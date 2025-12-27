SOCIETA’ – CRONISTORIA – LA PROPRIETA’

Nome: Frosinone Calcio

Sito: https://www.frosinonecalcio.com

Il Frosinone ha una doppia data di nascita. Se infatti è il 5 marzo 1906 il giorno in cui l’avvocato Leone Vivoli, futuro sindaco di Frosinone, dette vita alla Unione Sportiva Frusinate, lo stesso club e quelli che ne sono derivati scelsero convenzionalmente come propria data di origine non la fondazione della polisportiva ma quella in cui, a seguito del cambio di denominazione in CXIX Legio M.V.S.N. Frosinone, fu fatta l’ affiliazione alla FIGC: il 19 settembre 1928. Ciò anche se in realtà una affiliazione alla FIGC c’era già stata nel 1923 con l’iscrizione alla IV Divisione del Lazio. Nel frattempo, nel 1925, c’era stato anche il cambio del nome in Società Sportiva Alba Frusinate. Comunque, fino al 1923 l’attività dell’U.S. Frusinate si era svolta prevalentemente in Campionati a carattere locale. E’ del 1923/24 la partecipazione alla Quarta Divisione del Lazio cui seguirono anni sempre di Campionati a carattere locale, anche col muovo nome di Alba Frusinate, almeno fino al 1928/29, con la partecipazione al Campionato di Terza Divisione Lazio. Nel 1929 ancora un cambio di denominazione in Polisportiva Bellator Frusino. Seguono anni in Campionati di Terza Divisione fino alla Promozione in Seconda Divisione nella Stagione 1932/33 e l’anno seguente l’ammissione in Prima Divisione. Al termine della Stagione 1934/35 la Bellator Frusino rinuncia all’iscrizione al Campionato successivo e nel 1937 viene radiata. Nessuna attività fino al termine della guerra quando, nel 1945, viene fondata viene fondata l’ Unione Sportiva Frosinone che si iscrive al Campionato di Seconda Divisione. Promosso in Prima Divisione l’anno seguente viene poi ammesso d’Ufficio in serie C da dove retrocede subito in Promozione. Nel 1950 cambia ancora nome e diventa Associazione Sportiva Frosinone. Nel 1951/52 viene ammesso alla IV Serie e successivamente al nuovo Campionato Interregionale – Prima Categoria. Nel 1959 viene fondata l’ Unione Sportiva Frosinone che riparte dalla Seconda Categoria per arrivare subito in Prima e retrocedere di nuovo in Seconda. Nel 1963 l’US Frosinone cessa l’attività e viene fondato lo Sporting Club Frosinone che acquisisce il titolo sportivo del Nuova Cisterna e si iscrive in Serie D. Nel 1965/66 la squadra sale in Serie C per retrocedere l’anno seguente in serie D e risalire di nuovo in C al termine della Stagione 1970/71. Nel 1973 ancora un cambio di denominazione in Associazione Sportiva Frosinone. Retrocesso in D nel 1974/75 viene ripescato in Serie C2 nel 1977/78 e poi retrocede e poi di nuovo promosso in C2 nel 1980/81. Al termine della Stagione 1986/87 sale in C1 per tornare in C2 nel 1988/89. Nel 1990 viene fondato il Frosinone Calcio s.r.l. che riparte dal Campionato Interregionale. Ripescato in Serie C2 nel 1993/94 scende in D nel 1998/99 e poi ripescato di nuovo in C2 nel 2000/01 viene promosso in C1 nel 2003/04 da dove, al termine della Stagione 2005/06 sale in Serie B. Solo 4 stagioni ed il ritorno in Lega Pro Prima Divisione dalla quale risale in Serie B nel 2013/14. La Stagione 2014/15 vede i frusinati raggiungere per la prima vota nella loro storia la Serie A. Sarà solo un fuoco di paglia perché nel 2015/16 tornano in Serie B ma restano tra i Cadetti solo una Stagione perché nel 2017/18 ci sarà in ritorno in A. Nuova discesa in B nel 2018/19, nuovo ritorno in A al termine dalla Stagione 2022/23 ma subito ridiscesa in B l’anno seguente.

La Stagione 2025/26 è la 14a partecipazione del Frosinone al Campionato di Serie B.

Dal 16 giugno 2003 il club è controllato dall’imprenditore italiano Maurizio Stirpe.

COLORI SOCIALI – LO STEMMA – LA MASCOTTE

I primi colori sociali del Frosinone furono il rosso e il blu, ripresi dallo stemma cittadino sul quale era presente un leone rampante su uno sfondo rosso e una fascia trasversale di colore blu con il motto “Bellator Frusino”. Non sappiamo in quale anno i colori furono cambiati cambiati in giallo e azzurro: la scelta fu per riflettere i colori dello stemma della nuova provincia di Frosinone, istituita nel 1926.

Il primo stemma del Frosinone risale al 1963: era uno scudo diviso in giallo e e azzurro, colori della Società, nel quale era presente un leone rampante dorato, mutuato dal simbolo della città. Negli anni seguenti lo stemma è stato rimodulato e ridisegnato in varie fogge, senza perdere mai i due colori fondamentali.

Dalla Stagione 2007-2008 il Frosinone Calcio ha una mascotte chiamata Lillo rappresentata ovviamente da un leone. Il nome è stato scelto dai tifosi tramite un sondaggio.

LO STADIO – GLI STADI DEL PASSATO

Il Frosinone disputa le proprie partite casalinghe allo Stadio Benito Stirpe.

Il nome dello Stadio è dedicato a Benito Stirpe (1923-2008), imprenditore frusinate nonché Presidente del Frosinone Calcio dal 1965 al 1967.

Il primo campo da gioco adottato dalla società si trovava a Frosinone nelle vicinanze della villa comunale. Nel 1932 la squadra si spostò allo ”Stadio Matusa”, nel quale il Frosinone Calcio ha giocato fino al 2017.

Lo Stadio attuale, denominato precedentemente ”Stadio Casaleno” e ”Stadio Bellator Frusino”, fu progettato nei primi anni settanta. I lavori iniziarono dalla seconda metà degli anni 1980, ma rimase incompiuto per circa trent’anni. Fu ultimato tra il 2015 e il 2017 su iniziativa del Comune di Frosinone e successivamente ultimato dal Frosinone Calcio. Fu inaugurato il 28 settembre 2017. Nel 2016 il Frosinone ha ottenuto in concessione il diritto di superficie dell’impianto per 45 anni dal Comune di Frosinone.

Il terreno di gioco, in erba naturale, misura m 105 x 68.

Ha una capienza di 16.627 posti a sedere.