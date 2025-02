E M P O L I 0 M I L A N 2

67′ Leao, 76′ Gimenez

Al Castellani non si sfata il tabù Milan e gli azzurri cadono per 0-2. I gol arrivato tutti nella ripresa, prima Leao e poi Gimenez. Un Empoli che anche oggi non ha assolutamente sfigurato, giocando un primo tempo di buona intensità e non rischiando mai niente. Anzi, c’è un incrocio dei pali colpito da Colombo che grida vendetta. La gara cambia nella ripresa con il Milan che mette dentro i suoi campioni, ma soprattutto con l’espulsione – ci restano addosso diversi dubbi – di Marianucci che pareggia la precedente di Fofana. Con l’uomo in più gli azzurri avrebbero potuto impostare un’altra gara, e la sensazione che Pairetto l’abbia voluta un po’ aggiustare c’è stata. Da li dobbiamo essere onesti nel dire che gli avversari hanno fatto decisamente di più e meritato. Gli azzurri partono con il piglio giusto ed al 12’ c’è una ghiotta occasione sprecata da Grassi. Al 18’ Joao Felix viene ammonito per una netta simulazione nella nostra area ed è proprio il portoghese al 20’ a scagliare il primo tiro (fuori) milanista verso la nostra porta. Al 27’ brutto episodio che vede coinvolto Mattia Viti al quale si gira il ginocchio e deve uscire; la sensazione è che sia roba grave. Azzurri vicinissimi al gol al 32’ con un palo clamoroso di Colombo a Maignan battuto. Gli azzurri macinano gioco e cercando di chiudere il Milan nella propria trequarti ma la pressione non produce pericoli e la prima frazione si chiude con una punizione rossonera calciata male da Theo. La ripresa si apre con tanti cambi nelle fila del Milan che gioca con ben quattro elementi offensivi. I rossoneri partono davvero forte ma al 54’ Fofana, già ammonti, stende Colombo e scatta il cartellino rosso per il francese. Si ristabilisce la parità numerica con l’espulsione molto generosa a Marianucci per un calcetto a Theo. Due minuti dopo arriva il vantaggio del Milan che segna con Leao di testa che va ad anticipare Gyasi in copertura. Al 77’ il diavolo raddoppia con un bel gol Gimenez che fa tutto bene, si beve Goglichidze, e poi la piazza sotto la traversa. Milan vicinissimo anche al tris con Joao Felix che va solo contro Vasquez ma il nostro portiere è bravo. Al minuto 87 Konate sfiora il palo alla destra di Maignan. Prosegue il momento “no” a livello di risultati, con la classifica che domani potrebbe essere ancora peggiore. Adesso c’è da sperare davvero che non siano stati fatti i conti senza l’oste e che il futuro possa essere più roseo rispetto ad una legittima preoccupazione che adesso inizia ad arrivare.

EMPOLI(3-4-2-1) : Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti (28′ Goglichidze); Gyasi, Grassi (80′ Bacci), Henderson (69′ Kouame) Pezzella; Esposito (80′ Konate) Cacace; Colombo (69′ Zurkowski).

A Disp: Silvestri, Seghetti, Sambia, Tosto, Falcusan, Pereira.

Allenatore: Roberto D’Aversa

MILAN (4-4-2) : Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders (69′ Thiaw),Fofana (46′ Pulisic), Jimenez (46′ Leao) ; Abraham (46′ Gimenez) Joao Felix (83′ Terracciano).

A Disp: Torriani, Sportiello, Bartesaghi, Gabbia, Sottil, Chukwueze, Camarda.

Allenatore: Sergio Conceicao

ARBITRO: Sig. Pairetto di Nichelino (TO). Assistenti: Rossi/Yoshikawa. VAR: Serra/Chiffi.

Ammoniti: 17′ Joao Felix (M), 36′ Tomori (M), 48 pt Henderson (E), 62′ Grassi (E), 65′ Gimenez (M).

Espulsi: al 58′ Tomori per somma di ammonizioni (M), 65′ Marianucci (E) per fallo di reazione.

LIVE MATCH

94′- Arriva il triplo fischio di Pairetto, non basta cuore e coraggio agli uomini di D’Aversa per interrompere la tradizione negativa con il Milan, i rossoneri conquistano il successo per 2-0, lo fanno in una ripresa ricca di episodi. Entrambe le squadre nel giro di sette minuti rimangono in dieci, decisiva l’espulsione per somma di ammonizioni combinata a Marianucci.

92′- Si attende ormai il triplo fischio del direttore di gara.

91′- Fa festa il pubblico di fede rossonera presente al Castellani.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

89′- Si procura una rimessa laterale la squadra di D’Aversa. Cross di Pezzella sul secondo palo, chiude in angolo Theo Hernandez. Dalla bandierina calcia Cacace, colpo di testa di Goglichidze sopra la traversa.

87′- Azzurri vicini al gol della bandiera, Kouame allarga per Konate: il suo destro esce di un soffio alla destra di Maignen.

85′- Possesso palla conservativo dei rossoneri quando manca cinque minuti più recupero al termine della gara.

83′- Ultima sostituzione per il Milan, Terracciano per Joao Felix.

81′- Joao Felix va via sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Vasquez ma il suo tentativo di scavetto viene intercettato dal portiere azzurro.

80′- Doppio cambio per gli azzurri: Bacci e Konate per Grassi ed Esposito.

78′- Finisce a terra Leao, sulla ripartenza degli azzurri: Cacace cerca Esposito in verticale anticipato da Pavlovic.

76′- Raddoppio del Milan, Pulisic addomestica la palla servendo Gimenez: il messicano lascia partire un velenoso sinistro imparabile per Vasquez.

74′- Si procura un nuovo tiro dalla bandierina il Milan, stacco aereo di Thiaw sopra la traversa.

71′- L’Espulsione di Marianucci ha riequilibrato il numero dei giocatori in campo, spostando la gara dalla parte dei rossoneri.

69′- Prime mosse per Roberto D’Aversa: Kouame e Zurkowski per Henderson e Colombo.

69′- Quarto cambio operato da Sergio Conceicao: Thiaw per Rejinders.

67′- Si porta in vantaggio il Milan, cross di Pulisic da destra a pescare sul secondo palo Leao. Il colpo di testa del portoghese non lascia scampo a Vasquez.

65′- Dopo il Check del Var viene ammonito Jimenez mentre Marianucci viene espulso

64′ Pairetto va a visionare l’episoodio

64′- Finisce a terra Gimenez, per un presunto fallo di reazione di Marianucci. Proteste vibranti dei giocatori rossoneri.

62′- Seconda ammonizione nelle file dell’Empoli, ne fa le spese Grassi per fallo su Rejinders.

61′- Leao va in percussione, il suo sinistro da dentro l’area viene deviato in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Vasquez esce a vuoto, per nostra fortuna i giocatori rossoneri non trovano la porta.

60′- Conquista una rimessa laterale la squadra di azzurri.

58′- Cacace cerca Esposito anticipato da Pavlovic, poi il destro dell’ex Sampdoria viene respinto dalla difesa rossonera.

56′- Proteste dei rossoneri per un presunto fuorigioco di Esposito. Sugli sviluppi della punizione, non riesce la deviazione a De Sciglio.

54′- Attenzione Milan in dieci! Doppio giallo assegnato a Tomori, l’inglese già ammonito viene espulso.

53′- Accelerazione di Leao sulla sinistra, sul suo cross interviene De Sciglio in scivolata.

51′- Azione avvolgente al limite dell’area azzurra del Milan, ci prova Pavlovic dalla lunga distanza con palla alta.

50′- Arrembanti i rossoneri in questa prima parte della ripresa.

48′- Rossoneri a trazione anteriore; sono quattro i giocatori offensivi schierati contemporaneamente, ovvero Pulisic, Leao, Gimenez e Joao Felix.

46′- Il Milan muove il primo pallone della ripresa: triplice cambio operato da Sergio Conceicao: Pulisic, Leao e Gimenez per Fofana, Jimenez e Abraham.

2° Tempo

49′- Il sinistro del francese sulla punizione susseguente finisce a lato. Si va all’intervallo sullo 0-0, prestazione fin qui maiuscola degli uomini di D’Aversa, che hanno costruito l’occasione più importante della partita al 32′ con l’Ex Colombo: sinistro da dentro l’area respinto dal palo alla destra di Maignen.

48′- Henderson costretto al fallo su Theo Hernandez, lo scozzese è il primo ammonito degli azzurri. Punizione da posizione pericolosa in favore dei rossoneri.

47′- Pezzella entra in contatto con Walker finisce a terra, Pairetto assegna la rimessa dal fondo per il Milan.

45′- Concessi tre minuti di recupero.

44′- Punizione per il Milan affidato al sinistro di Theo Hernandez, allontana la retroguardia azzurra.

42′- Giocata visionaria di Colombo per Esposito, anticipato dall’uscita a valanga di Maignan. Il rilancio del portiere rossonero trova Joao Felix chiuso in fallo laterale dall’efficace raddoppio di Grassi.

40′- Rejinders cambia gioco per Walker, il cross dell’inglese per Jimenez anticipato in angolo da Goglichidze.

39′- Primo tempo di spessore degli azzurri, superiori sugli avversari sul piano dell’intensità. Proprio dell’Empoli è stata l’occasione più limpida per sbloccare la gara.

37′- Chiusura fondamentale di De Sciglio su Abraham, primo angolo per i rossoneri.

36′- Fofana è il secondo ammonito della gara per un fallo su Esposito.

35′- Rejinders perde un pallone in uscita, Esposito viene anticipato da Pavlovic.

34′- Pescato in posizione di fuorigioco Jimenez.

32′- Occasione Empoli! l’ex Colombo si destreggia in area, il suo sinistro viene respinto dal palo alla destra di Maignen.

31′- Servizio in verticale di Musah troppo lungo per Jimenez, lo spagnolo rimane a terra. Pairetto lascia proseguire fra la proteste degli uomini si Conceicao.

30′- Combinazione Esposito-Grassi, chiude in scivolata Walker.

28′- Costretto al cambio D’Aversa: Goglichidze per lo sfortunato Viti.

26′- Il timore è che si tratti di un brutto infortunio per il classe 2002 azzurro, appare scontata la sua uscita dal campo. Brutto movimento del ginocchio nello scontro con l’esterno spagnolo del Milan.

25′- Attenzione! rimane a terra Viti in seguito ad un brutto contrasto con Jimenez.

24′- Cross dal fronte sinistro di Cacace bloccato a terra da Maignen.

23′- Rimane a terra Henderson in seguito ad fallo di Fofana sotto la maratona.

22′- Si procura una rimessa laterale l’Empoli in zona all’altezza del fronte destro.

20′- Theo Hernandez serve al limite Joao Felix, il sinistro del portoghese a lato alla destra di Vasquez.

19′- Sventagliata di Grassi per Gyasi anticipato da Theo Hernandez.

17′- Ammonito per simulazione Joao Felix.

16′- Possesso palla del Milan, gli azzurri di tanto in tanto provano a pungere in contropiede.

14′- Traversone di Pezzella sulla sinistra che attraversa l’area, sul proseguo dell’azione Esposito entra in area da destra scarica indietro per l’accorrente Grassi. Il suo destro viene respinto Pavlovic.

13′- Impreciso il lancio in verticale di Fofana, si riparte da Vasquez.

12′- Spinta di Grassi ai danni di Joao Felix, punizione nella linea mediana del campo per i rossoneri.

10′- Fofana si accentra, il suo sinistro è debole. Blocca senza problemi Vasquez.

9′- Theo Hernandez per Jimenez, il quale va via a Marianucci: lascia partire il tiro da posizione defilata respinta dal muro azzurro.

7′- Conquista una punizione la formazione rossonera nei pressi della linea mediana del campo.

6′- Pezzella lascia partire un cross da sinistra, allontana Tomori.

4′- Ottimo piglio degli azzurri in queste prime battute.

2′- Si procura il primo tiro dalla bandierina l’undici di D’Aversa.

1′- Brutto errore in uscita di Marianucci, Jimenez mette in movimento Joao Felix che scarica verso Rejinders. Il servizio di prima dell’olandese per Abraham il quale ritarda la giocata favorendo la chiusura di Viti.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara.

0′ – Rispetto alla formazione annunciata ieri c’è Goglichidze che va in panchina e quindi dentro sia De Sciglio che Marianucci. Kouamè dalla panchina.

1° Tempo