Campionato Primavera 2

Risultati 19a giornata

 

EMPOLI  – Palermo        3 – 0           

Gol: 51′ Fiorini, 57′ Raballo, 90′+2 Tavanti

 

Benevento Catanzaro 2 3
47′ Gjoka (C) – 72′ rig. Giugliano (B) – 77′ Gatto (C) – 88′ Soprano (B) – 90’+3 Tassoni (C)
Perugia Crotone 3 0
24′ Agnissan – 57′ Berta – 61′ Dottori
Pescara Cosenza 3 0
13′ D’Errico (P) – 30′ Di Zio (P) – 66′ D’Arcangelo (P)
Pisa Avellino 3 3
1′ Santoro (A) – 3′ rig. Bettazzi (P) – 7′ De Michele (A) – 10′ Novak (P) – 35′ Spadoni (A) – 75′ Tosi (P).
Salernitana Monopoli 1 3
18′ rig. Belfiore (S) – 45’+3 Castiglione (M) – 70′ Manzari (M) – 90′ Paparella (M)
Spezia Ascoli 4 0
14′ Amato – 28′ rig.Cassano – 45+1′ Insignito – 66′ Nicolai
Ternana Bari 2 0
19′ Bruti – 31′ rig. Vaccaro

 

Classifica dopo la 19a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 19 43 13 4 2 45 13
Pescara 19 36 11 3 5 33 22
Ternana 19 31 9 4 6 35 31
Perugia 18 30 8 6 4 22 14
Avellino 19 30 7 9 3 31 27
Spezia 19 30 9 3 7 39 27
Benevento 19 29 9 2 8 26 31
Catanzaro 19 28 8 4 7 22 22
Pisa 19 26 6 8 5 34 25
Ascoli 19 25 6 7 6 29 26
Bari 19 21 5 6 8 24 24
Monopoli 19 21 6 3 10 22 36
Cosenza 19 19 5 4 10 18 39
Salernitana 19 18 5 3 11 19 38
Palermo 19 17 3 8 8 22 31
Crotone 19 7 0 7 12 10 33

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 19a Giornata

EMPOLI – Lazio        6 – 1

Gol: 2’, 22’, 42’ Perillo (E) – 51’ Lulaj (L) – 58’ Olivieri (E) – 75’, 83’ Lunardon (E)

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 18a Giornata

Roma – EMPOLI        2 – 0

Gol: 2’ Dattoli – 85’ Ferretti

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 18a Giornata

Roma – EMPOLI        1 – 1

Gol: 44’ Pica (R) – 60’ Dalla Bona (E)

Articolo precedenteLe curiosità del prossimo match
Articolo successivoDeludente pari interno con la Reggiana. Si doveva fare di più. Al Castellani finisce 1-1
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here