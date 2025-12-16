Iniziativa speciale dell’Empoli in vista del Natale.
Fino al 24 dicembre, con un acquisto minimo di 25 euro all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, riceverai in omaggio un biglietto per Empoli-Frosinone, diciottesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 27 dicembre alle ore 15.00 al Carlo Castella Computer Gross Arena.
Un’occasione speciale per regalare o regalarsi, l’emozione di una partita allo stadio e vivere le feste insieme agli Azzurri!
