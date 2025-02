Ecco le pagelle dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 2-0 dalla gara delle 18 del Castellani contro il Milan, a cura della redazione di Pianetaempoli.it

VASQUEZ: 6 Incolpevole sui gol del Milan, bravo ad evitare il terzo su Joao Felix nel finale.

DE SCIGLIO: 6 Partita ordinata in cui fa vedere la sua esperienza. Qualche sofferenza nel secondo tempo anche se in alcune occasioni è molto bravo su Leao.

MARIANUCCI: 4.5 Niente da dire per quanto riguarda la generosità però gli errori e le ingenuità sono davvero troppe.

VITI: 6 Mezz’ora di partita in cui fa bene il suo dovere. Poi il ginocchio si gira ed è costretto ad uscire. Speriamo, anche se la sensazione non è questa che l’infortunio non sia troppo grave.

GOGLICHIDZE: 5 Colpevole in occasione del raddoppio milanista. In generale appare troppo leggero, speriamo con la chiusura del mercato torni concentrato come prima.

GYASI: 5.5 Non male la sua partita in copertura, ma non prende mai un iniziativa in avanti sbagliando qualche appoggio di troppo.

GRASSI: 6 Il capitano garantisce equilibrio alla linea mediana, bravo a fare filtro ma anche nell’impostazione. Peccato per quell’occasione che spreca nel primo tempo

BACCI:SV

HENDERSON: 6 Ennesima partita di sacrificio dello scozzese che si sacrifica molto e spende un giallo intelligente

ZURKOWSKI: 5.5 Si fatica a vederlo e si palesa una condizione lontana da quella migliore

PEZZELLA: 6 Buona interpretazione difensiva dell’ex Parma. Non sono molte le occasioni ma quando può spingere lo fa con veemenza.

ESPOSITO: 6 Tanto movimento e alcuni buoni spunti tra i quali l’assist per Grassi nel primo tempo.

KONATE SV:

CACACE: 5 Nel ruolo di trequartista oggi fa una fatica tremenda combinando molto poco. Si fa scappare Pulisic sul primo gol del Milan.

COLOMBO: 6.5 Contro la sua squadra di proprietà gioca una partita eccellente alla quale manca solo il gol; serve l’incrocio dei pali alla destra di Maignen per strozzare l’urlo. Ottima partita da parte sua.

KOUAME: 5.5 Entra nei minuti finali ma da la sensazione di dover entrare nei meccanismi di squadra.

MISTER D’AVERSA: 6 Anche oggi si trova a gestire l’emergenza che da tempo è croce di questa squadra. Partita preparata molto bene con un primo tempo che avrebbe meritato miglior fortuna. Squadra sempre alta e compatta che mette in grave difficoltà il Milan sfiorando il gol del vantaggio con Colombo. Nella ripresa se il vantaggio numerico fosse rimasto più a lungo chissà come sarebbe andata, la differenza la fanno i cambi dove da una parte si inseriscono campioni e dall’altra ragazzi della Primavera.