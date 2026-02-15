I PRECEDENTI: AZZURRI IMBATTUTI IN CASA CONTRO I GRANATA – Reggiana mai vittoriosa negli 11 confronti ufficiali in casa dell’Empoli: bilancio di 8 successi degli azzurri di casa (ultimo 4-1 nella coppa Italia 2010/11) e 3 pareggi (ultimo 1-1 nella coppa Italia dell’agosto scorso, poi avanti i toscani ai rigori).

EMPOLI SCATENATO DALLA PANCHINA – Empoli regina della B 2025/26 per reti firmate da subentranti: 11 in 24 giornate.

100 IN B PER MARCO NASTI – Marco Nasti alla gara 100 in serie B, sola regular season. Esordio il 30 settembre 2022 in Cosenza-Como 3-1. Cosenza, Bari, Cremonese ed Empoli le maglie indossate finora.

I NUMERI “DIFFICILI” IN CASA PER L’EMPOLI – Flessione in casa Empoli. In casa la vittoria manca dal 5-0 sul Bari del 29 novembre scorso (poi 2 pareggi e 3 sconfitte al “Castellani”).

I “ROSSI” IN FAVORE DELLA REGGIANA – Reggiana regina delle espulsioni in favore nella B 2025/26: 6 finora ricevute dai granata emiliani.

LA CRISI ESTERNA GRANATA – Reggiana senza punti fuori casa dall’8 dicembre scorso, vittoria emiliana 1-0 a Mantova, poi 4 sconfitte consecutive per i granata.

LE SFIDE TECNICHE: INEDITO IL CONFRONTO TRA I DUE ALLENATORI – Inedita la sfida tecnica fra Alessio Dionisi e Lorenzo Rubinacci.

BELARDINELLI E IGNACCHITI GLI EX DELLA GARA – Lorenzo Ignacchiti in azzurro, Luca Belardinelli in granata; questo gli ex della sfida tra Reggiana e Empoli. Partendo dal primo, Ignacchiti ha giocato con i granata 33 gare nella scorsa stagione, la 2024/25; venendo a Belardinelli, il centrocampista classe 2001 è cresciuto nel vivaio azzurro e con la prima squadra conta 10 presenze totali tra campionato e coppa Italia.

DIRIGE PERENZONI, ALLA PRIMA CON L’EMPOLI – Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn) dirigerà la gara Empoli-Reggiana. In B, in carriera, conta finora 48 presenze con 17 successi interni, altrettanti esterni e 14 pareggi, con 9 rigori concessi e 12 espulsioni sancite. In stagione cadetta 2025/26 le sue gare dirette sono, ad oggi, 7 con 4 successi interni, 2 pari ed 1 vittoria esterna. L’Empoli lo trova per la prima volta, Reggiana imbattuta nei 5 incroci, 3 le vittorie granata, 2 i pareggi.

Empoli Fc