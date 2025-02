I NUMERI SÌ E NO DELL’EMPOLI 2024/25 – Empoli compagine della serie A 2024/25 che ancora non ha avuto “rossi” in favore, come il Monza e che incassa più reti di tutti nei 15’ finali di gara, 12 fra 76’ e 90’ recuperi inclusi.

ISMAIJLI 100 IN AZZURRO – 100 in azzurro per Ardian Ismajli, di cui finora 94 gettoni in serie A e 5 di coppa Italia. Esordio in coppa Italia, Ferragosto 2021, Empoli-Vicenza 4-2.

LA FLESSIONE AZZURRA – Una vittoria azzurra nelle ultime 12 gare di campionato, 4-1 a Verona l’8 dicembre scorso; nel mezzo 4 pareggi e 7 sconfitte, ma porta sempre aperta con 24 reti incassate.

CONCEICAO E IL “RIBALTONE” ROSSONERO – Nelle ultime 13 gare ufficiali rossoneri k.o. solo una volta, 0-2 a Torino dalla Juventus in A il 18 gennaio scorso; nel mezzo 8 successi milanisti e 4 pareggi.

MILAN: IL MANCATO TURN-OVER E VIETATO DARGLI RIGORE CONTRO – Milan con meno rigori subiti nella A 2024/25 (1, come l’Atalanta), squadra che fa meno cambi, 88 sui 110 a disposizione avendo giocato finora 22 partite.

CON PAIRETTO UNA SOLA SCONFITTA PER IL MILAN – Luca Pairetto di Nichelino l’arbitro di Empoli-Milan. Sono 15 i precedenti con gli azzurri, con 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. La prima gara è Empoli-Pro Vercelli 2-1 del 3 novembre 2012 sempre in quella stagione, in Serie B, ha arbitrato Cittadella-Empoli 0-0 e Modena-Empoli 2-3. Nel campionato successivo, sempre in serie cadetta, ha arbitrato i successi sul Lanciano (3-0) e sulla Reggina (4-0). Ha poi arbitrato quattro gare in Serie A: Empoli-Cagliari 0-4 del dicembre del 2014, Genoa-Empoli 0-0 dell’ottobre del 2016, Parma-Empoli 1-0 e Napoli-Empoli 5-1 del 2018. Quindi tre direzioni nel campionato 2020/21, la sfida contro il Pordenone terminata 0-0, il successo casalingo per 5-0 contro la Salernitana e quello per 2-0 sul campo del Vicenza. Infine il 2-2 casalingo contro il Genoa del novembre del 2021, la sconfitta 2-0 a Napoli del novembre del 2022 e ancora il pari in casa contro la Fiorentina dello scorso febbraio. Sono 11, con 8 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta i precedenti con il Milan.

QUATTRO EX ROSSONERI OGGI NELL’EMPOLI – Lorenzo Colombo, Mattia De Sciglio, Pietro Pellegri e Devis Vasquez; questi i quattro ex rossoneri oggi in azzurro. Lorenzo Colombo è cresciuto nel vivaio rossonero, oltre ad essere ancora di proprietà del Milan, e conta ad oggi 11 presenze con 1 gol con la prima squadra rossonera; Mattia De Sciglio, anche lui cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha giocato 133 partite dal 2010 al 2017, vincendo una Supercoppa Italiana. Sono invece 6 le presenze di Pietro Pellegri nella prima parte della stagione 2021/22 (in prestito con diritto di riscatto dal Monaco) mentre Davis Vasquez fu acquistato nel 2023 ed è ancora di proprietà del Milan, senza però mai aver giocato con la prima squadra.

GARA DA EX PER MISTER D’AVERSA – D’Aversa ex di giornata, avendo iniziato la carriera agonistica nel settore giovanile del Milan, dal 1991 al 1994 e aggregato alla prima squadra nella stagione 1994/95.

CONFRONTO INEDITO TRA I DUE ALLENATORI – Confronto tecnico inedito tra Roberto D’Aversa e Sergio Conceicao.

D’AVERSA MAI VITTORIOSO CONTRO IL MILAN E SUE SQUADRE SEMPRE A PORTA APERTA – Roberto D’Aversa – da tecnico – mai vittorioso sul Milan in 8 precedenti: score di 2 pareggi e 6 successi rossoneri, Milan sempre in gol, totale di 16 marcature.

INCROCIO INEDITO TRA CONCEICAO E L’EMPOLI – Sergio Conceicao affronta oggi per la prima volta l’Empoli, da allenatore.