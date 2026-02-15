Campionato Primavera 2
Risultati 19a giornata
EMPOLI – Palermo 3 – 0
Gol: 51′ Fiorini, 57′ Raballo, 90′+2 Tavanti
|Benevento
|–
|Catanzaro
|2
|3
|47′ Gjoka (C) – 72′ rig. Giugliano (B) – 77′ Gatto (C) – 88′ Soprano (B) – 90’+3 Tassoni (C)
|Perugia
|–
|Crotone
|3
|0
|24′ Agnissan – 57′ Berta – 61′ Dottori
|Pescara
|–
|Cosenza
|3
|0
|13′ D’Errico (P) – 30′ Di Zio (P) – 66′ D’Arcangelo (P)
|Pisa
|–
|Avellino
|3
|3
|1′ Santoro (A) – 3′ rig. Bettazzi (P) – 7′ De Michele (A) – 10′ Novak (P) – 35′ Spadoni (A) – 75′ Tosi (P).
|Salernitana
|–
|Monopoli
|1
|3
|18′ rig. Belfiore (S) – 45’+3 Castiglione (M) – 70′ Manzari (M) – 90′ Paparella (M)
|Spezia
|–
|Ascoli
|4
|0
|14′ Amato – 28′ rig.Cassano – 45+1′ Insignito – 66′ Nicolai
|Ternana
|–
|Bari
|2
|0
|19′ Bruti – 31′ rig. Vaccaro
Classifica dopo la 19a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|19
|43
|13
|4
|2
|45
|13
|Pescara
|19
|36
|11
|3
|5
|33
|22
|Ternana
|19
|31
|9
|4
|6
|35
|31
|Perugia
|18
|30
|8
|6
|4
|22
|14
|Avellino
|19
|30
|7
|9
|3
|31
|27
|Spezia
|19
|30
|9
|3
|7
|39
|27
|Benevento
|19
|29
|9
|2
|8
|26
|31
|Catanzaro
|19
|28
|8
|4
|7
|22
|22
|Pisa
|19
|26
|6
|8
|5
|34
|25
|Ascoli
|19
|25
|6
|7
|6
|29
|26
|Bari
|19
|21
|5
|6
|8
|24
|24
|Monopoli
|19
|21
|6
|3
|10
|22
|36
|Cosenza
|19
|19
|5
|4
|10
|18
|39
|Salernitana
|19
|18
|5
|3
|11
|19
|38
|Palermo
|19
|17
|3
|8
|8
|22
|31
|Crotone
|19
|7
|0
|7
|12
|10
|33
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 19a Giornata
EMPOLI – Lazio 6 – 1
Gol: 2’, 22’, 42’ Perillo (E) – 51’ Lulaj (L) – 58’ Olivieri (E) – 75’, 83’ Lunardon (E)
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 18a Giornata
Roma – EMPOLI 2 – 0
Gol: 2’ Dattoli – 85’ Ferretti
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 18a Giornata
Roma – EMPOLI 1 – 1
Gol: 44’ Pica (R) – 60’ Dalla Bona (E)