Iniziativa speciale dell’Empoli in vista del Natale.

Fino al 24 dicembre, con un acquisto minimo di 25 euro all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, riceverai in omaggio un biglietto per Empoli-Frosinone, diciottesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 27 dicembre alle ore 15.00 al Carlo Castella Computer Gross Arena.

Un’occasione speciale per regalare o regalarsi, l’emozione di una partita allo stadio e vivere le feste insieme agli Azzurri!

Empoli Fc

Articolo precedenteOpera in tre Atti | I movimenti di Juve Stabia-Empoli
Articolo successivoEFC | Oggi la ripresa in vista del Mantova
Redazione PianetaEmpoli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here