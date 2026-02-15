E M P O L I 1 R E G G I A N A 1

25′ Girma (R): 72′ Shpendi

Al Castellani finisce 1-1 la gara interna con la Reggiana. Vantaggio emiliano con Girma su rigore, nella ripresa la pareggia di testa Shpendi. Si era detto alla vigilia che oggi contava unicamente vincere e la vittoria non è arrivata, e per questo c’è da inserire questa partita tra le tante delusioni di questa stagione. Poi è chiaro che dobbiamo raccontare una gara che di fatto è stata a senso unico, ha giocato solo l’Empoli che si è addirittura trovato sotto senza che gli ospiti avesse fatto praticamente niente, con poi una traversa presa da Shpendi un minuto prima. La squadra ci ha provato ma non ha fatto quello che si chiedeva dal punto di vista della cattiveria. La palla l’abbiamo avuta praticamente sempre noi ma la sensazione di poter mangiare il campo la squadra non l’ha mai data, contro una squadra – la Reggiana – che per valori tecnici ha davvero fatto vedere la sua pochezza. Da una parte ci sarebbe da sperare che gli azzurri oggi non abbiano dato il massimo (e sarebbe grave) perché se il massimo è quello espresso oggi, allora noi per primi dobbiamo rivedere tante cose di quelle dette (più che altro sperate) nel corse della stagione. Empoli spesso prevedibile e, nonostante la mole di gioco, pericoloso per davvero solo in occasione della traversa e del gol. Bene Saporiti che quando è entrato ha fatto vedere buone cose, bene il solito Elia ed un Degli Innocenti che è cresciuto nel corso del match. Per il resto si è fatto il compitino. Giuste le scelte fatte dal tecnico, hanno convinto i cambi ma se la produzione del gioco è questa è davvero difficile chiedere di più. Una stagione che si conferma difficile, prendiamo il punto per tenere a distanza la stessa Reggiana e quelle dietro. Venerdi prossimo affronteremo un altro tipo di squadra e giocando cosi…

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin (46′ Guarino); Candela (46′ Ceesay), Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti (68′ Saporiti), Elia; Shpendi, Nasti (46′ Popov).

A Disp: Perisan, Gasparini, Romagnoli, Yepes; Fila, Ebuehi, Indragoli, Haas

Allenatore: Alessio Dionisi

REGGIANA (3-5-1-1) : Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Libutti, Belardinelli (94′ Mendicino), Reinhart (57′ Portanova), Charlys, Tripaldelli (57′ Bozzolan); Girma (78′ Lambourde); Novakovich (94′ Fumagalli).

A Disp: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Bozhanaj, Quaranta, Rover, Vicari.

Allenatore: Lorenzo Rubinacci

ARBITRO: Sig. Perenzoni di Rovereto (TN). Assistenti: Di Giacianto/Belsanti. VAR: Santoro/Marini

AMMONITI: 30′ Reinhart (R); 47′ Popov (E); 89′ Guarino (E); 94′ Curto (E); 96′ Fumagalli (R)

LIVE MATCH

97′ – L’Empoli non riesce a battere la Reggiana. Partita a senso unico, su questo niente da dire, ma Empoli troppo prevedibile ed oggi contava unicamente il risultato. Un punto che non può soddisfare anche se va detto che la squadra ci ha provato e se ha dato il massimo c’è da farsi delle domande.

96′ – Giallo per Fumagalli che stende Degli Innocenti

95′ – Arriva il primo angolo per la Reggiana che tiene alto il pallone.

94′ – Giallo a Curto che non fa ripartire un avversario.

92′ – Calcia Saporiti, mischia in area ed angolo. Niente dalla bandierina.

92′ – Punizione trovata da Elia lungo l’out di sinistra da buona posizione.

91′ – Calcia Bozzolan la punizione che esce alla sinistra di Fulignati.

90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

89′ – Ammonito Guarino che stende Novakovich al limite della nostra area.

86′ – Saporiti sguscia a sinistra in mezzo a due, prova il tiro e la palla va sull’esterno.

85′ – Elia scarica per Saporiti che prova il tiro defilato a sinistra con la palla che esce nettamente sopra la traversa.

82′ – Angolo calciato da Saporiti, testa di Guarino che va fuori.

81′ – Fallo su Degli Innocenti e punizione ai 20metri defilati a destra. Palla a Curto sulla sinistra, il cross per Popov ma arriva un anticipo in angolo.

80′ – Non si chiude una bella combinazione tra Elia e Saporiti.

79′ – Espulso per proteste Stefanelli.

77′ – Ancora Saporiti che si trova un buon pallone al limite; rasoterra che viene bloccato.

76′ – Calcia di forza Sporiti che prende in pieno la barriera.

75′ – Ceesay trova a destra il decimo corner per la squadra di Monteboro. Palla che va ad uscire, la prende Degli Innocenti che viene messo giù dentro la luneta d’area ed è punizione molto golosa.

72′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL Shpendi!!!!! Dall’angolo la palla esce, Elia la rimette dentro e con la nuca l’albanese la mette dentro, sorprendendo Micai, per il meritato pari.

71′ – Calcia Saporti, la barriera respinge in angolo.

70′ – Fallo di Novakovich su Degli Innocenti e punizione azzurra al limite dell’area reggiana. Ottima occasione.

68′ – Altro cambio per gli azzurri: Saporiti per Ignacchiti.

67′ – Palla lunga per Lubitti che ci prova di prima intenzione da lontano, la palla si perde in curva.

66′ – Palla che entra nella nostra area, Girma scarica in porta, respinge Guarino.

65′ – Ammonito Degli Innocenti che stende Novakovich dopo averlo perso.

63′ – Calcia Degli Innocenti con palla che va sulla barriera, la riprende sempre lui e tira di poco sopra la traversa.

62′ – Tiro-cross di Degli Innocenti che viene respinto di testa da Papetti, la palla torna al nostro numero 6 che subisce fallo. Punizione ai 20metri

60′ – Cross di Magnino da destra la palla si perde sul fondo senza che nessuno la raccolga.

56′ – Girma svirgola un palla incredibile davanti alla sua area, e Micai si deve impegnare per bloccare.

53′ – Elia si crea lo spazio a sinistra, prova il tiro dal limite: nettamente fuori.

51′ – Ceesay guadagna l’angolo numero otto per l’Empoli. Dalla bandierina ancora Degli Innocenti, libera la difesa ospite.

50′ – Girma prende palla ed entra in area, sente un leggero contatto di Curto e va giù ma giustamente si gioca.

47′ – Ammonito Popov per fallo su Papetti.

46′ – Triplo cambio per l’Empoli all’intervallo: dentro Popov, Ceesay, Guarino ed escono Nasti, Candela, Obaretin

2° Tempo

48′ – Finisce il primo tempo con la Reggiana avanti. Gioca di fatto solo l’Empoli, gli ospiti forse non sanno nemmeno come fanno ad essere avanti ma, detto questo, la squadra deve fare assolutamente di più nella ripresa.

47′ – Cross di Elia da sinistra direttamente nelle mani di Micai.

44′ . Ignacchiti trova il settimo angolo per noi. Calcia Degli Innocenti, palla dall’atra parte del campo, Curto crossa di nuovo, Shpendi ci arriva, la palla si impenna e la prende il portiere.

43′ – Magnino ci prova dal limite, mette poca potenza, Micai la blocca senza problemi.

42′ – Elia crossa da sinistra con la palla che si perde sul fondo.

41′ – Cross teso di Ignacchiti da sinistra, la blocca il portiere.

39′ – Cross di Elia da sinistra con deviazione in angolo, il sesto per noi. Calcia ancora Degli Innocenti, si tuffa Reinhart e la toglie dalla propria area.

38′ – Contatto in area emiliana tra Shpendi ed un avversario ma è tutto regolare e la palla si perde sul fondo.

37′ – Tiro di Papetti dai 25metri che va nettamente alto.

34′ – Ancora una fuga di Shpendi che poi va a cercare Nasti, c’è un anticipo in angolo. Calcia Degli Innocenti, la toglie Charlys.

33′ – Lancio lungo di Curto per Nasti, ci arriva prima il portiere reggiano.

32′ – Cross di Candela da destra a cercare Shpendi ma la palla esce sul fondo.

30′ – Ammonito Reinhart per fallo su Degli Innocenti-

27′ – Angolo per l’Empoli sulla sinistra. Calcia Degli Innocenti con palla dall’altra parte del campo.

25′ – Girma spiazza Fulignati dagli undici metri e Reggiana clamorosamente in vantaggio.

24′ – Calcio di rigore per la Reggiana. Entra in area da destra Girma che viene messo giù da Degli Innocenti.

23′ – Clamoroso!!!!! Shpendi parte centralmente con potenza, arriva al limite, il tiro: TRAVERSA!!!!

20′ – Altro angolo trovato da Obaretin sotto la maratona. Angolo battuto corto per Elia che entra in area, poi l’esterno alza la palla per la testa di un compagno ma ci arriva prima Bonetti che la toglie.

18′ – Ignacchiti scodella in area da centrocampo, respinge la difesa ospite.

16′ – Gioco fermo da alcuni minuti per un problema all’auricolare dell’arbitro.

13′ – Scambio Elia-Obaretin a sinista con l’ex Bari che trova una deviazione in angolo. Corner battuto, palla in area con un tocco di test di Nasti in tuffo che viene respinto da un difensore in maglia grigia.

11′ – Fallo su Nasti e punizione azzurra ai 30metri in posizione centrale. Calcia Degli Innocenti, respinge di testa Rozzio.

8′ – Elia parte a sinistra, entra in area e viene contrastato da Micai, flipper davanti al portiere della Reggiana con la palla che poi esce e viene calciata da Degli Innocenti ma senza inquadrare lo specchio.

7′ – Cross di Curto da sinistra che finisce nelle mani di Micai.

4′- Batti e ribatti in area reggiana, poi arriva il tiro (debole) di Ignacchiti che trova una deviazione in corner. Corner battuto corto da Elia pe Degli Innocenti che va al cross che viene respinto.

0′ – Mister Dionisi non sceglie Popov e si va con Nasti davanti al fianco di Shpendi. Elia recuperato va in campo. Panchina per Guarino con Curto titolare e Lovato spostato in mezzo.

1° Tempo