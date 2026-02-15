|E M P O L I
|1
|R E G G I A N A
|1
25′ Girma (R): 72′ Shpendi
Al Castellani finisce 1-1 la gara interna con la Reggiana. Vantaggio emiliano con Girma su rigore, nella ripresa la pareggia di testa Shpendi. Si era detto alla vigilia che oggi contava unicamente vincere e la vittoria non è arrivata, e per questo c’è da inserire questa partita tra le tante delusioni di questa stagione. Poi è chiaro che dobbiamo raccontare una gara che di fatto è stata a senso unico, ha giocato solo l’Empoli che si è addirittura trovato sotto senza che gli ospiti avesse fatto praticamente niente, con poi una traversa presa da Shpendi un minuto prima. La squadra ci ha provato ma non ha fatto quello che si chiedeva dal punto di vista della cattiveria. La palla l’abbiamo avuta praticamente sempre noi ma la sensazione di poter mangiare il campo la squadra non l’ha mai data, contro una squadra – la Reggiana – che per valori tecnici ha davvero fatto vedere la sua pochezza. Da una parte ci sarebbe da sperare che gli azzurri oggi non abbiano dato il massimo (e sarebbe grave) perché se il massimo è quello espresso oggi, allora noi per primi dobbiamo rivedere tante cose di quelle dette (più che altro sperate) nel corse della stagione. Empoli spesso prevedibile e, nonostante la mole di gioco, pericoloso per davvero solo in occasione della traversa e del gol. Bene Saporiti che quando è entrato ha fatto vedere buone cose, bene il solito Elia ed un Degli Innocenti che è cresciuto nel corso del match. Per il resto si è fatto il compitino. Giuste le scelte fatte dal tecnico, hanno convinto i cambi ma se la produzione del gioco è questa è davvero difficile chiedere di più. Una stagione che si conferma difficile, prendiamo il punto per tenere a distanza la stessa Reggiana e quelle dietro. Venerdi prossimo affronteremo un altro tipo di squadra e giocando cosi…
EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin (46′ Guarino); Candela (46′ Ceesay), Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti (68′ Saporiti), Elia; Shpendi, Nasti (46′ Popov).
A Disp: Perisan, Gasparini, Romagnoli, Yepes; Fila, Ebuehi, Indragoli, Haas
Allenatore: Alessio Dionisi
REGGIANA (3-5-1-1) : Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Libutti, Belardinelli (94′ Mendicino), Reinhart (57′ Portanova), Charlys, Tripaldelli (57′ Bozzolan); Girma (78′ Lambourde); Novakovich (94′ Fumagalli).
A Disp: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Bozhanaj, Quaranta, Rover, Vicari.
Allenatore: Lorenzo Rubinacci
ARBITRO: Sig. Perenzoni di Rovereto (TN). Assistenti: Di Giacianto/Belsanti. VAR: Santoro/Marini
AMMONITI: 30′ Reinhart (R); 47′ Popov (E); 89′ Guarino (E); 94′ Curto (E); 96′ Fumagalli (R)
LIVE MATCH
97′ – L’Empoli non riesce a battere la Reggiana. Partita a senso unico, su questo niente da dire, ma Empoli troppo prevedibile ed oggi contava unicamente il risultato. Un punto che non può soddisfare anche se va detto che la squadra ci ha provato e se ha dato il massimo c’è da farsi delle domande.
96′ – Giallo per Fumagalli che stende Degli Innocenti
95′ – Arriva il primo angolo per la Reggiana che tiene alto il pallone.
94′ – Giallo a Curto che non fa ripartire un avversario.
92′ – Calcia Saporiti, mischia in area ed angolo. Niente dalla bandierina.
92′ – Punizione trovata da Elia lungo l’out di sinistra da buona posizione.
91′ – Calcia Bozzolan la punizione che esce alla sinistra di Fulignati.
90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.
89′ – Ammonito Guarino che stende Novakovich al limite della nostra area.
86′ – Saporiti sguscia a sinistra in mezzo a due, prova il tiro e la palla va sull’esterno.
85′ – Elia scarica per Saporiti che prova il tiro defilato a sinistra con la palla che esce nettamente sopra la traversa.
82′ – Angolo calciato da Saporiti, testa di Guarino che va fuori.
81′ – Fallo su Degli Innocenti e punizione ai 20metri defilati a destra. Palla a Curto sulla sinistra, il cross per Popov ma arriva un anticipo in angolo.
80′ – Non si chiude una bella combinazione tra Elia e Saporiti.
79′ – Espulso per proteste Stefanelli.
77′ – Ancora Saporiti che si trova un buon pallone al limite; rasoterra che viene bloccato.
76′ – Calcia di forza Sporiti che prende in pieno la barriera.
75′ – Ceesay trova a destra il decimo corner per la squadra di Monteboro. Palla che va ad uscire, la prende Degli Innocenti che viene messo giù dentro la luneta d’area ed è punizione molto golosa.
72′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL Shpendi!!!!! Dall’angolo la palla esce, Elia la rimette dentro e con la nuca l’albanese la mette dentro, sorprendendo Micai, per il meritato pari.
71′ – Calcia Saporti, la barriera respinge in angolo.
70′ – Fallo di Novakovich su Degli Innocenti e punizione azzurra al limite dell’area reggiana. Ottima occasione.
68′ – Altro cambio per gli azzurri: Saporiti per Ignacchiti.
67′ – Palla lunga per Lubitti che ci prova di prima intenzione da lontano, la palla si perde in curva.
66′ – Palla che entra nella nostra area, Girma scarica in porta, respinge Guarino.
65′ – Ammonito Degli Innocenti che stende Novakovich dopo averlo perso.
63′ – Calcia Degli Innocenti con palla che va sulla barriera, la riprende sempre lui e tira di poco sopra la traversa.
62′ – Tiro-cross di Degli Innocenti che viene respinto di testa da Papetti, la palla torna al nostro numero 6 che subisce fallo. Punizione ai 20metri
60′ – Cross di Magnino da destra la palla si perde sul fondo senza che nessuno la raccolga.
56′ – Girma svirgola un palla incredibile davanti alla sua area, e Micai si deve impegnare per bloccare.
53′ – Elia si crea lo spazio a sinistra, prova il tiro dal limite: nettamente fuori.
51′ – Ceesay guadagna l’angolo numero otto per l’Empoli. Dalla bandierina ancora Degli Innocenti, libera la difesa ospite.
50′ – Girma prende palla ed entra in area, sente un leggero contatto di Curto e va giù ma giustamente si gioca.
47′ – Ammonito Popov per fallo su Papetti.
46′ – Triplo cambio per l’Empoli all’intervallo: dentro Popov, Ceesay, Guarino ed escono Nasti, Candela, Obaretin
2° Tempo
48′ – Finisce il primo tempo con la Reggiana avanti. Gioca di fatto solo l’Empoli, gli ospiti forse non sanno nemmeno come fanno ad essere avanti ma, detto questo, la squadra deve fare assolutamente di più nella ripresa.
47′ – Cross di Elia da sinistra direttamente nelle mani di Micai.
44′ . Ignacchiti trova il settimo angolo per noi. Calcia Degli Innocenti, palla dall’atra parte del campo, Curto crossa di nuovo, Shpendi ci arriva, la palla si impenna e la prende il portiere.
43′ – Magnino ci prova dal limite, mette poca potenza, Micai la blocca senza problemi.
42′ – Elia crossa da sinistra con la palla che si perde sul fondo.
41′ – Cross teso di Ignacchiti da sinistra, la blocca il portiere.
39′ – Cross di Elia da sinistra con deviazione in angolo, il sesto per noi. Calcia ancora Degli Innocenti, si tuffa Reinhart e la toglie dalla propria area.
38′ – Contatto in area emiliana tra Shpendi ed un avversario ma è tutto regolare e la palla si perde sul fondo.
37′ – Tiro di Papetti dai 25metri che va nettamente alto.
34′ – Ancora una fuga di Shpendi che poi va a cercare Nasti, c’è un anticipo in angolo. Calcia Degli Innocenti, la toglie Charlys.
33′ – Lancio lungo di Curto per Nasti, ci arriva prima il portiere reggiano.
32′ – Cross di Candela da destra a cercare Shpendi ma la palla esce sul fondo.
30′ – Ammonito Reinhart per fallo su Degli Innocenti-
27′ – Angolo per l’Empoli sulla sinistra. Calcia Degli Innocenti con palla dall’altra parte del campo.
25′ – Girma spiazza Fulignati dagli undici metri e Reggiana clamorosamente in vantaggio.
24′ – Calcio di rigore per la Reggiana. Entra in area da destra Girma che viene messo giù da Degli Innocenti.
23′ – Clamoroso!!!!! Shpendi parte centralmente con potenza, arriva al limite, il tiro: TRAVERSA!!!!
20′ – Altro angolo trovato da Obaretin sotto la maratona. Angolo battuto corto per Elia che entra in area, poi l’esterno alza la palla per la testa di un compagno ma ci arriva prima Bonetti che la toglie.
18′ – Ignacchiti scodella in area da centrocampo, respinge la difesa ospite.
16′ – Gioco fermo da alcuni minuti per un problema all’auricolare dell’arbitro.
13′ – Scambio Elia-Obaretin a sinista con l’ex Bari che trova una deviazione in angolo. Corner battuto, palla in area con un tocco di test di Nasti in tuffo che viene respinto da un difensore in maglia grigia.
11′ – Fallo su Nasti e punizione azzurra ai 30metri in posizione centrale. Calcia Degli Innocenti, respinge di testa Rozzio.
8′ – Elia parte a sinistra, entra in area e viene contrastato da Micai, flipper davanti al portiere della Reggiana con la palla che poi esce e viene calciata da Degli Innocenti ma senza inquadrare lo specchio.
7′ – Cross di Curto da sinistra che finisce nelle mani di Micai.
4′- Batti e ribatti in area reggiana, poi arriva il tiro (debole) di Ignacchiti che trova una deviazione in corner. Corner battuto corto da Elia pe Degli Innocenti che va al cross che viene respinto.
0′ – Mister Dionisi non sceglie Popov e si va con Nasti davanti al fianco di Shpendi. Elia recuperato va in campo. Panchina per Guarino con Curto titolare e Lovato spostato in mezzo.
1° Tempo
Guarino in panca?
è un errore del mio telefono o è vero? spero sia vero!
Guarino in panca, ma Nasti titolare….🤦😱😱
prbabilmente a Popov non gli è stata ancora perdonata la doppia ammonizione e la conseguente espulsione di novembre scorso contro il catanzaro
un anno fa ha rovesciato le borracce…. forse è quello il motivo
I numeri: il confronto con la Reggiana è abissale. Per “Transfermarkt” la rosa toscana vale 37 milioni di euro, quella granata 19, quasi la metà. Sugli stipendi (stando all’ottobre scorso) numeri clamorosi: quasi 20 milioni per gli empolesi a fronte dei circa 9 granata.
E si gioca per lo stesso obiettivo….. pensa te…. i ns dovrebbero correre il doppio!!!
comunque allo stadio, siamo sempre meno!!!! Che tristezza….
T’hai a provare…passa la voglia!
Però bandiere ce ne sono tante
come vuoi fare ad esser di più
con questo calcio pessimo e battere le mani anche quando le cose non vanno è bene non andare più allo stadio
IL SOLITO GIOCO DI CACCA. C’È DA ADDORMENTARSI.
Non ho chiaro per chi si crossa. Per quelli che sono in panchina ?
Continua il mistero Popov. Stanno dilapidando un capitale tecnico ed economico.
Siamo polli. 🌽
uno dei momenti più bassi della storia centenaria dell ‘ Empoli. ci si mette pure l sfortuna. serve una svolta
ricordatevi a fine partita di essere contenti e di fare applausi scroscianti
Certamente 🫡🤑
vendi buffone
Secondo me, se non ci si sveglia, si retrocede diretti, senza nemmeno play out. Altro che play off! Vergogna!!!
“Reggiana clamorosamente in vantaggio”. Se lo dite voi…
Sì, infatti non ho capito il “clamorosamente”!! 😂🤣
quanto è scarso Dionisi…
mille cross e non ha messo la punta alta davanti.
se non lo esonera nemmeno oggi, significa che ha pianificato la C
Si fa chahare…ma, vi ricordo i tanti campionati di cacca già fatti in B. Sbagliare una stagione è fisiologico. Stiamo calmi.
si ma Horsi ha sbagliato tutto quello che di poteva sbagliare. innanzitutto a fine anno doveva spiegare la situazione economica del club.
secondo, capendo che ormai non può più mandare avanti il baraccone, doveva subito mettere in vendita la società.
in C l’ Empoli è invendibile, spariremo!
terzo se sapevi già che dovevi lottare per la salvezza, facevi un mix di vecchi e giovani e non mettevi sù una squadra di ragazzini alle prime armi!
Krakow, il Frosinone è la squadra più giovane del campionato, allenatore nuovo, ed è seconda in campionato….
Questo per dire che oltre all’età conta la qualità tecnica…
E da noi latita…
Gli attaccanti sono così; a volte risolvono la partita anche se la squadra soffre. Beato chi ce li ha…
è da.SudTirol che siamo in caduta libera senza che Dionisi ci capisca niente
Togliere Nasti e mettere Fila o Popov visto che giocheremo a cross tutto il 2’tempo
siamo davvero messi male …..peggio e’ dura.
DIONISI OUT prima che sia troppo tardi!!!
Serie C.
Dionisi ci sta dimostrando che ha rubato lo stipendio perché non ha inciso in niente… 45 minuti di cross di Elia nel niente…. ancora grande prova di Nasti…
la Reggiana ha fatto un’ azione in 45 minuti e un gol. mah
ma in caso di retrocessione, c’e’ il paracadute?
no, c’è il baratro!!!! peggio che nel 2012!!!! allora c’erano dei giocatori, ora mezz’omini
Non abbiamo gioco, ne schemi… solita giocata sulla sx che ora lo sanno anche i bambini di 6 anni…. pazzesco che ancora Dionisi sieda sulla panchina dell’Empoli…. anzi che abbia una panchina….
Invidio un Gondo qualsiasi…. ma ti rendi conto come siamo messi!!!!
Non e’ tutta colpa dell’allenatore.Abbiamo giocatori di scarsa qualità.Chi li ha scelti?Non li avevano visti prima?Carlo B
Popov già ammonito
Giocatori vergognosi, mi sembra che coi nuovi si sia riusciti a far peggio. Via Dionisi subito per provare a salvarsi. Ma da salvare un c’è nulla. Mai visti in questo stato
Serie C. Purtroppo.
Ma cos’ha Degli Innocenti?
nulla e’ scarso, simbolo di un settore giovanile che negli ultimi anni, salvo qualche squillo, latita!
migliore in campo stasera ….
vedo è bono il vino dei castelli
Già Curto è scarso a dx, figuriamoci a sx…
Inguardabile col pallone tra i piedi…
Mi chiedo come possano giocare a certi livelli….
Serie A, Serie B o Serie C che cambia? l’Empoli si segue ovunque
bravo bischero
Vai seguilo vai , auguri.
Se serve a non sentirvi più ben venga pure la serie C. susseguite la squadra sarà anche più stimolante.
Ragazzi encomiabili anche oggi, ma chiaramente i limiti sono evidenti.
Se la partita fin dall’inizio era impostata sui cross Dionisi nel primo tempo ha cannato alla grande la scelta della punta da affiancare a Shpendi…se invece l’aveva impostata diversamente e la squadra ha fatto altro allora son guai ancora peggiori.
Contento te…chi vede le partite sa che stanno facendo schifo
andate a vedere le nane
non serve andare a vedere le nane, abbiamo già i Nani a centrocampo più io nano Nasti davanti!
seguilo te
Ovvia… ora ci si aggrapperà a un punto fatto in casa contro una delle squadre più alla portata in assoluto. Si comincerà a dire che è un punto guadagnato e non sono due punti persi, e via…
Invece si dovrebbe rimandare Dionisi sul Monte Amiata e cominciare a attaccare qualche giocatore al muro
Tutto giusto 👏
siamo la peggiore squadra di B a punti fatti nel girone du ritorno…. ottavo posto? ah ah ah
Punto decisico in chiave salvezza.
Da ringraziare lo Spezia per averci regalato Elia.
Lovato ottimo.
Il resto dei normali giocatori di serie B bassa.
S’aspetta sempre la prossima e poi…..
Paura che Bisoli vada a Verona.
🤣🤣🤣
Sempre+4 sulla zona playout, ma venerdì vai a Frosinone. Aspettiamo dell’altro a mandare via l’allenatore, si.
l’Empoli si segue ovunque e con chi …con questa società?? Seguilo TE e vai ad applaudire la famigghia come ordinato! Io non ci metto più piede come i Laziali
hai sbagliato sponda dell’arno, i tu stadio è colore dei morti
Non sentiremo la tua mancanza
Serravalle Biancazzurra….ciao.
commento di una stupidita’ unica .
statti a casa .
Forza Empoli al di la’ del risultato
La squadra fa schifo, ma anche l’allenatore non è da meno…. se non si possono cambiare 20 giocatori, almeno si può cambiare Dionisi…. 1h a far cross da sx nel nulla….
eh certo…cambiamo un altro allenatore..
.prima era colpa di Pagliuca e ora di Dionisi…no comment
Diccelo te allora di chi è colpa
Nasti impresentabile ma Popov anche quando entra non combina più una sega. Comincio a pensare che quelle 5 teti che ha fatto a inizio campionato siano state solo un fuoco di paglia…mhaa
Se non gli danno continuità cosa potrà mai combinare…
Popov bono a prendere cartellini
Ho un doppione anche io !
scrive con il mio nome incredibile non bastavano gli strisciati e Nane come doppioni,,,,, 🤦
Con Pagliuca non eravate cosi buoni…
6 giornate di ritorno 2 punti ….
lo avreste sbranato …
Mi viene il dubbio che molti messaggi sono guidati appena si tocca la parte dirigenziale so viene offesi dai soliti che scrivono con molti Nick…
Con il rispetto dovuto alle opinioni altrui, che deve rimanere inattaccabile, però il non seguire più l’Empoli lo ritengo più un ragionamento di chi tifa l’Empoli. Io metto al primo posto la città, che dev’essere prioritaria, e andare in trasferta, come in casa, significa rappresentarla. Ciò premesso, sono il primo ad essere contro questa società che, ormai, non ne ha più, né in termini di voglia, né economici.
Bravo.
Forza Empoli al di la’ del risultato
Pagliuca va esonerato!!!
Nasti impresentabile ma anche Popov quando entra non combina più una sega….
Io caro Wood ho smesso proprio perché non voglio assistere a questo scempio e perché ci patisco troppo non certo perché non sia tifoso … tutt’altro! È una forma di protesta pacifica la mia e ricomincerò solo quando cambierà qualcosa a livello societario come ad esempio gettare delle vere basi almeno per lo stadio e non le solite balle sentite finora solo per avere deroghe e tirare a campare!
Basta via… il fatto che fino allo scorso anno si era in serie A fa offuscare il giudizio reale.
qui sono anni che si improvvisa, che non c’è più obiettivi, pianificazione, rose che hanno un futuro.
Basta.
Questa società non è più in grado di scegliere giocatori, allenatori, direttori e neanche di guadagnarci.
è il momento di cedere, sperando che non sia troppo tardi.
il peggior Empoli dal dopo guerra a oggi..il più scarso il più mediocre..come siamo finiti male..quando la società non spende ti ritrovi in queste condizioni che salvarsi sarà dura..esonerare questo allenatore con questo gioco irritante..questi passaggi all indietro..cercasi gioco..
ma dal dopoguerra cosa che sei comparso st’estate
Ha perso la tua juventus ieri sera ecco segui questa
Vicini alla squadra e al mister in questo momento difficile. La parola d’ordine è una sola,SALVEZZA. Allo stadio più bandiere che persone. Così non si pole andare avanti!
Allenatore senza coraggio , dopo il pareggio ha paura a togliere Curto e mettere Fila per cercare di vincerla , giocatori mediocri …quando è entrato Saporiti abbiamo visto un po’ di luce .
Elia unica fonte di gioco