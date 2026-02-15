Campionato Primavera 2

Risultati 19a giornata

EMPOLI – Palermo 3 – 0

Gol: 51′ Fiorini, 57′ Raballo, 90′+2 Tavanti

Benevento – Catanzaro 2 3 47′ Gjoka (C) – 72′ rig. Giugliano (B) – 77′ Gatto (C) – 88′ Soprano (B) – 90’+3 Tassoni (C) Perugia – Crotone 3 0 24′ Agnissan – 57′ Berta – 61′ Dottori Pescara – Cosenza 3 0 13′ D’Errico (P) – 30′ Di Zio (P) – 66′ D’Arcangelo (P) Pisa – Avellino 3 3 1′ Santoro (A) – 3′ rig. Bettazzi (P) – 7′ De Michele (A) – 10′ Novak (P) – 35′ Spadoni (A) – 75′ Tosi (P). Salernitana – Monopoli 1 3 18′ rig. Belfiore (S) – 45’+3 Castiglione (M) – 70′ Manzari (M) – 90′ Paparella (M) Spezia – Ascoli 4 0 14′ Amato – 28′ rig.Cassano – 45+1′ Insignito – 66′ Nicolai Ternana – Bari 2 0 19′ Bruti – 31′ rig. Vaccaro

Classifica dopo la 19a giornata

Giocate Punti TOTALI v n n gf gs Empoli 19 43 13 4 2 45 13 Pescara 19 36 11 3 5 33 22 Ternana 19 31 9 4 6 35 31 Perugia 18 30 8 6 4 22 14 Avellino 19 30 7 9 3 31 27 Spezia 19 30 9 3 7 39 27 Benevento 19 29 9 2 8 26 31 Catanzaro 19 28 8 4 7 22 22 Pisa 19 26 6 8 5 34 25 Ascoli 19 25 6 7 6 29 26 Bari 19 21 5 6 8 24 24 Monopoli 19 21 6 3 10 22 36 Cosenza 19 19 5 4 10 18 39 Salernitana 19 18 5 3 11 19 38 Palermo 19 17 3 8 8 22 31 Crotone 19 7 0 7 12 10 33

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 19a Giornata

EMPOLI – Lazio 6 – 1

Gol: 2’, 22’, 42’ Perillo (E) – 51’ Lulaj (L) – 58’ Olivieri (E) – 75’, 83’ Lunardon (E)

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 18a Giornata

Roma – EMPOLI 2 – 0

Gol: 2’ Dattoli – 85’ Ferretti

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 18a Giornata

Roma – EMPOLI 1 – 1

Gol: 44’ Pica (R) – 60’ Dalla Bona (E)