e 30 successi esterni; in stagione 7 direzioni cadette con 5 vittorie interne e 2 pareggi. L’Empoli conta 2 vittorie, 5 pareggi ed 1 sconfitta in 8 incroci, il Frosinone 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte in 17 precedenti.